Introduzione

Archiviata la vittoria con Joao Fonseca, per Jannik Sinner c'è all'orizzonte un altro talento della Next Gen: è Learner Tien, n. 27 al mondo e vicino all'ingresso in top 20 per la prima volta in carriera. Vincitore delle Next Gen Atp Finals 2025, il mancino statunitense di origini vietnamite ha iniziato il 2026 con un record di 10 vittorie e 4 sconfitte. Adesso ritroverà Sinner dopo il precedente dello scorso anno nella finale di Pechino. "Quando gioca al suo massimo livello può quasi toglierti la racchetta di mano" ha ammesso Tien dopo la vittoria su Alejandro Davidovich Fokina. Tutto quello che c'è da sapere in vista del match di giovedì, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TIEN: "SINNER TI TOGLIE LA RACCHETTA DI MANO"