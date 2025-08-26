Sinner-Kopriva LIVE su Sky Sport Uno

Renzo Furlan negli studi di Sky Tennis Show parla dei miglioramenti dei grandi campioni, concentrandosi su Jannik Sinner: "I grandi campioni sono improntati all'evoluzione, devono trovare sempre qualcosina per migliorare piccoli aspetti. Ci sono stati dei campioni del passato che non si sono evoluti, come Andy Roddick. Lo stesso Federer disse una volta che per giocare con i nuovi Nadal e Djokovic avrebbe dovuto implementare il suo gioco. Credo che Jannik abbia questo tipo di mentalità"