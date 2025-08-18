Sinner-Alcaraz LIVE alle 21 su Sky Sport Uno

Alcaraz gioca questa sera contro Sinner ed affronta per la seconda volta nel torneo un italiano. Prima di Jannik, infatti, lo spagnolo ha giocato agli ottavi di finale contro Luca Nardi e ha vinto 6-1, 6-4. Due volte Alcaraz ha giocato il terzo set in questo torneo: al secondo turno (suo esordio in questa stagione) contro Dzumhur e ai quarti di finale contro Rublev.

1° turno: bye

2° turno: Alcaraz b. Dzumhur 6-1, 2-6, 6-3

3° turno: Alcaraz b. Medjedovic 6-4, 6-4

ottavi di finale: Alcaraz b. Nardi 6-1, 6-4

quarti di finale: Alcaraz b. Rublev 6-3, 4-6, 7-5

semifinale: Alcaraz b. Zverev 6-4, 6-3