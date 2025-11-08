Atp Finals a Torino, calendario e partecipanti: tutto quello che c'è da sapereatp finals
Introduzione
A Torino il gran finale di stagione con le Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre. Il torneo dei maestri avrà un doppio valore quest'anno perché metterà in palio anche il numero 1 al mondo di fine anno tra Sinner e Alcaraz. Jannik vuole confermare il titolo confermato un anno fa, Carlos deve sfatare un tabù visto che alle Finals non è mai andato oltre le semifinali. L'Italia presente anche in doppio con Bolelli/Vavassori, al via per il secondo anno di fila. Tutto quello che c'è da sapere sulle Atp Finals 2025
Quello che devi sapere
Sinner-Alcaraz e la lotta per il numero 1
- Sarà duopolio Sinner-Alcaraz anche a Torino? È la domanda principale delle Atp Finals 2025, ospitate per il quinto anno consecutivo in Italia. Sinner vuole confermare il titolo conquistato un anno fa da "profeta in patria", primo azzurro di sempre a vincere il torneo dei maestri. Alcaraz, invece, vuole sfatare il tabù delle Atp Finals (dove non è mai andato oltre le semifinali) e cancellare la sconfitta all'esordio a Parigi con Norrie;
- Inoltre le Finals di quest'anno avranno un valore doppio, perché in palio c'è anche il numero 1 di fine anno. Alcaraz parte favorito, ma Jannik può ancora sognare nel sorpasso
Il regolamento delle Atp Finals
- Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/Coppie divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set.
- I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa. Se due o più giocatori/coppie chiudono con pari vittorie il girone, la classifica viene determinata dalla seguente procedura.
I CRITERI IN CASO DI PARITA' TRA PIU' GIOCATRICI
- In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
- In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
- Numero di partite giocate
- Totale di set vinti
- Totale di giochi vinti
- Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp Tour.
I PUNTI ASSEGNATI
- Vittoria round-robin: 200 pt
- Vittoria semifinale: 400 pt
- Vittoria finale: 500 pt
Come era andata l'edizione 2024
- Jannik Sinner ha trionfato in singolare lo scorso anno al termine di un cammino perfetto: 5 vittorie su 5 (tutte senza set persi) e cammino concluso con la vittoria in finale su Taylor Fritz con un doppio 6-4;
- Nel doppio, Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno superato Marcelo Arevalo e Mate Pavic per 7-6(5), 7-6(6), vincendo il titolo di specialità
Tutti i partecipanti
SINGOLARE
GRUPPO BJORN BORG
- Jannik SINNER
- Alexander ZVEREV
- Ben SHELTON
- Auger Aliassime o Musetti
GRUPPO JIMMY CONNORS
- Carlos ALCARAZ
- Novak DJOKOVIC
- Taylor FRITZ
- Alex DE MINAUR
DOPPIO
GRUPPO PETER FLEMING
- Julian CASH/Lloyd GLASSPOOL
- Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS
- Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ
- Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI
GRUPPO JOHN MCENROE
- Harri HELIOVAARA/Henry PATTEN
- Marcelo AREVALO/Mate PAVIC
- Neal SKUPSKI/Joe SALISBURY
- Christian HARRISON/Evan KING
Il calendario delle Atp Finals 2025
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin)
- ore 11.30 - Doppio
- ore 14 - Singolare
- ore 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre (semifinali)
- ore 12 - Doppio
- ore 14.30 - Singolare
- non prima delle 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre (finali)
- ore 15 - Finale doppio
- ore 18 - Finale singolare
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno
SINGOLARE
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
DOPPIO (per squadra)
- Campioni imbattuti: $959.300
- Vittoria in finale: $356.800
- Vittoria in semifinale: $178.500
- Vittoria in ogni match del girone: $96.600
- Quota di partecipazione: $134.200
- Riserva: $51.700
L'albo d'oro delle ultime edizioni
SINGOLARE
- 2024: Jannik Sinner (Ita)
- 2023: Novak Djokovic (Srb)
- 2022: Novak Djokovic (Srb)
- 2021: Alexander Zverev (Ger)
- 2020: Daniil Medvedev
DOPPIO
- 2024: Krawietz/Puetz
- 2023: Ram/Salisbury
- 2022: Ram/Salisbury
- 2021: Herbert/Mahut
- 2020: Koolhof/Mektic
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli (singolare): Novak Djokovic (7)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
- Campione più giovane: John McEnroe, 19 anni, nel 1978
- Campioni n.1 del mondo che hanno vinto: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979–80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985–87), Pete Sampras (1994, 1996–97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006–07), Novak Djokovic (2012, 2014–15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
- Campione con ranking più basso: n.12 David Nalbandian nel 2005
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner a Torino nel 2024
- Maggior numero di vittorie nei match: Roger Federer (59)
Come seguire le Atp Finals 2025 su Sky Sport e NOW
- Da domenica 9 novembre su Sky e NOW tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata.
- Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.
- Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.