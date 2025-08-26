Sinner-Kopriva LIVE su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Kopriva agli US Open, il risultato in diretta live della partita

Jannik Sinner fa il suo debutto agli US Open: il campione in carica affronta al primo turno il ceco Vit Kopriva. Il match, in programma sull'Arthur Ashe, è in diretta su Sky Sport Uno, in 4K sul canale 213 e in streaming su NOW

US OPEN, RISULTATI LIVE

SINNER-KOPRIVA LIVE PIU' TARDI SU SKY SPORT UNO

  Solo su Sky  il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Sinner-Kopriva su Sky o in streaming su NOW
Il prrogramma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17: MUSETTI (Ita) - MP.PERRICARD (Fra)
  • a seguire: SINNER (Ita) - KOPRIVA (Cze)
  • a seguire: SONEGO (Ita) - SCHOOLKATE (Aus)
  • ore 1: TOMLJANOVIC (Aus) - GAUFF (Usa)
  • a seguire: ZVEREV (Ger) - TABILO (Chi)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: MUSETTI (Ita) - MP.PERRICARD (Fra)
  • a seguire: TSITSIPAS (Gre) - MULLER (Fra)
  • ore 1: TOMLJANOVIC (Aus) - GAUFF (Usa)
  • a seguire: ZVEREV (Ger) - TABILO (Chi)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 17: ARNALDI (Ita) - CERUNDOLO (Arg)
  • a seguire: DOLEHIDE (Usa) - Xinyu WANG (Chn)
  • a seguire: SONEGO (Ita) - SCHOOLKATE (Aus)
  • a seguire: BAUTISTA AGUT (Spa) - FEARNLEY (Gbr)
  • ore 1: MINNEN (Bel) - OSAKA (Jpn)
  • a seguire: MOLLER (Dan) - PAUL (Usa)

SKY SPORT MAX (205)

  • Ore 17: BOULTER (Gbr) - KOSTYUK (Ukr)
  • a seguire: BUBLIK (Kaz) - CILIC (Cro)
  • non prima delle 21: KRUEGER (Usa) - KENIN (Usa)
  • a seguire: O'CONNELL (Aus) - DE MINAUR (Aus)

SKY SPORT 251

  • ore 17: FUCSOVICS (Hun) - SHAPOVALOV (Can)
  • a seguire: COLLINS (Usa) - CRISTIAN (Rom)
  • a seguire: HARRIS (Gbr) - AUGER-ALIASSIME (Can)
  • a seguire: BAPTISTE (Usa) - SINIAKOVA (Cze)

SKY SPORT 252

  • ore 17: ARANGO (Col) - SWIATEK (Pol)
  • a seguire: ANISIMOVA (Usa) - BIRRELL (Aus)
  • a seguire: SIEGEMUND (Ger) - SHNAIDER
  • a seguire: MONFILS (Fra) - SAFIULLIN

SKY SPORT MIX (211)

  • dalle 17: DIRETTA TENNIS

Intanto Sinner ha confermato la propria partecipazione al Torneo 500 di Pechino. IL CALENDARIO

Sinner, il warm-up prima del debutto con Kopriva

Furlan: "Sinner ha una mentalità improntata all'evoluzione"

Renzo Furlan negli studi di Sky Tennis Show parla dei miglioramenti dei grandi campioni, concentrandosi su Jannik Sinner: "I grandi campioni sono improntati all'evoluzione, devono trovare sempre qualcosina per migliorare piccoli aspetti. Ci sono stati dei campioni del passato che non si sono evoluti, come Andy Roddick. Lo stesso Federer disse una volta che per giocare con i nuovi Nadal e Djokovic avrebbe dovuto implementare il suo gioco. Credo che Jannik abbia questo tipo di mentalità"

Sinner-Kopriva, valido per il 1° turno degli US Open 2025, sarà LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Kopriva è reduce da due eliminazioni al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. E' tornato a vincere un match dopo oltre un mese di digiuno a Winston Salem contro Ofner, perdendo poi al 2° turno con Korda

Sarà un confronto inedito quello tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in precedenza

Al momento Kopriva occupa l'87^ posizione del ranking mondiale, mentre ha raggiunto il suo miglior piazzamento lo scorso 30 giugno quando raggiunse la 78^ piazza

Kopriva, chi è l'avversario di Sinner al 1° turno

Kopriva, chi è l'avversario di Sinner al 1° turno

Jannik Sinner affronterà il ceco Kopriva al primo turno dello US Open (secondo match sull'Arthur Ashe dalle 17.30). Per il numero 1 al mondo, campione in carica dell'ultimo Slam della stagione, un potenziale quarto di finale contro Jack Draper. IL TABELLONE

Il warm-up prima del debutto con Kopriva

Sinner vanta un record di 31 vittorie e 4 sconfitte in questo 2025

Prima del Masters 1000 di Cincinnati Sinner aveva 3.430 punti di vantaggio su Alcaraz, dopo il  torneo in Ohio, il vantaggio si è ridotto a 1890 punti. E con quelli da scartare allo US Open Jannik virtualmente si trova dietro il rivale a inizio torneo. Ecco cosa deve fare per rimanere numero 1 a New York (e cosa deve fare Alcaraz per diventarlo). LE COMBINAZIONI

Jannik Sinner difende il titolo dello scorso anno, quando conquistò per la prima volta gli US Open battendo in finale Taylor Fritz

Il ritiro di Sinner contro Alcaraz a Cincinnati

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il ritiro nella finale del Masters di Cincinnati contro Alcaraz

Si comincerà sull'Arthur Ashe Stadium al termine di Swiatek-Arango, in programma alle 17.30

Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner sfida Vit Kopriva nel 1° turno degli US Open

