Hugo Gaston, chi è l'avversario di Sinner agli Australian Openaustralian open
Introduzione
Numero 94 al mondo, francese e con un grande amore per le smorzate. Qui tutto quello che c'è da sapere su Hugo Gaston, l'avversario di Jannik Sinner al primo turno degli Australian Open. Il match è in programma martedì alle ore 9 sulla Rod Laver Arena
Quello che devi sapere
Chi è Hugo Gaston
- Nato a Tolosa il 26 settembre del 2000, Hugo Gaston è un tennista francese. Attualmente è il numero 94 al mondo, con il suo best ranking che risale alla posizione numero 58 raggiunta nel 2022.
- Due finali Atp disputate, tra gli juniores è stato il numero 2 del ranking mondiale.
- In carriera vanta 48 vittorie e 74 sconfitte a livello Atp.
Gli inizi e il suo rapporto con l'altezza
- La passione per il tennis di Gaston iniziò all'età di due anni, quando prese la racchetta in mano per la prima volta al Fonsorbes Tennis Club, dove suo padre Thierry era presidente (e lo è ancora oggi).
- La superficie preferita è la terra rossa, abbastanza ipotizzabile se consideriamo che è francese. Non a caso proprio su questa superficie ha raggiunto le sue due finali Atp, ma ci arriveremo a breve. E se parliamo di terra rossa, chi poteva essere il suo idolo se non Rafa Nadal? "È mancino e mi piace molto la sua mentalità. È davvero bello guardare le sue partite, cerco sempre di prenderlo come esempio", ha spiegato il 25enne in un'intervista.
- È alto 1,73 m ma se potesse esprimere un desiderio ha ammesso che chiederebbe di essere più alto (più o meno 1,85 m).
Il salto di qualità tra i grandi
- Avvenne al Roland Garros del 2020, quando Gaston fu beneficiario di una wild card da numero 239 del ranking Atp. Dopo le vittorie al primo e secondo turno contro Janvier e Nishioka, al terzo turno affrontò Stan Wawrinka, vincitore al Roland Garros cinque anni prima. Una partita infinita che si concluse 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 per il francese.
- Il suo percorso si chiuse però agli ottavi, in cui Gaston perse contro Dominic Thiem nonostante l'avesse portato al quinto parziale dopo aver recuperato da due set di svantaggio. Alla fine dello Slam francese, salì di 82 posizioni nel ranking Atp, diventando numero 157.
Il re delle… smorzate!
- È il suo colpo forte. Il motivo? Lasciamo che ce lo dica lui: "Gioco spesso questo colpo. Non posso tirare tre ace a game. Per questo devo trovare delle soluzioni alternative".
- Per capire quanto le sue palle corte possano davvero entrare nella testa degli avversari, basta chiedere a Illya Marchenko, che pubblicò su YouTube un video in cui mostrava tutte le 34 (sì, 34!) smorzate che aveva ricevuto dal francese nella semifinale del Challenger di Bergamo nel 2020. Il titolo del video? "L'incubo della palla corta" (guardalo qui).
Quella multa a Madrid nel 2023
- Uno dei periodi più difficili per Gaston fu il 2023, annata nella quale si rese anche protagonista di uno spiacevole episodio al Masters 1000 di Madrid contro Coric. Sul set point per croato, Gaston gettò la palla che aveva in tasca nella speranza che il punto venisse ripetuto. Così non fu e per il francese arrivò anche una multa da 72 mila euro per comportamento antisportivo. Per la cronaca, Gaston poi perse quel match con un doppio 6-3.
La finale con Berrettini
- Tra le sue due finali Atp c’è anche quella contro Matteo Berrettini. I due si sfidarono a Kitzbuhel nel 2024: a vincere fu l'azzurro con il punteggio di 7-5, 6-3.
- L'altra finale giocata fu invece nel 2021, a Gstaad contro Casper Ruud. Anche questa persa con il punteggio di 6-3, 6-2.
I precedenti con Sinner
- 2021 – Atp Marsiglia: Sinner b. Gaston 6-4, 6-1
- 2021 – Masters 1000 Miami: Sinner b. Gaston 6-2, 6-2
Quando è in programma Sinner-Gaston
- La sfida tra Jannik Sinner e Hugo Gaston, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, è in programma martedì alle ore 9 sulla Rod Laver Arena
