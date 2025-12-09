Sorprese, certezze, terzi incomodi: il 2025 del tennis a Tennis Club
Tennis Club: puntata celebrativa di un 2025 eccellente del tennis italiano nel mondo, con sguardo puntato verso il futuro. Pennetta, Furlan, Golarsa e Colangelo attorno al tavolo, Meloccaro cerimoniere. Una sola grande certezza: la rivalità tra Sinner e Alcaraz non è più la promessa che ci eravamo raccontati, ma la struttura portante del circuito. Il programma è disponibile su Sky Sport Tennis e On Demand
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider