Il montepremi degli Australian Open 2026 è il più alto di sempre nella storia del torneo. In palio ci saranno 111,5 milioni di dollari australiani, il +16% rispetto a un anno fa quando il prize money complessivo era di 96,5 milioni. Premi aumentati in tutti i round, dalle qualificazioni fino al vincitore, con tutti i giocatori di singolare e doppio che riceveranno un aumento minimo del 10 per cento. Il campione incasserà un assegno da 4,5 milioni di dollari australiani, circa 2,4 milioni di euro.