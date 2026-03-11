Learner Tien, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Indian Wellsatp indian wells
Archiviata la vittoria con Joao Fonseca, per Jannik Sinner c'è all'orizzonte un altro talento della Next Gen: è Learner Tien, n. 27 al mondo e vicino all'ingresso in top 20 per la prima volta in carriera. Vincitore delle Next Gen Atp Finals 2025, il mancino statunitense di origini vietnamite ha iniziato il 2026 con un record di 10 vittorie e 4 sconfitte. Adesso ritroverà Sinner dopo il precedente dello scorso anno nella finale di Pechino. "Quando gioca al suo massimo livello può quasi toglierti la racchetta di mano" ha ammesso Tien dopo la vittoria su Alejandro Davidovich Fokina. Tutto quello che c'è da sapere in vista del match di giovedì, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quel precedente a Pechino
- Sinner e Tien si ritroveranno di fronte cinque mesi dopo l'unico precedente, nella finale dell'Atp 500 di Pechino. Una partita dominata da Jannik con un doppio 6-2 in poco meno di un'ora e un quarto, nella prima finale di Tien nel circuito maggiore;
- "In tutta la stagione hai dimostrato il tuo grande talento, spero di poter condividere con te altri momenti in carriera" aveva detto Sinner nel discorso dopo il match. Adesso le strade si incroceranno di nuovo
"Sinner ti toglie la racchetta di mano"
- Tien arriva dalla vittoria in tre set su Alejandro Davidovich Fokina, battuto al tiebreak dopo aver annullato due match point. Intervenuto in conferenza stampa, lo statunitense ha presentato così la sfida con Sinner: “Sarà una partita durissima. Lui è un giocatore che colpisce la palla in modo incredibile e quando gioca al massimo livello può quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà una grande sfida"
La continuità nel 2025
- Continuità è la parola d'ordine nel 2025 di Learner Tien. Un anno iniziato con la vittoria agli Australian Open contro Daniil Medvedev (primo successo in carriera contro un top 5) e gli ottavi di finale conquistati a soli 19 anni. Poi la vittoria ad Acapulco su Zverev, diventando così il più giovane statunitense a battere un top 3 dal 2001
- Un anno da 36 vittorie e 24 sconfitte per Tien che nella seconda metà dell'anno ha centrato la prima finale Atp (persa a Pechino con Sinner), vinto il primo titolo nel circuito maggiore (a Metz) e conquistato le Next Gen Atp Finals di Riyadh, superando in finale il belga Blockx
Come è iniziato il 2026
- Il bilancio di Tien in questa prima parte di stagione è di 10 vittorie e 4 sconfitte. Il miglior risultato finora? Ancora agli Australian Open, dove ha raggiunto il primo quarto di finale Slam in carriera. Un'altra vittoria a Melbourne Park con Medvedev, poi la sconfitta nei quarti di finale contro Sascha Zverev (dopo aver vinto un set)
- A febbraio ha centrato le semifinali a Delray Beach, eliminato da Tommy Paul in tre set. Ora il Sunshine Double inizia con le vittorie su Adam Walton, Ben Shelton e Alejandro Davidovich Fokina
Il percorso di crescita di Tien
- Nato a Irvine (in California) da genitori di origini vietnamite, Tien deve il suo nome alla professione della mamma Huyen, insegnante di scuola. Learner, ovvero studente. Lo statunitense classe 2005 ha iniziato a giocare a tennis con il padre Khuong, poi a 11 anni è entrato nel programma di sviluppo giocatori della federtennis americana;
- Il primo grande successo arriva ancora minorenne, quando conquista i campionati nazionali Under 18 su cemento. Mancino naturale, considera il rovescio il suo colpo migliore. Qualità, ma anche tanta intelligenza tattica che lo hanno portato a ridosso dei primi 20 giocatori al mondo
