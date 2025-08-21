Sinner agli US Open 2025: tabellone e avversari
Jannik Sinner affronterà il ceco Kopriva al primo turno dello US Open. Per il numero 1 al mondo, campione in carica dell'ultimo Slam della stagione, un potenziale quarto di finale contro Jack Draper.
- Vit KOPRIVA (nessun precedente con Sinner)
- Alexei POPYRIN (precedenti 1-0 per l'australiano)
- Emil RUUSUVUORI (precedenti 5-1 per Sinner)
- Denis SHAPOVALOV (precedenti 1-0 per il canadese)
- Marton FUCSOVICS (precedenti 2-2)
- Yunchaokete BU (precedenti 1-0 per Sinner)
- Aleksandr BUBLIK (precedenti 4-2 per Sinner)
- Lorenzo SONEGO (precedenti 5-0 per Sinner)
- Tommy PAUL (precedenti 4-1 per Sinner)
- Jack DRAPER (precedenti 1-1)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 2-0 per Sinner)
- Flavio COBOLLI (nessun precedente)
- Alexander ZVEREV (precedenti 4-3 per il tedesco)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Sinner)
- Alex DE MINAUR (precedenti 10-0 per Sinner)
- Karen KHACHANOV (precedenti 4-1 per Sinner)
- Carlos ALCARAZ (precedenti 9-5 per lo spagnolo)
- Novak DJOKOVIC (precedenti 6-4 per Sinner)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Sinner)
- Ben SHELTON (precedenti 6-1 per Sinner)
- 1° turno: Opelka
- 2° turno: BELLUCCI/Shang
- 3° turno: DARDERI/Hijikata/ Spizzirri
- Ottavi di finale: Medvedev/Davidovich Fokina
- Quarti di finale: Shelton/Ruud/Griekspoor/Lehecka
- Semifinale: Fritz/Djokovic/Rune/Mensik
- Finale: SINNER/Zverev/Draper/De Minaur