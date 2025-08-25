Vit Kopriva, chi è l'avversario di Sinner agli US Openus open
Introduzione
Jannik Sinner è pronto a difendere il titolo a Flushing Meadows. Il numero 1 azzurro comincerà la sua corsa nella Grande Mela affrontando al 1° turno degli US Open 2025 il ceco Vit Kopriva. Si giocherà martedì 26 agosto come secondo match dalle 17.30 sul Centrale. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre.
Quello che devi sapere
Chi è Vit Kopriva
- Vit Kopriva è un tennista classe 1997, originario di Bilovec, in Repubblica Ceca. Ha iniziato a giocare fin nel circuito ITF prima e poi in quello Challenger, diventando professionista nel 2015
- Al momento occupa l'87^ posizione del ranking mondiale, mentre ha raggiunto il suo miglior piazzamento lo scorso 30 giugno quando raggiunse la 78^ piazza
Lo specialista dei Challengers
- Sul circuito Challenger, Vit ha vinto ben sei titoli: Prostejov nel 2022, Verona e Tulln nel 2023, Szczecin e Lima 2 nel 2023, Napoli nel 2025. In quest'ultima occasione ha regolato ben tre azzurri: Arnaboldi, Pellegrino e Darderi
- Kopriva non ha mai raggiunto finali a livello Atp e il suo miglior risultato in uno Slam è il 2° turno del Roland Garros 2025
La passione per Federer e per il cibo italiano
- Il colpo preferito di Vit è il back e la sua superficie prediletta è la terra rossa. Il giocatore preferito? Roger Federer, mentre per quanto riguarda il cibo, ça va sans dire, la passione è tutta italiana
- In questa stagione, proprio a Roma, si è distinto raggiungendo il 3° turno agli Internazionali d'Italia? Sarà merito del cibo?
Nessun precedente con Sinner
- Non ci sono precedenti con Jannik Sinner: tra i due sarà un confronto inedito
- Kopriva è reduce da due eliminazioni al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. E' tornato a vincere un match dopo oltre un mese di digiuno a Winston Salem contro Ofner, perdendo poi al 2° turno con Korda
Sinner-Kopriva, dove vedere il match su Sky
- Sinner-Kopriva, valido per il 1° turno degli US Open 2025, sarà LIVE su Sky Sport martedì attorno alle ore 19 (è il 2° match in programma sul campo Arthur Ashe dopo Arango-Swiatek)
