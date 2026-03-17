Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
tennis club

Sinner e Alcaraz, si fa presto a dire crisi

Stefano Meloccaro

Nella nuova puntata di Sky Tennis Club - in onda alle 23.00 su Sky Sport Arena, a mezzonotte su Sky Sport Tennis e disponibile On Demand - Flavia Pennetta, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Fabio Colangelo e Marco Panichi analizzano la vittoria di a Indian Wells di Sinner - che non se ne era mai andato -, la sconfitta di Alcaraz, la crescita degli 'altri', i quattro italiani in top 20, il momento di Jasmine Paolini e non solo. Una puntata che non vuole dare risposte definitive

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ