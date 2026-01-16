Ultimo test per Jannik Sinner prima del debutto agli Australian Open: il n°2 del mondo sfida sulla Rod Laver Arena in un match di esibizione il canadese Felix Auger-Aliassime, 7 del ranking. Sul nostro liveblog cronaca, aaggiornamenti e il live streaming
Sinner - Auger Aliassime in diretta STREAMING
SINNER - AUGER ALIASSIME RISULTATO LIVE
Titoli vinti da Jannik Sinner nel 2025
- Australian Open 2025: vs Alexander Zverev (6-3, 7-64, 6-3)
- Wimbledon 2025: vs Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4, 6-4)
- China Open 2025: vs Learner Tien (6-2, 6-2)
- Vienna Open 2025: vs Alexander Zverev (3-6, 6-3, 7-5)
- Paris Masters 2025: vs Felix Auger-Aliassime (6-4, 7-64)
- ATP Finals 2025: vs Carlos Alcaraz (7-64, 7-5)
Sinner ha conquistato lo scorso novembre a Torino il 24° successo in carriera nel circuito maggiore, il sesto del 2025. In totale sono 33 le finali giocate da Jannik: di seguito tutti i titoli conquistati e le finali perse
Sinner al 24° titolo in carriera: è il 6° del 2025
Il momento più divertente dell’esibizione di Seul è firmato da Sinner, che lascia il campo e consegna la racchetta a un giovane, permettendogli di prendere il suo posto. Nasce così uno scambio improvvisato con Alcaraz: al secondo tentativo il giovane coreano mette a segno un punto, ritenuto valido, scatenando l’esultanza divertita di Sinner dagli spalti e l’entusiasmo del pubblico. VIDEO
Il calendario di Sinner nel 2026
Per Jannik Sinner c'è all'orizzonte il primo obiettivo stagionale: gli Australian Open.A Melbourne Park Darren Cahill ha pubblicato sui social un video della "Walk of Champions".
Sinner, ora gli Aus Open: Cahill è già a Melbourne
Oggi sono già a Melbourne per gli Australian Open, ma a margine dell’esibizione a Seul, i due fuoriclasse del tennis Mondiale si sono cimentati con la lingua locale. Tra pronunce incerte e sorrisi il video è diventato subito virale
Jannik e Carlos alle prese con il coreano: il risultato è esilarante.
Jannik Sinner ha seguito il suo coach Simone Vagnozzi impegnato nelle qualificazioni del One Point Slam. In un video pubblicato sui social degli Australian Open, il numero uno azzurro si diverte ed esulta per la vittoria contro Luke Saville: "Può vincere il torneo? Se non deve servire... ", scherza. Il cammino di Vagnozzi, però, si è poi fermato al 2° turno contro Calum Puttergill, che ha chiuso l’incontro con un servizio vincente
Sinner 'telecronista' mentre gioca coach Vagnozzi.
Sinner-Auger, tutti i precedenti
- 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
- 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
- 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
Il bilancio nei precedenti è 4-2 per Sinner, passato avanti grazie alle vittorie su cemento, agli US Open, Parigi e Final
Sarà il settimo confronto tra l'azzurro e il canadese, anche se questo non finirà negli H2H essendo solo un'esibizione
Un ultimo warm-up in vista del primo evento ufficiale, ovvero l'esordio agli Australian Open, di cui Sinner è due volte campione.
L'azzurro affronta alle ore 7 italiane il canadese Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione che si svolgerà sulla Rod Laver Arena
Jannik Sinner torna in campo per l'ultimo appuntamento prima del debutto agli Australian Open.
SINNER - AUGER ALIASSIME LIVE DALLE 7
