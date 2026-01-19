Francesco Maestrelli, chi è l'italiano che ha vinto al 1° turno agli Australian Openil profilo
Francesco Maestrelli scrive la sua personale favola agli Australian Open. Il 23enne pisano, all'esordio in uno Slam dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto il suo primo match in carriera in un major grazie al successo in rimonta contro il francese Terence Atmane. Andiamo a conoscere meglio il suo percorso, la carriera e le passioni
L'inizio con il calcio e le giovanili del Pisa
- Classe 2002, nato e cresciuto a Pisa, Francesco comincia a giocare a tennis da piccolo, seguendo le orme della sorella. A 6 anni però entra a far parte delle giovanili del Pisa, squadra di cui è grande tifoso.
- Con il pallone se la cava alla grande, ma a 12 anni decide di tornare al primo amore, la racchetta
Il primo titolo Challenger e il debutto a livello Atp
- Nel 2022 arrivano i primi successi e la consapevolezza di poter fare della propria passione un lavoro. Vince il suo primo titolo Challenger a Verona, entrando anche per la prima volta tra i primi 250 del mondo
- Nello stesso anno debutta a livello Slam (ko nel turno decisivo delle qualificazioni agli US Open) e Atp, con la wild card di Firenze in cui viene sconfitto dall'americano Wolf
La svolta nel 2025: tre titoli con il trionfo a Bergamo
- L'accelerata arriva lo scorso anno: il 2025 è l'anno in cui Maestrelli raccoglie i frutti del duro lavoro, con tre titoli Challenger a Francavilla al Mare, Brasov e Bergamo, dove trionfa agli Internazionali, uno dei tornei più prestigiosi del circuito
- Grazie anche alla finale raggiunta a Porto, entra nelle qualificazioni degli Australian Open. E comincia così il suo percorso a Melbourne...
Il sogno del primo Slam in carriera
- Maestrelli arriva a Melbourne e vince subito il derby nel 1° turno di qualificazioni contro l'altro azzurro Giustino
- Al 2° turno supera il brasiliano Thiago Seyboth Wild, mentre al turno decisivo batte in rimonta l'ex numero 23 del mondo Dusan Lajovic 4-6, 6-4, 6-3 dopo una maratona di oltre due ore e un quarto
- "Un sogno che si avvera", scrive sul suo profilo Instagram Francesco
La risalita nel ranking e l'aiuto del suo team
- Maestrelli appena dodici mesi fa esca scivolato oltre la 280^ posizione del ranking, lui che era riuscito in precedenza a entrare anche nei 150
- Attualmente occupa la 141^ piazza ma con i punti guadagnati grazie al 2° turno può ritoccare il suo best ranking, che è al 137.
- Fondamentale per questa scalata il grande rapporto con il suo coach Giovanni Galuppo, anche lui toscano
Maestrelli: "Farò vedere che posso rimanere a questo livello"
- Subito dopo l'accesso nel main draw, Maestrelli aveva dichiarato le sue intenzioni per il torneo al sito della Federtennis: "Sono tranquillo perchè ho compreso che posso giocarmela con tutti, per me è come esordire in un nuovo campionato e farò vedere a tutti che posso rimanerci. L'Australia è un pò come Tirrenia dove vado al mare e mi alleno".
