Jordan Smith, chi ha eliminato Sinner e vinto il Million Dollar 1 Point Slamaus open
Introduzione
Un dilettante che vince un milione di dollari. È la favola di Jordan Smith, campione del Million Dollar 1 Point Slam. Classe 1996, il tennista australiano ha sorpreso tutti, eliminando sul suo cammino anche Jannik Sinner. Considerato da junior uno dei migliori prospetti del tennis australiano (periodo in cui ha sfidato anche Norrie e Zverev), oggi allena alla Castle Hill Tennis Academy, club gestito dai suoi genitori. "Ero felice di aver vinto anche solo un punto" ha ammesso Smith dopo il trionfo
Quello che devi sapere
Talento da junior
Jordan è il più giovane dei fratelli Smith ed è stato uno dei migliori tennisti junior australiani. Ha sviluppato l’amore per il tennis fin da piccolissimo e ha iniziato a giocare all’età di tre anni grazie a suo padre, Neil. Smith ha vinto due titoli nazionali junior di singolare e tre titoli nazionali junior di doppio tra il 2008 e il 2012, oltre a molti altri titoli junior e open. Un periodo in cui ha sfidato - tra gli altri - anche Cameron Norrie e Alexander Zverev
Un tennista giramondo
Jordan ha frequentato l’Oakhill College, alle porte di Sydney, dove nel 2014 ha guidato come capitano la squadra First V di tennis alla vittoria del titolo statale. Nel 2015/2016 si è trasferito negli Stati Uniti. Lì ha studiato e giocato a tennis alla Gonzaga University, nello stato di Washington, grazie a una borsa di studio sportiva. Quando il Covid ha bloccato per due anni l’attività all’estero, si è concentrato sull’insegnamento. Nel 2022 ha viaggiato in Asia e in Africa partecipando ai tornei Futures, raggiungendo il suo miglior ranking ATP in carriera: n. 1141 in singolare e n. 748 in doppio.
Il presente da allenatore
Jordan è un allenatore professionista certificato da Tennis Australia. Allena bambini e adulti di tutti i livelli da oltre dodici anni e il suo obiettivo è aiutare e condividere le sue conoscenze, maturate grazie alla sua esperienza da giocatore, per supportare lo sviluppo degli atleti. "Si impegna affinché ogni giocatore possa diventare la migliore versione di sé stesso" si legge sul sito della Castle Hill Tennis Academy.
La qualificazione al One Point Slam
Jordan Smith si è qualificato al One Point Slam da campione statale del Nuovo Galles del Sud. "Sarebbe incredibile giocare sulla Rod Laver Arena - raccontava lo scorso 21 dicembre - Sono cresciuto guardando la Rod Laver Arena in TV e vedendo icone come Hewitt e Rafter. Scendere in campo lì, guardarmi intorno e godermi il momento sarebbe fantastico".
La vittoria con Sinner e il trionfo
- Partito dal primo turno, Smith ha eliminato il giocatore di football australiano Bailey Smith, poi la brasiliana Laura Pigossi (al termine di uno scambio prolungato) e successivamente Jannik Sinner che ha mandato in rete l'unico servizio a disposizione. La "favola" di Jordan è proseguita nei quarti contro Anisimova, poi il successo in semifinale contro Pedro Martinez (dopo un altro scambio lunghissimo).
- Smith ha giocato due finali. La prima per una macchina, messa in palio per i due amatori andati più avanti nel torneo, ma persa contro Alec Reverente. La seconda, quella più importante, per il milione di dollari contro Joanna Garland. Qui è arrivata la vittoria, grazie a un errore di rovescio dell'avversaria
"Ero felice di aver vinto anche solo un punto"
- Incredulo Jordan Smith al termine del match. "Ero felice di aver vinto anche solo un punto" ha ammesso l'australiano, spiegando che investirà il montepremi per acquistare una casa;
- Non solo Smith, a festeggiare è anche il suo circolo, il Castle Hill Tennis Academy, gestito dai genitori. Infatti verrà riconosciuto al club un premio di 50 mila dollari, sottoforma di borsa di studio