Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il diario

Il Masters 1000 di Parigi è più che magnifico

Michela Curcio

Tra musica, freddo già quasi pungente, esultanze e delusioni, sul cemento indoor di Parigi è cominciato il Masters 1000 che deciderà gli 8 partecipanti alle ATP Finals di Torino. Odori che si mescolano a rumori: è tutto diverso da Roland Garros. Il reportage da Parigi, giorno 1

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ