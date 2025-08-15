Sì, avete letto bene. A confermalo è proprio lo stesso Atmane: "Non ho sponsor, oltre a quello delle racchette – ha spiegato in un'intervista a L'Équipe dopo la vittoria contro Taylor Fritz –. Compro scarpe e vestiti come tutti. Sto aspettando di capire se qualche brand sarà interessato al mio profilo. Per ora aspetto: non ho un agente, faccio tutto da solo per conto mio".