A 7 anni chiese a Federer di aspettarlo per giocarci contro. La partita c'è stata: “Ed ero così emozionato che tremavo”. Ora Zizou ha partecipato a 15 anni alle qualificazioni di Indian Wells e il suo talento potrà portarlo molto lontano. Con quel soprannome calcistico che fa parte del suo passato, ma anche del suo presente