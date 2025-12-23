Introduzione
Per anni è stato il fondamentale più analizzato, messo in discussione, spesso indicato come quello su cui lavorare maggiormente. In questo 2025 il servizio di Jannik Sinner è stato uno dei pilastri della sua superiorità nel circuito, che lo ha portato a trionfare tra le altre cose in due Slam (Australian Open e Wimbledon) e alle Atp Finals. Per efficacia complessiva, continuità e rendimento nei momenti chiave, l'azzurro è il n°1 assoluto in battuta. A raccontarlo sono i numeri della stagione e il confronto con gli altri big.
Quello che devi sapere
Sinner praticamente 'ingiocabile' nei propri turni
- Coniando il neologismo della Treccani, Sinner è praticamente 'ingiocabile' nei propri turni di servizio
- Nel 2025 ha vinto infatti oltre il 92% dei propri turni di battuta, miglior dato ATP stagionale. Più di Djokovic, più di Alcaraz, più degli specialisti del servizio come Fritz, Zverev, Opelka
- Tradotto in soldoni: è difficilissimo strappare il servizio a Sinner. Un dato che cambia completamente l’economia di una partita
La percentuale di game vinti al servizio nel 2025
- 1) Jannik Sinner 92.00%
- 2) Taylor Fritz 89.18%
- 3) Giovanni Mpetshi Perricard 88.97%
- 4) Novak Djokovic 88.67%
- 5) Reilly Opelka 88.50%
*dati Atp
Sinner, una prima di grande qualità
- Il salto di qualità di Jannik in questa stagione passa soprattutto dalla qualità delle prime quando entrano. Sinner vince infatti circa 8 punti su 10 con la prima di servizio, un dato da top server puro, pur senza affidarsi solo alla potenza.
- Ancora più significativo il rendimento con la seconda: vicino al 60% di punti vinti. Tradotto: anche quando non entra la prima, Jannik è in grado di controllare lo scambio e non soffre la pressione di giocare con la seconda
Le statistiche di Sinner al servizio nel 2025
- Ace: 405
- Doppi falli: 91
- Prime di servizio in campo: 62%
- Punti vinti con la prima di servizio: 79%
- Punti vinti con la seconda di servizio:: 59%
- Break Points affrontati: 224
- Break Points salvati: 72%
- Game al servizio giocati: 775
- Game al servizio vinti: 92%
Sinner, il confronto con i big del circuito con la prima di servizio
Prime in campo per %
- Novak Djokovic 65,0%
- Alexander Zverev 64,5%
- Carlos Alcaraz 64,0%
- Taylor Fritz 63,0%
- Daniil Medvedev 62,0%
- Jannik Sinner 61,5%
Punti vinti con la prima di servizio per %
- Jannik Sinner 79,0%
- Taylor Fritz 78,0%
- Alexander Zverev 77,0%
- Daniil Medvedev 76,0%
- Novak Djokovic 75,5%
- Carlos Alcaraz 74,5%
Cosa dicono questi numeri?
- Il paragone con i migliori giocatori del circuito, tra cui grandi battitori come Fritz, Medvedev e Zverev, dicono che Sinner non è quello che mette più prime (anzi, è l'ultimo di questa mini classifica), ma è quello che le sfrutta meglio per percentuali
- Un servizio efficace e costante, capace di fare male all'avversario quando entra: Alcaraz, per parlare del suo principale rivale, raccoglie quasi il 5% in meno con la prima
Sinner, il confronto con i big del circuito con la seconda di servizio
- Jannik Sinner 59,5%
- Novak Djokovic 58,0%
- Carlos Alcaraz 56,8%
- Daniil Medvedev 55,0%
- Taylor Fritz 53,5%
- Alexander Zverev 52,5%
Questo dato conferma quanto vediamo in ogni partita in cui Jannik è protagonista: l'azzurro è il più solido sulla seconda tra i big, dato cruciale nei punti sotto pressione.
Vagnozzi: "Obiettivo per il 2026 è essere ancora più aggressivi"
- "Al servizio, abbiamo cambiato molte cose dopo gli US Open - ha detto Simone Vagnozzi dopo le Atp Finals al sito Atp -. Siamo fortunati ad avere Jannik che è davvero veloce a migliorare, a capire i cambiamenti e tutto il resto... Di sicuro il nostro obiettivo per la prossima stagione è essere più aggressivi di quanto non lo siamo ora"
E in risposta? Nessuno come Jannik
- Appurato che Sinner ha avuto il servizio più efficace del circuito come percentuale di prime in campo, come percentuale di game vinti ed è glaciale quando si tratta di giocare sulla seconda, ecco che arriva il dato che conferma quanto sapevamo già: Jannik è infatti il miglior ribattitore del circuito Atp
- Nessuno infatti riesce a vincere più game di Sinner in risposta a livello di percentuale: 247 su 757, ovvero il 32.63%. In pratica Jannik piazza un break ogni tre servizi dell'avversario
- Alcaraz? E' poco distante, appena lo 0.75%...
I migliori ribattitori del circuito Atp nel 2025
- 1) Jannik Sinner 32.63%
- 2) Carlos Alcaraz 31.88%
- 3) Alex de Minaur 28.80%
- 4) Francisco Cerundolo 28.67%
- 5) Sebastian Baez 28.54%
* game vinti in risposta (dati Atp)
Sinner, uno dei profili statistici più completi del tennis moderno
- Il divario tra Sinner e i suoi rivali riflette la sua costanza nel mettere pressione nei game di risposta, soprattutto considerando che nel 2024, la stagione in cui si è aggiudicato il titolo di numero 1 di fine anno aveva vinto il 28,3% dei game di risposta.
- Passare dal 28,30% al 32,63% in un solo anno rappresenta un balzo in avanti significativo. Insieme a un servizio che continua a crescere in affidabilità e potenza, Sinner possiede ora uno dei profili statistici più completi del tennis moderno e una base che lo rende l'uomo da battere nel 2026.
- D'altra parte Bublik l'aveva detto: "Sembra un giocatore creato dall'intelligenza artificiale..."