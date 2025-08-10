Gabriel Diallo, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Cincinnatiatp cincinnati
Per la prima volta in carriera Jannik Sinner affronterà il canadese Gabriel Diallo, n. 35 al mondo. Il punto di forza? Il servizio, anche grazie ai 203 centimetri di altezza. Il match è in programma lunedì (con orario da definire), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Chi è Gabriel Diallo
- C'è un coetaneo sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Si tratta di Gabriel Diallo, canadese n. 35 al mondo, che sfiderà l'azzurro nel 3° turno del torneo statunitense
- Diallo è nato a Montreal il 24 settembre 2001 (un mese dopo Jannik), da mamma ucraina (Iryna) e papà guineano (Moubassirou). Alle spalle un lungo percorso di crescita, passato dal college. Gabriel, infatti, ha frequentato l'Università del Kentucky, dove è diventato il settimo giocatore nella storia della scuola a ottenere l'ITA All-American (un riconoscimento per i migliori tennisti a livello universitario) sia in singolare che in doppio nella stessa stagione
Occhio al servizio
- Diallo conta su una struttura fisica imponente: 203 centimetri di altezza per 90 kg di peso. Neanche a dirlo il suo punto di forza è il servizio. Solo nel 2025 ha messo a segno 308 ace, vincendo il 74% di punti con la prima
- "La costanza, i miglioramenti sono stati molto evidenti, quindi io e il mio team siamo molto contenti - ha raccontato recentemente Diallo al sito dell'Atp - Non vedo l’ora di continuare su questa strada"
L'anno della grande ascesa
- Il 2025 è stato l'anno di svolta per Diallo che dodici mesi fa era fuori dai primi 150 al mondo. Entrato per la prima volta in top 100 a ottobre 2024, oggi Diallo è n. 35 al mondo che equivale al suo best ranking;
- Merito dei risultati degli ultimi mesi. Fondamentale il quarto di finale al Masters 1000 di Madrid lo scorso aprile. Partito dalle qualificazioni - e ripescato in tabellone come lucky loser - Diallo ha vinto quattro match consecutivi (eliminando tra gli altri Grigor Dimitrov), prima di cedere con Lorenzo Musetti. Poi il primo titolo Atp in carriera a giugno, sull'erba di 's-Hertogenbosch. Il canadese ha dimostrato di saper tenere testa ai big, come fatto nel 2° turno di Wimbledon contro Taylor Fritz, vincitore al quinto set dopo più di tre ore di gioco
Quel precedente con l'Italia in Davis e il bilancio con gli azzurri
- 13 settembre 2023, Unipol Arena di Bologna. Gabriel Diallo, allora n. 158 al mondo, batte a sorpresa Lorenzo Musetti nel 2° singolare del tie Canada-Italia: 7-5, 6-4 il risultato finale. Probabilmente i tifosi italiani ricorderanno quel match, che costrinse gli azzurri alla "rincorsa" nei successivi tie con Cile e Svezia per superare la fase a gironi e raggiungere le Finals di Malaga. Il resto è storia;
- Diallo vanta in carriera sei sfide contro tennisti italiani. Il bilancio è in perfetta parità: 3 vittorie e 3 sconfitte. L'ultimo successo "azzurro" pochi giorni fa a Toronto, contro Matteo Gigante. Diallo, però, non ha mai battuto un top 10 in carriera
Dove vedere Sinner-Diallo
Il match tra Jannik Sinner e Gabriel Diallo, valido per il 3° turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 11 agosto, con campo e orario da definire. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
