Sinner-Kopriva LIVE su Sky Sport Uno

Sinner-Kopriva agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner fa il suo debutto agli US Open: il campione in carica affronta al primo turno il ceco Vit Kopriva. Il match, in programma sull'Arthur Ashe, è in diretta su Sky Sport Uno, in 4K sul canale 213 e in streaming su NOW
Il prrogramma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: MUSETTI (Ita) - MP.PERRICARD (Fra)
- a seguire: SINNER (Ita) - KOPRIVA (Cze)
- a seguire: SONEGO (Ita) - SCHOOLKATE (Aus)
- ore 1: TOMLJANOVIC (Aus) - GAUFF (Usa)
- a seguire: ZVEREV (Ger) - TABILO (Chi)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: MUSETTI (Ita) - MP.PERRICARD (Fra)
- a seguire: TSITSIPAS (Gre) - MULLER (Fra)
- ore 1: TOMLJANOVIC (Aus) - GAUFF (Usa)
- a seguire: ZVEREV (Ger) - TABILO (Chi)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17: ARNALDI (Ita) - CERUNDOLO (Arg)
- a seguire: DOLEHIDE (Usa) - Xinyu WANG (Chn)
- a seguire: SONEGO (Ita) - SCHOOLKATE (Aus)
- a seguire: BAUTISTA AGUT (Spa) - FEARNLEY (Gbr)
- ore 1: MINNEN (Bel) - OSAKA (Jpn)
- a seguire: MOLLER (Dan) - PAUL (Usa)
SKY SPORT MAX (205)
- Ore 17: BOULTER (Gbr) - KOSTYUK (Ukr)
- a seguire: BUBLIK (Kaz) - CILIC (Cro)
- non prima delle 21: KRUEGER (Usa) - KENIN (Usa)
- a seguire: O'CONNELL (Aus) - DE MINAUR (Aus)
SKY SPORT 251
- ore 17: FUCSOVICS (Hun) - SHAPOVALOV (Can)
- a seguire: COLLINS (Usa) - CRISTIAN (Rom)
- a seguire: HARRIS (Gbr) - AUGER-ALIASSIME (Can)
- a seguire: BAPTISTE (Usa) - SINIAKOVA (Cze)
SKY SPORT 252
- ore 17: ARANGO (Col) - SWIATEK (Pol)
- a seguire: ANISIMOVA (Usa) - BIRRELL (Aus)
- a seguire: SIEGEMUND (Ger) - SHNAIDER
- a seguire: MONFILS (Fra) - SAFIULLIN
SKY SPORT MIX (211)
- dalle 17: DIRETTA TENNIS
Sinner, il warm-up prima del debutto con Kopriva
Furlan: "Sinner ha una mentalità improntata all'evoluzione"
Renzo Furlan negli studi di Sky Tennis Show parla dei miglioramenti dei grandi campioni, concentrandosi su Jannik Sinner: "I grandi campioni sono improntati all'evoluzione, devono trovare sempre qualcosina per migliorare piccoli aspetti. Ci sono stati dei campioni del passato che non si sono evoluti, come Andy Roddick. Lo stesso Federer disse una volta che per giocare con i nuovi Nadal e Djokovic avrebbe dovuto implementare il suo gioco. Credo che Jannik abbia questo tipo di mentalità"
Sinner-Kopriva, valido per il 1° turno degli US Open 2025, sarà LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Kopriva è reduce da due eliminazioni al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. E' tornato a vincere un match dopo oltre un mese di digiuno a Winston Salem contro Ofner, perdendo poi al 2° turno con Korda
Sarà un confronto inedito quello tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in precedenza
Al momento Kopriva occupa l'87^ posizione del ranking mondiale, mentre ha raggiunto il suo miglior piazzamento lo scorso 30 giugno quando raggiunse la 78^ piazza
Jannik Sinner affronterà il ceco Kopriva al primo turno dello US Open (secondo match sull'Arthur Ashe dalle 17.30). Per il numero 1 al mondo, campione in carica dell'ultimo Slam della stagione, un potenziale quarto di finale contro Jack Draper. IL TABELLONE
Il warm-up prima del debutto con Kopriva
Sinner vanta un record di 31 vittorie e 4 sconfitte in questo 2025
Prima del Masters 1000 di Cincinnati Sinner aveva 3.430 punti di vantaggio su Alcaraz, dopo il torneo in Ohio, il vantaggio si è ridotto a 1890 punti. E con quelli da scartare allo US Open Jannik virtualmente si trova dietro il rivale a inizio torneo. Ecco cosa deve fare per rimanere numero 1 a New York (e cosa deve fare Alcaraz per diventarlo). LE COMBINAZIONI
Jannik Sinner difende il titolo dello scorso anno, quando conquistò per la prima volta gli US Open battendo in finale Taylor Fritz
Il ritiro di Sinner contro Alcaraz a Cincinnati
Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il ritiro nella finale del Masters di Cincinnati contro Alcaraz
Si comincerà sull'Arthur Ashe Stadium al termine di Swiatek-Arango, in programma alle 17.30
Jannik Sinner sfida Vit Kopriva nel 1° turno degli US Open