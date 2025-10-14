Introduzione
Torna l'appuntamento con il Six Kings Slam, la ricca esibizione di Riyadh (Arabia Saudita), in programma dal 15 al 18 ottobre, che vedrà protagonisti sei tra i migliori giocatori al mondo. Si ripartirà dal titolo vinto nella prima edizione da Jannik Sinner, anche quest'anno tra i protagonisti del torneo che mette in palio un assegno da 6 milioni di dollari per il vincitore. Tutto quello che c'è da sapere sul Six Kings Slam
Quello che devi sapere
Il ritorno del Six Kings Slam
- È la settimana del Six Kings Slam, l'esibizione di Riyadh (Arabia Saudita), giunta alla seconda edizione. Al via sei tra i migliori giocatori al mondo (tutti invitati dagli organizzatori), impegnati sul cemento indoor del "The Venue", un impianto che può ospitare 8.000 spettatori;
- Sia il montepremi (con un assegno di 6 milioni di dollari per il campione) che il format sono gli stessi del 2024. Ci sarà un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye", e quattro impegnati nel primo turno. Oltre alla finalissima per il titolo, è in programma anche una finale per il terzo posto.
- Si gioca da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre. In mezzo ci sarà un giorno di riposo (venerdì 17) perché il regolamente Atp non consente ai tennisti di giocare per tre giorni consecutivi in un'esibizione
I partecipanti
- Jannik SINNER
- Carlos ALCARAZ
- Novak DJOKOVIC
- Alexander ZVEREV
- Taylor FRITZ
- Stefanos TSITSIPAS*
*subentrato dopo il forfait di Jack Draper
Il tabellone
Quarti di finale (mercoledì 15 ottobre)
- ore 18.30 - Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 20 - SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)
Semifinali (giovedì 16 ottobre)
- Alcaraz (Esp) vs Zverev o Fritz
- Djokovic (Srb) vs SINNER o Tsitsipas
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
Il montepremi da record
- Anche quest'anno il Six Kings Slam avrà un montepremi da record. Tutti i partecipanti avranno un gettone di partecipazione da 1,5 milioni di dollari che da solo vale più del trionfo in tutti i Masters 1000 del circuito. Il campione, inoltre, incasserà un assegno da 6 milioni di dollari: si tratta del premio più alto di sempre messo in palio in un torneo di tennis. Gli unici tornei del circuito Atp che si avvicinano sono gli US Open (5 mln di dollari al campione 2025) e le Atp Finals (quest'anno il campione imbattuto porterebbe a casa 5,07 mln di dollari)
Il recap dell'edizione 2024
- L'edizione 2024 è stata la prima del Six Kings Slam. A vincerlo è stato Jannik Sinner che in finale ha battuto in rimonta Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Tra i partecipanti c'erano anche Novak Djokovic e Rafael Nadal che a Riyadh si sono sfidati per l'ultima volta in carriera: a vincere, nella finale per il terzo posto, è stato il serbo in due set (6-2, 7-6)
- Completavano il campo dei partecipanti Daniil Medvedev e Holger Rune, entrambi eliminati nei quarti (rispettivamente da Sinner e Alcaraz)
