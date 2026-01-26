Offerte Sky
Quando agli Australian Open persi 8 chili in una partita per il caldo

Ivan Ljubicic

Il grande caldo registrato negli ultimi giorni ha condizionato diverse partite giocate all'Australian Open, tra le quali in particolar modo quella di Sinner contro Spizzieri, durante la quale è stata applicata l'heat roule ("la regola del caldo"), con la chiusura del tetto del centrale e la sospensione del gioco per 10 minuti. Una novità che ai tempi di Ljubicic ovviamente non c'era, nonostante il caldo fosse intenso anche allora. Come ci racconta in un incredibile aneddoto

