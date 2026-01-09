Sinner-Alcaraz, la conferenza stampa LIVE

Sinner-Alcaraz, match esibizione a Seul: conferenza e ultime news in diretta
A Seul è la vigilia della super esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: ora la conferenza stampa dei due protagonisti, da seguire sul nostro liveblog con tutte le news e gli aggiornamenti di giornata. Il match è in programma sabato alle 8, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
La conferenza stampa di Sinner e Alcaraz LIVE
Hai recupero per l'inizio della stagione? Come sei stato accolto dai fan?
Sinner: "E' stato un grande benvenuto. Le persone ci hanno lasciato una gran bella impressione del Paese, è molto bello iniziare la stagione qui. Abbiamo avuto tempo per preparare la stagione nel migliore modo possibile. Ho trascorso il Natale a casa e questo ti dà ancora maggiore energia per cercare di fare una bella stagione. Abbiamo ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare prima dell'Australia perché le condizioni saranno completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi mesi".
Quando siete arrivati all'aeroporto c'erano tantissimi fan impazziti per voi. Come vi sentite a essere qui per la prima volta? Avete recuperato per iniziare la stagione?
Alcaraz: "Sono arrivato ieri e per me è solo un giorno che sono qui. L'accoglienza che ho avuto è stata incredibile, non ricordo un benvenuto come questo. Durante questo mese e mezzo ho avuto delle vacanze e ci siamo preparati per l'inizio della stagione. Per noi avere un mese di preparazione è una grande quantità. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L'importante è approcciare bene la stagione".
Sei pronto per iniziare?
Sinner: "Carlos ha già detto tutto. Siamo felici di essere qui e vedere così tante persone felici di vederci giocare. L'energia vista sin dall'aereoporto è fantastica. Proveremo a giocare il miglior tennis possibile. La cosa più importante sarà far divertire le persone ed essere pronti per il grande evento in Australia, che è chiaramente il più importante. Sono felice di iniziare questa stagione qui e in un match con Carlos. Speriamo di continuare a fare grandi match come abbiamo fatto in passato. Per noi è un grande piacere".
Come vi sentite? Siete pronti per iniziare ed giocare qui per la prima volta?
Alcaraz: "Per me è un piacere essere qui e giocare in Corea per la prima volta. Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per iniziare e preprarci per l'Australian Open. Saremo pronti per i primi giorni dello Slam. Ora serve preparmi per la nuova stagione e giocare qui è una grande idea per poter crescere. Sono davvero felice di partecipare a questo evento".
Sinner e Alcaraz sono entranti in sala stampa. Ecco nella foto il numero 1 e il numero 2 al mondo vicini e pronti per iniziare la conferenza stampa.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz entrano in sala stampa. Inizia la conferenza.
Domani si giocherà sul cemento indoor della Inspire Arena di Incheon, un impianto che complessivamente fino a 15.000 spettatori
Nel 2025 sono stati in totale 7 i confronti tra Sinner e Alcaraz: il bilancio complessivo è stato di 4 vittorie per lo spagnolo e 3 per l'azzurro (compreso il Six Kings Slam)
Alcaraz è atterrato in Corea del Sud 24 ore dopo rispetto a Sinner. Tuta nera e cappellino con visiera per il n. 1 al mondo che, come accaduto per Jannik, è stato accolto in aeroporto da centinaia di fan
Alcaraz è a Seul: sabato il match contro Sinner (live su Sky)
Sinner è arrivato a Seul nella giornata di mercoledì, accolto da centinaia di tifosi locali. Un benvenuto caloroso per l'azzurro che ha ricevuto un mazzo di fiori bianchi
Sinner è arrivato in Corea del Sud. FOTO E VIDEO
Sinner e Alcaraz si ritroveranno di fronte esattamente 55 giorni la finale delle Atp Finals di Torino che ha consegnato il secondo titolo consecutivo di "maestro" all'azzurro. Quella dell'Inalpi Arena è stata anche l'ultima uscita del n. 2 al mondo
Quello di Seul sarà il primo "Sincaraz" della stagione che arriva a una settimana esatta dagli Australian Open, il primo impegno ufficiale del 2026 sia per Jannik che per Carlos
L'attesa esibizione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul è in programma sabato alle ore 8, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it il liveblog con la diretta testuale del match
