Alexander Bublik, chi è l'avversario di Sinner allo US Open
Introduzione
Conosciuto per il suo tennis spesso fuori dagli schemi, Bublik è stato protagonista di un'estate da applausi con tre titoli vinti prima sull'erba di Halle (battendo proprio Sinner agli ottavi) e poi con la doppietta Gstaad-Kitzbuhel sulla terra rossa. Ora affronta di nuovo Jannik agli ottavi dello US Open: si tratta del terzo incrocio stagionale e il settimo complessivo sul circuito.
Quello che devi sapere
Chi è Alexander Bublik
- Russo di nascita e naturalizzato kazako nel 2016, Alexander Bublik ha conquistato spesso le copertine per il suo tennis fuori dagli schemi, tra servizi da sotto e colpi spettacolari. Varietà nei colpi e scelte tecniche che hanno portato Bublik a ottenere negli anni buoni risultati: 7 titoli Atp, una finale Slam in doppio (persa al Roland Garros 2021 insieme al connazionale Golubev, contro Herbert/Mahut) e il best ranking da n. 17 al mondo del 6 maggio 2024;
- Dal best ranking, però, era iniziata la discesa di Bublik che dopo il 3° turno a Wimbledon 2024 aveva vinto appena 4 partite su 19 disputate nel circuito maggiore fino a marzo di quest'anno
Quel viaggio a Las Vegas...
- Il punto di svolta della stagione di Bublik? A marzo, dopo la sconfitta con Watanuki al Masters 1000 di Indian Wells. "Ero in burnout, il mio crollo non era dovuto alla mancanza di atteggiamento o allenamento" ha ammesso Bublik. La soluzione? Un viaggio a Las Vegas, tra i tornei di Indian Wells e Phoenix, su consiglio del suo allenatore.
- "Mi ha detto che se avessi continuato a giocare così, saremmo stati fuori dai radar entro Wimbledon - ha raccontato Bublik - Sono stati tre giorni belli. Sono arrivato a Phoenix tre ore prima del mio esordio. Avevo semplicemente lasciato andare tutto. Mi sono detto: ormai sono inutile, non riesco a vincere nemmeno una partita. Quindi sia quel che sia, vediamo come va".
- Il risultato? Bublik torna in campo al Challenger di Phoenix e raggiunge la finale, poi persa contro Joao Fonseca
Il cambio di marcia
- Dopo un inizio stagione da 2 vittorie su 10 partite disputate, Bublik ha cambiato marcia proprio dal Challenger di Phoenix (e dopo la tre giorni a Las Vegas)
- Da metà marzo a oggi ha vinto 36 partite su 45, conquistando i titoli sull'erba di Halle e sulla terra di Gstaad e Kitzbuhel oltre al Challenger di Torino, ma anche i quarti di finale al Roland Garros (battendo Draper prima di perdere proprio contro Jannik) e gli ottavi al Masters 1000 di Madrid (eliminando Andrey Rublev)
I complimenti a Sinner: "Gli avevo detto che non è umano"
- C'è un anedotto nel rapporto tra Jannik Sinner e Sasha Bublik che risale al torneo di Miami 2021, al loro secondo confronto in carriera. "Jannik è arrivato nel tour quando avevo 21 anni, ero top 50 - ha raccontato Bublik a Sky Sport - L'ho incontrato la prima volta a Dubai, persi in tre set. La settimana dopo ci siamo affrontati ai quarti a Miami: lì gli ho detto che non era umano, era così giovane e giocava così bene. Da quel momento abbiamo un bel rapporto"
- Tra Sinner e Bublik ci sono 6 precedenti: il bilancio è 4-2 per Jannik che questa estate ha perso l'ultima sfida sull'erba di Halle. Sinner era il campione in carica, Bublik l'ha battuto e poi ha vinto il torneo battendo Medvedev in finale
Sinner-Bublik, tutti i precedenti
- 2025 - Halle (R16): Bublik b. Sinner 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Roland Garros (R16): Sinner b. Bublik 6-1, 7-5, 6-0
- 2023 - Halle (QF): Bublik b. Sinner 7-5, 2-0 ret.
- 2023 - 's-Hertogenbosch (R16): Sinner b. Bublik 6-4, 6-2
- 2021 - Miami (QF): Sinner b. Bublik 7-6, 6-4
- 2021 - Dubai (R32): Sinner b. Bublik 2-6, 7-6, 6-4
