James Duckworth, chi è l'avversario di Sinner agli Australian Openaus open
Introduzione
Numero 88 del mondo, grande appassionato di NFL (soprattutto di Josh Allen) e con ben 9 interventi chirurgici subiti in carriera. Qui tutto quello che c'è da sapere su James Duckworth, l'avversario di Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open. Il match è in programma giovedì 22 gennaio alle ore 9
Quello che devi sapere
Chi è Duckworth
- James Duckworth è un tennista australiano nato a Sydney il 21 gennaio del 1992. Attualmente è il numero 88 al mondo, con il suo best ranking che risale a gennaio 2022, quando Duckworth divenne numero 46.
- In carriera vanta 73 vittorie e 122 sconfitte.
- Ha giocato una sola finale a livello Atp, nel 2021 all'Atp di Astana contro Kwon Soon-woo, con il sudcoreano che vinse con il punteggio di 7-6(6), 6-3. Negli Slam il miglior risultato è il terzo turno conquistato a Wimbledon nel 2021, quando perse contro un italiano: Lorenzo Sonego (6-3, 6-4, 6-4).
Gli inizi
- Duckworth iniziò a giocare a tennis sin da piccolo, in particolare all'età di 7 anni. Sua nonna, Beryl Penrose, ha vinto sia il titolo singolare che di doppio degli Australian Open nel 1955.
- I suoi idoli da bambino, parlando proprio di tennis, sono stati Lleyton Hewitt e Patrick Rafter.
- Da juniores ha vinto 3 titoli in singolare, mentre negli Slam ha raggiunto i quarti all'Australian Open, la semifinale al Roland Garros e i quarti a Wimbledon.
Il football americano
- È la sua grande passione. Duckworth è infatti un grande appassionato di NFL. Il suo giocatore preferito? Josh Allen, il quarterback dei Buffalo Bills.
- Come detto, ha iniziato a praticare tennis già all'età di 7 anni, ma se non fosse diventato tennista sarebbe stato – come ammesso da lui stesso – un giocatore di rugby.
I tanti infortuni
- Nel corso della sua carriera, purtroppo, Duckworth ha subito 9 interventi chirurgici: tre al gomito destro (fine 2012, inizio 2014 e febbraio 2018), tre al piede destro (febbraio 2017, agosto 2017 e gennaio 2018), due alla spalla destra (marzo 2017 e marzo 2020) e uno all'anca (gennaio 2022). Problemi che hanno ovviamente compromesso la sua carriera.
- A pesare tanto fu soprattutto quello all'anca, al quale si sottopose dopo aver raggiunto il suo best ranking con il 46° posto in classifica. "È stato un periodo piuttosto difficile per me. Ovviamente ho concluso l'anno giocando molto bene e ho giocato la mia ultima partita a Parigi, dove mi sentivo al 100%", ha raccontato Duckworth. "Ma ho finito la partita e mi sono svegliato il giorno dopo e non riuscivo a piegarmi. Ho pensato solo 'sai, sono un po' rigido e dolorante per via del lungo anno', essendo stato lontano da casa per poco più di sei mesi di fila, ma il dolore non è mai passato".
Il percorso agli Australian Open 2026
- Duckworth è agli Australian Open grazie alla wild card ricevuta dagli organizzatori. Ha debuttato nel suo torneo di casa nella giornata di martedì 20 gennaio contro il croato Dino Prizmic, proveniente dalle qualificazioni. Per l'australiano è arrivata una vittoria in cinque set: 7-6, 3-6, 1-6, 7-5, 6-3.
Le parole in conferenza stampa pre Sinner
- In vista del match contro Sinner, Duckworth ha parlato così in conferenza stampa: "Sono carico, essere al secondo turno è bellissimo. Sinner parte avvantaggiato, è ovvio, ma se scendo in campo in modo aggressivo posso creargli qualche problema. Alla fine ti alleni per questo. Tutto questo rappresenta il motivo per cui giochi a tennis: per trovarti in queste situazioni. È davvero fantastico".
I precedenti tra Sinner e Duckworth
Sono tre i precedenti tra Sinner e Duckworth, con l'azzurro avanti 2-1. L'ultima sfida tra i due risale però a cinque anni fa a Sofia.
- 2021 – Sofia, QF: Sinner b. Duckworth 7-6, 6-4
- 2021 – ATP Masters 1000 Canada, R32: Duckworth b. Sinner 6-3, 6-4
- 2020 – Colonia 2, R32: Sinner b. Duckworth 6-1, 6-2
Quando è in programma Sinner-Duckworth
- Il match tra Sinner e Duckworth, valido per il secondo turno degli Australian Open, si giocherà giovedì 22 gennaio alle ore 9 sulla Rod Laver Arena.
