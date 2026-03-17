Sinner e Alcaraz, si fa presto a dire crisi

Nella nuova puntata di Sky Tennis Club - in onda alle 23.00 su Sky Sport Arena, a mezzonotte su Sky Sport Tennis e disponibile On Demand - Flavia Pennetta, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Fabio Colangelo e Marco Panichi analizzano la vittoria di a Indian Wells di Sinner - che non se ne era mai andato -, la sconfitta di Alcaraz, la crescita degli 'altri', i quattro italiani in top 20, il momento di Jasmine Paolini e non solo. Una puntata che non vuole dare risposte definitive