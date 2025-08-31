Introduzione

Conosciuto per il suo tennis spesso fuori dagli schemi, Bublik è stato protagonista di un'estate da applausi con tre titoli vinti prima sull'erba di Halle (battendo proprio Sinner agli ottavi) e poi con la doppietta Gstaad-Kitzbuhel sulla terra rossa. Ora affronta di nuovo Jannik agli ottavi dello US Open: si tratta del terzo incrocio stagionale e il settimo complessivo sul circuito. Il match è in programma lunedì (orario da definire) e sarà in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

US OPEN 2025, IL TABELLONE DI SINNER