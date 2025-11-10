Musetti-Fritz LIVE su Sky Sport Uno

Musetti-Fritz alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Prima volta a Torino per Lorenzo Musetti: inserito nel gruppo Connors dopo il forfait di Djokovic, il carrarino debutta contro Taylor Fritz, finalista un anno fa. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Si parte! Inizia Musetti-Fritz
1° SET AL VIA: Fritz al servizio.
Visibilmente emozionato Lorenzo Musetti, accolto ovviamente da un enorme boato del pubblico dell'Inalpi Arena.
Musetti e Fritz stanno finendo il loro riscaldamento negli spogliatoi. Tra poco il loro ingresso in campo all'Inalpi Arena, poi si potrà iniziare.
Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena, tra poco in campo Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Federico Ferrero e commento di Barbara Rossi
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli (singolare): Novak Djokovic (7)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
- Campione più giovane: John McEnroe, 19 anni, nel 1978
- Campioni n.1 del mondo che hanno vinto: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979–80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985–87), Pete Sampras (1994, 1996–97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006–07), Novak Djokovic (2012, 2014–15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
- Campione con ranking più basso: n.12 David Nalbandian nel 2005
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner a Torino nel 2024
- Maggior numero di vittorie nei match: Roger Federer (59)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
SINGOLARE
- 2024: Jannik Sinner (Ita)
- 2023: Novak Djokovic (Srb)
- 2022: Novak Djokovic (Srb)
- 2021: Alexander Zverev (Ger)
- 2020: Daniil Medvedev
DOPPIO
- 2024: Krawietz/Puetz
- 2023: Ram/Salisbury
- 2022: Ram/Salisbury
- 2021: Herbert/Mahut
- 2020: Koolhof/Mektic
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno
SINGOLARE
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
DOPPIO (per squadra)
- Campioni imbattuti: $959.300
- Vittoria in finale: $356.800
- Vittoria in semifinale: $178.500
- Vittoria in ogni match del girone: $96.600
- Quota di partecipazione: $134.200
- Riserva: $51.700
Il calendario delle Atp Finals 2025
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin)
- ore 11.30 - Doppio
- ore 14 - Singolare
- ore 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre (semifinali)
- ore 12 - Doppio
- ore 14.30 - Singolare
- non prima delle 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre (finali)
- ore 15 - Finale doppio
- ore 18 - Finale singolare
I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa.
Il regolamento delle Atp Finals
Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/Coppie divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set.
Bilancio in equilibrio nel 2025 per Lorenzo Musetti contro tennisti statunitensi: 3 vittorie e 3 sconfitte. I ko, però, sono arrivati tutti su cemento (contro Tien a Pechino, contro Michelsen in Canada e contro Shelton agli Aus Open)
Il primo allenamento a Torino di Musetti
Atp Finals, Fritz: "Battere Sinner sarà difficile"
Il vincente di questo match sarà impegnato nella seconda giornata contro Carlos Alcaraz. Chi perderà, invece, affronterà Alex De Minaur
Musetti-Fritz, tutti i precedenti
- 2024 - Olimpiadi (R16): Musetti b. Fritz 6-4, 7-5
- 2024 - Wimbledon (QF): Musetti b. Fritz 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1
- 2024 - Monte-Carlo (R64): Musetti b. Fritz 6-4, 6-4
- 2022 - Davis Cup (QF): Fritz b. Musetti 7-6, 6-3
- 2022 - Wimbledon (R128): Fritz b. Musetti 6-4, 6-4, 6-3
Musetti e Fritz non si sfidano dagli ottavi di finale delle Olimpiadi 2024. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per l'azzurro, ma c’è un solo confronto su cemento indoor che risale alla Coppa Davis 2022 dove vinse Fritz.
Fritz si presenta a Torino dopo una stagione da 52 vittorie e 21 sconfitte. Per lui due titoli: Stoccarda ed Eastbourne
Sarà la terza partecipazione alle Atp Finals per Taylor Fritz. Lo statunitense ripartirà dalla finale dello scorso anno, persa con un doppio 6-4 contro Jannik Sinner
Musetti è reduce dalla trasferta di Atene. Una settimana di grande livello, conclusa però con la sconfitta in finale contro Djokovic dopo tre ore di gioco
Prima volta a Torino per Musetti, entrato tra gli otto maestri dopo il forfait di Novak Djokovic. "Tranquillo, alle Atp Finals non vado" aveva sussurrato il serbo all'azzurro dopo la finale di Atene
È il giorno del debutto di Lorenzo Musetti alle Atp Finals. Il carrarino, per la prima volta al torneo dei maestri, sfiderà Taylor Fritz