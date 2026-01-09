Sinner-Alcaraz, la conferenza stampa LIVE

Quando siete arrivati all'aeroporto c'erano tantissimi fan impazziti per voi. Come vi sentite a essere qui per la prima volta? Avete recuperato per iniziare la stagione?

Alcaraz: "Sono arrivato ieri e per me è solo un giorno che sono qui. L'accoglienza che ho avuto è stata incredibile, non ricordo un benvenuto come questo. Durante questo mese e mezzo ho avuto delle vacanze e ci siamo preparati per l'inizio della stagione. Per noi avere un mese di preparazione è una grande quantità. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L'importante è approcciare bene la stagione".