Sinner-Duckworth, il secondo turno LIVE alle 9

Sinner-Duckworth agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Match di secondo turno agli Australian Open per Jannik Sinner che affronta la wild card James Duckworth (numero 88 al mondo). La sfida è in programma sulla Rod Laver Arena alle ore 9. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Il calendario degli Australian Open 2026
- 21-22 gennaio: secondo turno
- 23-24 gennaio: terzo turno
- 25-26 gennaio: ottavi di finale
- 27-28 gennaio: quarti di finale
- 29-30 gennaio: semifinali
- 31 gennaio: finale femminile
- 1° febbraio: finale maschile
Sinner andrà a caccia di un record: può diventare il terzo uomo nella storia a vincere il torneo per tre edizioni di fila dopo Roy Emerson e Novak Djokovic (recordman di successi con 10 trionfi).
Sinner ha vinto le ultime 15 partite di fila giocate agli Australian Open. L'azzurro non perde a Melbourne dal 22 gennaio 2023, negli ottavi di finale contro Tsitsipas.
Con anche la vittoria su Gaston, in quel di Melbourne Sinner vanta una striscia aperta di 15 vittorie consecutive.
Sinner: "Se do il 100% posso fare un buon torneo"
Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo l'esordio vincente a Melbourne: "Ho cercato di dare il meglio senza spendere troppe energie. Sto provando a essere ancora più professionale. Non posso controllare vittorie e sconfitte, ma so che se do il 100% posso fare un buon torneo". Guarda il video con l'intervista
Sinner: "Non voglio andare via da Melbourne con rimpianti"
Sinner-Gaston: highlights Australian Open
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria contro Hugo Gaston, con il francese che ha abbandonato il match per un problema fisico dopo aver perso i primi due set con i parziali di 6-2, 6-1.
Il match è in programma alle ore 9 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
A Melbourne è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo affronta al secondo turno degli Australian Open la wild card James Duckworth.