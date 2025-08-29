Tra vicende di campo e ricordi recuperati dietro le quinte, la produzione originale Sky Sport che vede uno accanto all’altro Panatta&Bertolucci, amici di una vita, prosegue affrontando un tema sempre d’attualità: i ‘ragazzacci’ che giocano a tennis. Da quelli del passato a quelli ancora protagonisti. Più che una chiacchierata, un viaggio oltre il politicamente corretto. La quinta puntata è disponibile su Sky Sport Insider e sull’on demand di Sky Sport