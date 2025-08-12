Adrian Mannarino, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Cincinnatiatp cincinnati
Introduzione
Numero 89 al mondo, ha battuto ed eliminato a sorpresa la testa di serie numero 13 Tommy Paul al 3º turno di Cincinnati e ora si prepara ad affrontare agli ottavi il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Qui tutto quello che c’è da sapere su Adrian Mannarino. Il match, in programma mercoledì 13 agosto, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Adrian Mannarino
- Francese, nato a Soisy-sous-Montmorency il 29 giugno 1988.
- Mannarino è uno specialista delle superfici veloci, in singolare ha vinto 5 titoli Atp su 15 finali giocate.
- Attualmente è il numero 89 del ranking (il suo best è il 17° posto raggiunto a nel gennaio 2024), con il suo score che è di 308 vittorie e 352 sconfitte.
L'amore per il tennis, per il Psg e per... la volée
- Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni. Suo padre, Florent, è un allenatore di tennis, che nella famiglia Mannarino è lo sport per eccellenza.
- Gli piace giocare su tutte le superfici e considera la volée il suo colpo migliore.
- Giocatore di tennis, ma un grande appassionato di calcio e del PSG, squadra di cui è tifoso.
Gli inizi nel 2010
- La sua carriera nel circuito Atp è iniziata nel 2010, quando era oltre il 300° posto in classifica. La sua annata fu molto positiva, in quanto ottenne la prima vittoria in uno Slam (agli Us Open) e chiuse la stagione come numero 83.
- I miglioramenti non tardarono e nel 2013 arrivò il suo miglior risultato in uno Slam: a Wimbledon, Mannarino raggiunse gli ottavi di finale in cui venne sconfitto da Kubot.
- Diversi sono i titoli Challenger che ha vinto nel corso della sua carriera. Nel 2014 ne conquistò addirittura 5 e riuscì così ad entrare in top 50 (per la precisione in 44^ posizione).
Il primo titolo Atp nel 2019
- Anche se la prima occasione per vincere un titolo Atp arrivò già nel 2015, a Auckland dove però venne sconfitto da Jiri Vesely con il punteggio di 6-3, 6-2.
- Per la prima gioia in carriera (nonostante le diverse finali giocate nel corso di quelle stagioni) Mannarino dovette aspettare altri 4 anni: nel 2019, trionfò a 's-Hertogenbosch battendo in finale Jordan Thompson con il punteggio di 7-6, 6-3 (dopo aver eliminato in semifinale il numero 2 del seeding Borna Coric).
L'anno magico nel 2023
- Il 2023 fu un anno da incorniciare per Mannarino: il francese conquistò infatti ben 3 titoli Atp. Il primo arrivò a Newport contro Alex Michelsen (6-2, 6-4). Poi arrivò il successo nel 250 di Astana contro Sebastian Korda per 4-6, 6-3, 6-2. Il terzo, invece, lo vinse a Sofia dove Mannarino sconfisse Jack Draper (che a quei tempi era alla sua prima finale in carriera), chiudendo l'anno al 22° posto in classifica.
Le difficoltà avute negli ultimi due anni
- Nonostante una buona partenza con il quarto turno agli Australian Open, nei successivi 19 tornei del 2024 vinse solo due incontri e chiuse l'anno (iniziato al 17° posto) in 66^ posizione.
- Quest'anno la situazione non è cambiata: nei primi 10 tornei disputati, infatti, Mannarino ha vinto solo due incontri di qualificazione. Sono 5 per ora le vittorie conquistate nel 2025, 9 le sconfitte.
Il percorso a Cincinnati
- Qualificazioni, 1° turno: Mannarino b. Krueger 6-1, 6-1
- Qualificazioni, 2° turno: Mannarino b. Svrcina 6-3, 6-4
- 1° turno: Mannarino b. Thompson 6-2, 6-2
- 2° turno: Mannarino b. Machac 6-3, 6-3
- 3° turno: Mannarino b. Paul 5-7, 6-3, 6-4
I precedenti tra Sinner e Mannarino
- Masters 1000 Indian Wells 2023, 3° turno: Sinner b. Mannarino 7-6, 6-4
- Masters 1000 Toronto 2022, 3° turno: Sinner b. Mannarino 2-6, 6-4, 6-2
- Atp 250 Sofia 2020, semifinale: Sinner b. Mannarino 6-3, 7-5
Dove vedere Sinner-Mannarino
