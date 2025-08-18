Sinner-Alcaraz LIVE alle 21 su Sky Sport Uno

Sinner-Alcaraz all'Atp Cincinnati, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo per la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo affronta Carlos Alcaraz (alla loro quarta finale del 2025) per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La sfida, in programma alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
Ranking: tutte le combinazioni dopo la finale di questa sera
- Nella peggiore delle ipotesi, se Sinner dovesse perdere in finale, l'azzurro sarebbe primo a +1.890 sullo spagnolo (perdendo 1.540 punti).
- Nella migliore delle ipotesi sarebbe invece primo a +2.590 sullo spagnolo (perdendo solo 840 punti).
- Quindi Sinner arriverà agli US Open da n. 1 al mondo, ma anche a New York dovrà scartare 2.000 punti (cioè il titolo vinto l'anno scorso) contro gli appena 50 di Alcaraz (eliminato al 2° turno un anno fa).
Il percorso di Sinner a Cincinnati
Percorso per ora perfetto da parte di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo si prepara a giocare la finale a Cincinnati senza aver perso un set finora e avendo giocato ben tre tiebreak. Questo il suo percorso al Masters 1000 in Ohio.
- 1° turno: bye
- 2° turno: Sinner b. Galan 6-1, 6-1
- 3° turno: Sinner b. Diallo 6-2, 7-6
- ottavi di finale: Sinner b. Mannarino 6-4, 7-6
- quarti di finale: Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- semifinale: Sinner b. Atmane 7-6, 6-2
Il percorso di Alcaraz a Cincinnati
Alcaraz gioca questa sera contro Sinner ed affronta per la seconda volta nel torneo un italiano. Prima di Jannik, infatti, lo spagnolo ha giocato agli ottavi di finale contro Luca Nardi e ha vinto 6-1, 6-4. Due volte Alcaraz ha giocato il terzo set in questo torneo: al secondo turno (suo esordio in questa stagione) contro Dzumhur e ai quarti di finale contro Rublev.
- 1° turno: bye
- 2° turno: Alcaraz b. Dzumhur 6-1, 2-6, 6-3
- 3° turno: Alcaraz b. Medjedovic 6-4, 6-4
- ottavi di finale: Alcaraz b. Nardi 6-1, 6-4
- quarti di finale: Alcaraz b. Rublev 6-3, 4-6, 7-5
- semifinale: Alcaraz b. Zverev 6-4, 6-3
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
- Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
- Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- Indian Wells 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
C’è un dato molto interessante su Alcaraz: con la vittoria arrivata sabato contro il numero 3 al mondo Zverev, lo spagnolo ha impiegato solo 37 partite per ottenere 25 vittorie contro i top 5. Solo Federer ci ha messo meno partite (36).
L'ultima volta a Wimbledon era finita così: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 il punteggio in favore di Jannik Sinner. Ricordi che partita è stata? Riguardala nella nostra sintesi di 10 minuti.
Sinner-Alcaraz, quarta finale del 2025
Ancora una volta il numero 1 sfiderà il numero 2 del ranking Atp. Con quella di questa sera, sono già quattro le finali giocate tra i due da inizio 2025. La prima si è disputata al Masters 1000 di Roma (al ritorno di Sinner in campo dopo tre mesi di sospensione, con la vittoria di Alcaraz), la seconda al Roland Garros (vinta sempre dal francese) e l'ultima, almeno per il momento, a Wimbledon (con il successo di Sinner in quattro set).
Ranking: Sinner-Alcaraz, il possibile distacco dopo Cincinnati
Finale importante anche in ambito ranking. Qui le due possibili combinazioni:
- Se Sinner dovesse vincere questa sera, Jannik avrà 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz.
- Se, invece, Sinner dovesse perdere, conserverà 1.890 punti di vantaggio su Alcaraz.
Gli highlights di Alcaraz-Zverev
Carlos Alcaraz ha invece sconfitto Alexander Zverev conquistando la sua settima finale consecutiva e tornando a giocarsi il titolo a Cincinnati due anni dopo l'ultima volta. Nel video gli highlights della sfida.
Gli highlights di Sinner-Atmane
Nel video gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Terence Atmane, giocatasi nella giornata di sabato. Dopo un primo set molto equilibrato, che il numero 1 al mondo ha vinto al tiebreak, Sinner ha gestito alla grande il secondo set, chiuso con un netto 6-2.
Carlos Alcaraz viene dalla vittoria contro Sascha Zverev in semifinale per 6-4, 6-3, al termine di una partita condizionata dai problemi alla schiena avuti dal tedesco (non particolarmente brillante soprattutto nel secondo set).
Jannik Sinner torna in campo dopo la convincente vittoria in semifinale contro il francese Atmane per 7-6, 6-2. Jannik ha l'obiettivo di difendere il titolo dello scorso anno.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Uno
- ore 21: Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 24: Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Max
- ore 21: SINNER (Ita) vs Alcaraz (Spa)
- non prima delle 24: Swiatek (Pol) vs PAOLINI (Ita)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: Wta 250 Cleveland, Teichmann (Sv9) vs Boisson (Fra)
- a seguire: Wta 250 Cleveland, Samsonova vs Dolehide (Usa)
- a seguire: Wta 250 Cleveland, BRONZETTI (Ita) vs Golubic (Svi)
- a seguire: Atp 250 Winston-Salem, Kopriva (Cze) vs Korda (Usa)
- non prima della 1: Atp 250 Winston-Salem, Dostanic (Usa) vs Vukic (Aus)
- a seguire: Atp 250 Winston-Salem: Borges (Por) vs Majchrzak (Pol)
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla finale del Centrale.
Tempo di finale al Masters 1000 di Cincinnati. E sarà ancora una volta, per la quarta volta nel corso di questa stagione, Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.