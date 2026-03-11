Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Tien avversario di Sinner a Indian Wells: "Ti toglie la racchetta di mano"

atp indian wells

Il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells spiega cosa significhi giocare contro Jannik: "Quando è in giornata può quasi toglierti la racchetta di mano. Colpisce la palla in modo incredibile. Sarà dura, ma lavoro ogni giorno proprio per giocare partite così". Sinner-Tien è in programma giovedì 12 marzo e sarà  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA SCHEDA DI TIEN - IL TABELLONE DI INDIAN WELLS

Sarà Learner Tien il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’americano, che agli ottavi ha eliminato Davidovich Fokina, dopo il suo match ha parlato in conferenza stampa a proposito del suo prossimo avversario (con la partita di Sinner ancora in corso), elogiando sia Jannik che Fonseca: "In ogni caso sarà una partita durissima, sono entrambi capaci di colpire la palla in modo incredibile: se giocano al massimo possono quasi toglierti la racchetta di mano". Alla fine l’ha spuntata Sinner, che affronterà il ventenne statunitense: "Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno", le parole di Tien. Che, in merito al suo match (vinto al tie-break del terzo set contro Davidovich Fokina) ha aggiunto. "È stata una partita durissima. Non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo, onestamente avevo la sensazione di avere poca energia. Però credo di aver fatto un buon lavoro restando nel match, continuando a lottare punto dopo punto, e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa".

Approfondimento

Tien, chi è il prossimo avversario di Sinner

Dove vedere Sinner-Tien su Sky Sport

Il match tra Jannik Sinner e Learner Tien, quarto di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma giovedì 12 marzo con orario da definire. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un solo precedente tra i due, che si ritroveranno di fronte cinque mesi dopo la finale dell'Atp 500 di Pechino, dominata da Sinner con un doppio 6-2.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

In campo Alcaraz e Nole: programma di oggi su Sky

atp indian wells

Il primo Masters 1000 della stagione conclude gli ottavi di finale. L'uomo più atteso è...

Sinner supera l'esame Fonseca: è ai quarti

atp indian wells

Jannik Sinner ai quarti del Masters 1000 di Indian Wells: il n°2 del mondo ha superato con un...

Alcaraz si 'lamenta': "Contro di me tutti Federer"

atp indian wells

In conferenza stampa dopo la vittoria sofferta e in rimonta contro Rinderknech, Carlos Alcaraz ha...

Zverev non sbaglia: Tiafoe ko, è ai quarti

indian wells

Sascha Zverev non sbaglia e si qualifica per i quarti di Indian Wells: la 4^ testa di serie del...

Paolini fuori agli ottavi: vince Gibson in tre set

wta indian wells

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale a Indian Wells. L'azzurra, 7^ testa di serie del...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS