Sinner agli US Open 2025: tabellone e avversari

us open fotogallery
8 foto

Jannik Sinner affronterà il ceco Kopriva al primo turno dello US Open. Per il numero 1 al mondo, campione in carica dell'ultimo Slam della stagione, un potenziale quarto di finale contro Jack Draper. Qui il potenziale cammino di Sinner allo US Open, da seguire in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE - SINNER TORNA AD ALLENARSI, IL LIVE

US Open 2025: il possibile cammino di Sinner

us open

Jannik Sinner affronterà il ceco Kopriva al primo turno dello US Open. Per il numero 1 al mondo,...

8 foto

US Open, montepremi record: 5 milioni al vincitore

Tennis

Gli Us Open 2025 registreranno un nuovo record: saranno distribuiti premi per 90 milioni di...

12 foto

Il ranking Wta: Paolini sale all'8° posto

Tennis

Jasmine Paolini sale all'ottavo posto del ranking Wta dopo la finale giocata a Cincinnati contro...

11 foto

Le teste di serie dello US Open 2025

Tennis

Tutto pronto per l'inizio dello Us Open. A guidare il seeding c'è Jannik Sinner che in quel...

33 foto

Cosa deve fare Sinner per rimanere numero 1

il ranking atp

Prima del Masters 1000 di Cincinnati Sinner aveva 3.430 punti di vantaggio su Alcaraz, dopo...

35 foto

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...