Introduzione

C'è Grigor Dimitrov sul percorso di Jannik Sinner agli ottavi di finale a Wimbledon. L'ex numero 3 al mondo, attuale numero 21 e testa di serie numero 19 ai Championship, è reduce dalla netta vittoria in 3 set contro Ofner e si prepara a sfidare il numero 1 per la sesta volta in carriera. Qui tutto quello che c'è da sapere su Dimitrov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

