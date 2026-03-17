l'intervista
Pavesio: "Yamaha ha cominciato un nuovo progetto, serve tempo. Ma saremo ripagati"
Le difficoltà di dover gestire un nuovo progetto a lungo termine, il futuro dei piloti ufficiali, il destino di Quartararo e il messaggio che ripete sempre alla squadra: Paolo Pavesio, Managing Director della Yamaha si confida in esclusiva a Sky Sport Insider prima del GP del Brasile
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