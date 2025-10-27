Un avversario da non sottovalutare. Nell'ultimo Masters 1000 disputato prima di Parigi, a Shanghai, il classe 1999 si è spinto fino ai quarti di finale, eliminando Sebastian Korda, Casper Ruud, Francisco Cerundolo e Gabriel Diallo. C'è voluto Novak Djokovic (in foto) per fermarlo. Bergs non ha mai vinto ancora un titolo ATP, ma nel 2025 ha centrato le prime finali, a inizio stagione ad Auckland e poi sull'erba di s'-Hertogenbosch (sconfitto rispettivamente da Monfils e Diallo). Si è inoltre tolto la soddisfazione di battere i primi top 10: prima di Ruud in Cina, era stata la volta di Rublev a Miami