Sinner-Spizzirri agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner affronta nel 3° turno degli Australian Open lo statunitense Eliot Spizzirri. Si comincia non prima delle 2 italiane sulla Rod Laver Arena. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner punta a diventare il quinto giocatore dell'era Open a vincere 3 titoli di singolare maschile agli Australian Open, dopo Novak Djokovic (10 titoli agli Australian Open), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3).
Sinner è diventato il primo giocatore a difendere con successo il suo primo titolo del Grande Slam nel singolare maschile dal 2005-06, quando Rafael Nadal vinse il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros del 2005 e lo mantenne nel 2006.
Sinner è due volte campione dell'Australian Open. Ha sconfitto Daniil Medvedev vincendo il suo primo titolo qui nel 2024 e ha difeso con successo il titolo lo scorso anno, sconfiggendo Alexander Zverev in finale.
Si gioca sulla Rod Laver Arena non prima delle 2
