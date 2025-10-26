Sinner-Zverev, la finale LIVE alle 14 su Sky Sport

Sinner-Zverev all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner va a caccia del 4° titolo del 2025. Il numero 2 al mondo affronta Alexander Zverev in finale all'Atp 500 di Vienna. Il match, in programma per le 14, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
Sinner ha l'obiettivo di conquistare il suo 22° titolo a livello di tour (21-9 in finale), il quarto in questa stagione, diventando il terzo giocatore tra i top 2 a vincere Vienna nella storia del torneo, dopo il numero 1 Sampras nel 1998 e il numero 2 Murray nel 2016.
Sinner non ha ancora perso un set questa settimana e potrebbe diventare il quarto campione a Vienna a vincere il titolo senza perdere un set, il primo da Rublev nel 2020.
Sinner cercherà di vincere il suo 22° titolo Atp e diventare il terzo uomo a vincere 3 titoli sul cemento in questa stagione dopo le vittorie agli Australian Open e a Pechino, unendosi ad Alcaraz (4) e Auger-Aliassime (3).
Sinner ha un record di 10-1 negli Atp 500 di questa stagione. L'unica sconfitta è arrivata contro Bublik ad Halle sull'erba a giugno,
Jannik Sinner ha commentato a Sky Sport la vittoria in semifinale all'Atp 500 di Vienna contro De Minaur: "Vittoria difficile, tosta anche fisicamente. Posso però essere contento. Giocare contro Alex non è mai semplice. Ha cambiato due tre cose tatticamente, dovevo essere pronto. Essere di nuovo in finale qua vuol dire tanto per me".
Sinner ha una striscia di 20 vittorie consecutive sui campi in cemento indoor e 9 vittorie consecutive a Vienna dopo aver vinto il titolo due anni fa.
Con la finale di oggi contro Zverev, Sinner proverà a centrare un bis che manca a Vienna da nove anni. L'ultimo ad aver conquistato il titolo per la seconda volta è stato Andy Murray col successo del 2016.
Sinner è tornato a giocare quest'anno l'Atp 500 di Vienna, dopo averlo saltato nel 2024. Parliamo di un torneo che il numero 2 al mondo ha già vinto nel 2023, quando batté in finale Daniil Medvedev.
Nel video l'allenamento prima della finale di Sinner che, alle 14, affronterà Zverev nell'ultimo atto dell'Atp 500 di Vienna. Nel riscaldamento odierno, durato circa mezz'ora, Jannik ha cambiato sparring partner
Gli highlights di Sinner-De Minaur
Sinner viene dalla vittoria in semifinale contro De Minaur in due set. Una partita non facile ma comunque ben gestita dal numero 2 al mondo che ha chiuso in un'ora e 27 minuti di gioco. Non sono mancati grandi scambi, guardali pure qui negli highlights.
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria contro Alex De Minaur in semifinale per 6-3, 6-4. Un percorso netto per ora del numero 2 al mondo in quel di Vienna, in quanto non ha ancora perso un set.
È il giorno della finale all'Atp 500 di Vienna. Jannik Sinner affronta Sascha Zverev. Avvicinati alla sfida, in programma per le ore 14, con il nostro liveblog.