Introduzione

A Torino il gran finale di stagione con le Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre. Il torneo dei maestri avrà un doppio valore quest'anno perché metterà in palio anche il numero 1 al mondo di fine anno tra Sinner e Alcaraz. Jannik vuole confermare il titolo confermato un anno fa, Carlos deve sfatare un tabù visto che alle Finals non è mai andato oltre le semifinali. L'Italia presente anche in doppio con Bolelli/Vavassori, al via per il secondo anno di fila. Tutto quello che c'è da sapere sulle Atp Finals 2025