Il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells spiega cosa significhi giocare contro Jannik: "Quando è in giornata può quasi toglierti la racchetta di mano. Colpisce la palla in modo incredibile. Sarà dura, ma lavoro ogni giorno proprio per giocare partite così". Sinner-Tien è in programma giovedì 12 marzo e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà Learner Tien il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’americano, che agli ottavi ha eliminato Davidovich Fokina, dopo il suo match ha parlato in conferenza stampa a proposito del suo prossimo avversario (con la partita di Sinner ancora in corso), elogiando sia Jannik che Fonseca: "In ogni caso sarà una partita durissima, sono entrambi capaci di colpire la palla in modo incredibile: se giocano al massimo possono quasi toglierti la racchetta di mano". Alla fine l’ha spuntata Sinner, che affronterà il ventenne statunitense: "Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno", le parole di Tien. Che, in merito al suo match (vinto al tie-break del terzo set contro Davidovich Fokina) ha aggiunto. "È stata una partita durissima. Non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo, onestamente avevo la sensazione di avere poca energia. Però credo di aver fatto un buon lavoro restando nel match, continuando a lottare punto dopo punto, e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa".