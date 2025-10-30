Offerte Sky
Sinner-Cerundolo all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita

Jannik Sinner a caccia del primo quarto di finale in carriera a Parigi: di fronte c'è Francisco Cerundolo, n. 21 al mondo. Il match, in programma alle 19, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LIVE: TUTTI I RISULTATI

SINNER-CERUNDOLO LIVE ALLE 19 SU SKY SPORT

Sinner si presenta a questa sfida dopo l'agevole esordio contro Zizou Bergs. Per l'azzurro sono 22 vittorie consecutive su cemento indoor

Il cammino di Cerundolo

  • 1° turno: vs Dzumhur 6-3, 6-3
  • 2° turno: vs Kecmanovic 7-5, 1-6, 7-6

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Bergs 6-4, 6-2

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Il match, in programma non prima delle 19 sul Centrale della Défense Arena, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Di fronte c'è Francisco Cerundolo, n. 21 al mondo

