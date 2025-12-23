Introduzione

Per anni è stato il fondamentale più analizzato, messo in discussione, spesso indicato come quello su cui lavorare maggiormente. In questo 2025 il servizio di Jannik Sinner è stato uno dei pilastri della sua superiorità nel circuito, che lo ha portato a trionfare tra le altre cose in due Slam (Australian Open e Wimbledon) e alle Atp Finals. Per efficacia complessiva, continuità e rendimento nei momenti chiave, l'azzurro è il n°1 assoluto in battuta. A raccontarlo sono i numeri della stagione e il confronto con gli altri big.