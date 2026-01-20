Sinner-Gaston agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Esordio a Melbourne Park per Jannik Sinner: l'azzurro inizia la difesa del titolo agli Australian Open contro il francese Gaston, n. 93 al mondo. Il match in corso sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
SINNER - GASTON 3-2 LIVE
5° game: Sinner tiene il servizio, 3-2 con Gaston
Sinner sale velocemente 40-0 supportato dal servizio, Gaston a segno con uno splendido lungolinea di rovescio ma Jannik chiude senza rischiare
In tribuna anche le gemelle di Roger Federer!
4° game: Gaston tiene il servizio, 2-2 con Sinner
Due punti per Gaston, Jannik sbaglia il recupero della palla corta che manda il francese sul 40-15. Gaston chiude i conti, buon inizio per lui
3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Gaston
Sinner più centrato negli scambi, Gaston va lungo con il dritto per il 40-15: chiude i conti l'azzurro, questa volta turno agevole per lui
L'ingresso in campo di Sinner alla Rod Laver Arena
2° game: Gaston tiene il servizio, 1-1 con Sinner
Primo punto in risposta di Jannik, che costringe all'errore il rivale. Sinner un po' impreciso in questo avvio di match con un paio di errori manda Gaston sul 40-15: chiude il francese, che tiene il servizio a 30
1° game: Sinner salva tre palle break, 1-0 con Gaston
Il primo punto del match è del francese, aggressivo in risposta. Tira tutto Gaston che sale 0-30, poi con l'errore in rovescio concede subito 3 palle break (0-40), cancellate con due ace e una buona prima di servizio. Si va ai vantaggi dove Jannik chiude i conti
1° SET AL VIA! Servizio Sinner
Un po' di vento sulla RLA, che però dovrebbe essere più protetta rispetto ad altri campi
Si va via via riempiendo la Rod Laver Arena per questo match che apre la sessione serale
Sorteggio effettuato, ora un po' di riscaldamento
Completo totalmente verde per Jannik, che usa l'outfit serale
IN CAMPO SINNER!
Sinner nel tunnel degli spogliatoi: il campione è pronto a entrare in campo!
Giornata di sole a Melbourne, da valutare caldo e umidità ma ricordiamo che in Australia sono le 19
Melbourne è azzurra: avanti Darderi e Sonego
Darderi e Sonego al 2° turno, fuori NardiVai al contenuto
Musetti al 2° turno: Collignon si ritira nel 4° set
Musetti al 2° turno: ritiro Collignon nel 4° set
Quasi tutto pronto sulla Rod Laver Arena, tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Gaston!
Australian Open 2026, il prize money
Il montepremi degli Australian Open 2026 è il più alto di sempre nella storia del torneo. In palio ci saranno 111,5 milioni di dollari australiani, il +16% rispetto a un anno fa quando il prize money complessivo era di 96,5 milioni. Premi aumentati in tutti i round, dalle qualificazioni fino al vincitore, con tutti i giocatori di singolare e doppio che riceveranno un aumento minimo del 10 per cento. Il campione incasserà un assegno da 4,5 milioni di dollari australiani, circa 2,4 milioni di euro.
Il calendario degli Australian Open 2026
- 18-20 gennaio: primo turno
- 21-22 gennaio: secondo turno
- 23-24 gennaio: terzo turno
- 25-26 gennaio: ottavi di finale
- 27-28 gennaio: quarti di finale
- 29-30 gennaio: semifinali
- 31 gennaio: finale femminile
- 1° febbraio: finale maschile
Il francese ha un bilancio complessivo con tennisti azzurri di 2 vittorie e 14 sconfitte: le uniche vittorie contro Darderi a Indian Wells e Bellucci a Toronto, entrambe lo scorso anno
Per Gaston sarà il secondo match con tennisti italiani a livello Slam: l'unico precedente risale a Wimbledon 2022 contro Lorenzo Sonego che vinse in tre set
Jannik ha un bilancio di 33 vittorie e 5 sconfitte contro tennisti francesi, record che diventa 9-0 considerando soltanto le partite giocate negli Slam.
Sinner ha vinto le ultime 17 partite di primo turno negli Slam. L'azzurro non perde all'esordio nei major da Wimbledon 2021, quando ancora 19enne e n. 23 al mondo perse contro Marton Fucsovics
Gaston non ha mai battuto un top 5 in carriera. Record di 0-4 per il francese che vanta una sola vittoria con un top 10 (contro De Minaur ad Anversa 2024)
Il francese vanta come miglior risultato a Melbourne il secondo turno, traguardo centrato nel 2024 e nel 2025. Il suo miglior risultato Slam risale al 2020, quando raggiunse gli ottavi al Roland Garros
Due vittorie e due sconfitte nei primi due tornei stagionali per Gaston: il francese ha perso al primo turno a Brisbane (battuto da Arnaldi), mentre ad Auckland si è fermato al primo turno con Norrie dopo aver superato le qualificazioni
Sinner-Gaston, i precedenti
- 2021 – Atp Marsiglia: Sinner b. Gaston 6-4, 6-1
- 2021 – Masters 1000 Miami: Sinner b. Gaston 6-2, 6-2
Tra Sinner e Gaston ci sono due precedenti che risalgono al 2021: in entrambi i casi vinse Jannik in due set, a Miami e Marsiglia
Numero 93 al mondo, francese e con un grande amore per le smorzate: tutto quello che c'è da sapere su Hugo Gaston, l'avversario di Jannik.
Il re delle smorzate: chi è Hugo Gaston, l'avversario di Sinner agli Australian Open
L'Australian Open nelle ultime due stagioni è stato un suo monopolio, ma il numero 2 del ranking sa bene che le cose non sempre possono andare nel migliore dei modi. Quello che conta è riuscire a dare il massimo. Le sue prime sensazioni da Melbourne, in esclusiva, per Sky Sport Insider
Sinner: 'Non vivo la vittoria come uno stress. Nell'ultimo anno ho capito che...'
Sinner andrà a caccia di un record: può diventare il terzo uomo nella storia a vincere il torneo per tre edizioni di fila dopo Roy Emerson e Novak Djokovic (recordman di successi con 10 trionfi)
Sinner a caccia del tris: l'albo d'oro degli Australian Open
Sinner ha vinto le ultime 14 partite di fila giocate agli Australian Open. L'azzurro non perde a Melbourne dal 22 gennaio 2023, negli ottavi di finale contro Tsitsipas. Da allora sono trascorsi 1094 giorni
Sinner si presenta a Melbourne con una striscia aperta di 14 vittorie consecutive: l'azzurro, che ha chiuso il 2025 con i trionfi a Vienna, Parigi e Atp Finals, non perde dal 3° turno di Shanghai contro Griekspoor, quando fu costretto al ritiro
Per Sinner è la prima uscita ufficiale del 2026. L'azzurro finora ha giocato due esibizioni: contro Alcaraz a Seul (persa in due set) e contro Auger-Aliassime a Melbourne (vinta al super tiebreak del terzo set)
Il match è in programma alle ore 9 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno di Jannik Sinner agli Australian Open. L'azzurro inizia la difesa del titolo a Melbourne Park contro il francese Hugo Gaston, n. 93 al mondo