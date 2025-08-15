Terence Atmane, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Cincinnatiatp cincinnati
Introduzione
Numero 136 al mondo, un quoziente intellettivo di 158 punti (nettamente sopra la media) e una grande collezione di carte Pokemon (dal 2007!). Qui tutto quello che c’è da sapere su Terence Atmane, il prossimo avversario di Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Il match, in programma questo sabato con orario ancora da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Terence Atmane
- Tennista francese, nato a Boulogne-sur-Mer, il 9 gennaio 2002.
- Attualmente è numero 136 al mondo (ma guadagnerà posizioni a seguito della semifinale raggiunta a Cincinnati). Il suo best rank risale alla 118^ posizione nel luglio del 2024.
- Prima di passare 'alla pratica', giocava ai videogiochi di tennis. Poi, quando aveva sette anni, sua madre gli ha comprato una racchetta da cui non si è più separato: "Giocavo tutto il giorno, tutti i giorni - ha raccontato Atmane al sito dell'Atp -. Un giorno mia madre tornò a casa e mi disse: 'Ok, basta con i videogiochi, ti compro una racchetta da tennis e poi andiamo in un circolo a provare'. Da allora, non ho mai smesso di giocare a tennis".
La magia, i videogiochi e… la lettura
- È soprannominato "Il Mago" (non a caso "The Magician" è anche il nome del suo profilo Instagram) perché sa fare trucchi di magia con le carte da gioco.
- Tra i suoi hobby principali c’è guardare anime, leggere manga e giocare ai videogiochi, tra cui Fortnite e Minecraft.
- È anche un amante della lettura: molte volte, infatti, porta libri ai tornei e cerca di leggere il più spesso possibile. Chissà quale avrà portato a Cincinnati…
La sua collezione immensa di carte Pokemon
- È forse per distacco la sua più grande passione. Quando infatti si menziona la collezione di carte Pokemon, Atmane si accende: "Quando ero piccolo, guardavo i Pokemon in Tv. Ho una delle collezioni più grandi in Francia", ha detto in un'intervista all'Atp. Collezione che dura da una vita, per la precisione dal 2007.
- La sua carta preferita? La "Kyogre EX” del set Crystal Guardians del 2007.
La depressione nel 2023 e l'importanza del suo allenatore
- Dopo gli inizi tra gli juniores nel 2017, nel 2023 è la volta dell'esordio Atp. Un periodo non facile per Atmane, a causa della depressione di cui ha sofferto: "Una notte, più o meno verso le 3, ho avuto una sorta di paralisi. Non riuscivo più a muovermi. Da allora decisi di combattere con tutte le mie forze ansia e depressione".
- Una rinascita arrivata grazie anche all'incrollabile supporto del suo allenatore, Guillaume Peyre: "È sempre stato lì nei momenti difficili – spiega il francese –. Gli devo molto, perché senza il suo lavoro quotidiano non sarei mai arrivato a questo punto. Dobbiamo davvero ringraziarlo e riconoscere il suo lavoro".
L'emotività e il QI di 158
- Atmane ha un quoziente intellettivo di 158 (molto ben sopra la media) che, secondo lui, influisce anche nel suo comportamento in campo: "Sono un ragazzo molto sensibile ed emotivo. Mi piace mostrare le mie emozioni".
La forza del dritto
- Uno dei suoi punti di forza? A dircelo è un altro francese come Richard Gasquet: "A giocare un dritto così era Rafa Nadal ma, dopo di lui nessuno tranne Terence ha quel dritto così pesante".
- E questo Atmane lo sa: "Ho un dritto forte su tutte le superfici", ha detto a L'Équipe. Anche se poi ha aggiunto: “Penso però che paragonarmi a Rafa sia un po' esagerato (ride), ma è un bel modo di descrivere il mio gioco”.
Il suo 2025: inizio complicato, poi la rinascita
- Annata, per il momento, da dividere in due parti per Atmane: da metà febbraio ad aprile, infatti, il francese aveva accumulato una serie di cinque sconfitte consecutive, perdendo sei match su sette.
- Proprio per questo, ha deciso di recarsi in Corea del Sud per circa un mese. E i risultati si sono visti subito, in quanto ha vinto il Challenger 125 di Busan. Due settimane dopo, Atmane ha trionfato di nuovo, questa volta a Guangzhou, in Cina.
Ora la semifinale a Cincinnati, in attesa di uno sponsor
Sì, avete letto bene. A confermalo è proprio lo stesso Atmane: "Non ho sponsor, oltre a quello delle racchette – ha spiegato in un'intervista a L'Équipe dopo la vittoria contro Taylor Fritz –. Compro scarpe e vestiti come tutti. Sto aspettando di capire se qualche brand sarà interessato al mio profilo. Per ora aspetto: non ho un agente, faccio tutto da solo per conto mio".
Il percorso al Masters 1000 di Cincinnati
- 1° turno qualificazioni: Atmane b. Jasika 7-5 6-4
- 2° turno qualificazioni: Atmane b. Tu 7-5 6-3
- 1° turno: Atmane b. Nishioka 6-2 6-2
- 2° turno: Atmane b. Cobolli 6-4 3-6 7-6 (7-5)
- 3° turno: Atmane b. Fonseca 6-3 6-4
- Ottavi: Atmane b. Fritz 3-6 7-5 6-3
- Quarti: Atmane b. Rune 6-2, 6-3