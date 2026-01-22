Sinner-Duckworth, il secondo turno LIVE alle 9

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Duckworth agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita

live aus open

Match di secondo turno agli Australian Open per Jannik Sinner che affronta la wild card James Duckworth (numero 88 al mondo). La sfida è in programma sulla Rod Laver Arena alle ore 9. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE

LIVE

Il calendario degli Australian Open 2026

  • 21-22 gennaio: secondo turno
  • 23-24 gennaio: terzo turno
  • 25-26 gennaio: ottavi di finale
  • 27-28 gennaio: quarti di finale
  • 29-30 gennaio: semifinali
  • 31 gennaio: finale femminile
  • 1° febbraio: finale maschile

Sinner andrà a caccia di un record: può diventare il terzo uomo nella storia a vincere il torneo per tre edizioni di fila dopo Roy Emerson e Novak Djokovic (recordman di successi con 10 trionfi).

Sinner a caccia del tris: l'albo d'oro degli Australian Open

Sinner a caccia del tris: l'albo d'oro degli Australian Open

Vai al contenuto

Sinner ha vinto le ultime 15 partite di fila giocate agli Australian Open. L'azzurro non perde a Melbourne dal 22 gennaio 2023, negli ottavi di finale contro Tsitsipas.

Con anche la vittoria su Gaston, in quel di Melbourne Sinner vanta una striscia aperta di 15 vittorie consecutive.

Sinner: "Se do il 100% posso fare un buon torneo"

Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo l'esordio vincente a Melbourne: "Ho cercato di dare il meglio senza spendere troppe energie. Sto provando a essere ancora più professionale. Non posso controllare vittorie e sconfitte, ma so che se do il 100% posso fare un buon torneo". Guarda il video con l'intervista

Sinner: "Non voglio andare via da Melbourne con rimpianti"

Sinner-Gaston: highlights Australian Open

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria contro Hugo Gaston, con il francese che ha abbandonato il match per un problema fisico dopo aver perso i primi due set con i parziali di 6-2, 6-1.

Il match è in programma alle ore 9 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

A Melbourne è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo affronta al secondo turno degli Australian Open la wild card James Duckworth.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Duckworth, il secondo turno LIVE alle 9

live aus open

Match di secondo turno agli Australian Open per Jannik Sinner che affronta la wild card James...

Darderi al 3° turno: Baez battuto in 4 set

aus open

Vittoria in 4 set per Luciano Darderi che ha battuto l'argentino Baez per 6-3, 1-6, 6-4, 6-3. Al...

Maestrelli fuori: Djokovic vince in tre set

aus open

Francesco Maestrelli gioca a viso aperto con Djokovic, ma a trionfare è il serbo con il punteggio...

Musetti al 3° turno: Sonego ko in tre set

aus open

Il carrarino sconfigge Lorenzo Sonego nel derby azzurro in tre set (6-3, 6-3, 6-4). Attende al...

Ruse lancia una pallina, ma colpisce una tifosa

aus open

Momento curioso dopo il match tra Ruse e Tomljanovic (terminato col punteggio di 6-4, 6-4): la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS