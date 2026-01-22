L'idolo di Eliot Spizzirri è Roger Federer. Con lui ha condiviso un allenamento agli US Open 2019, quando ancora 17enne lo statunitense fece da sparring al campione elvetico sull'Arthur Ashe Stadium. "È stato sicuramente uno dei momenti più belli sia della vita di Eliot sia della mia - ha raccontato Patrick Hirscht, coach di Spizzirri - Era il mio giocatore preferito mio e di Eliot, qualcuno che entrambi abbiamo idolatrato ed emulato. Molto del gioco di Eliot lo abbiamo in qualche modo copiato da Federer: il modo in cui volevamo che Eliot si comportasse in campo, e come volevamo che agisse, parlasse e fosse come persona".