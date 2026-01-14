Jordan è il più giovane dei fratelli Smith ed è stato uno dei migliori tennisti junior australiani. Ha sviluppato l’amore per il tennis fin da piccolissimo e ha iniziato a giocare all’età di tre anni grazie a suo padre, Neil. Smith ha vinto due titoli nazionali junior di singolare e tre titoli nazionali junior di doppio tra il 2008 e il 2012, oltre a molti altri titoli junior e open. Un periodo in cui ha sfidato - tra gli altri - anche Cameron Norrie e Alexander Zverev

2256211628