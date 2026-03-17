Atp Miami, tutto quello che c'è da sapere sul torneo Masters 1000atp e wta miami
Introduzione
Si resta negli Stati Uniti e ci si sposta a Miami per il secondo Masters 1000 della stagione. Sul cemento in Florida proseguirà la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma da non sottovalutare possibili outsider, come l'anno scorso in cui a trionfare fu il ceco Mensik. Tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo
Quello che devi sapere
Il secondo Masters 1000 della stagione
- Da Indian Wells a Miami, dalla costa ovest a quella est per proseguire l'avventura sul cemento con il secondo Masters 1000 della stagione che andrà a chiudere l'appuntamento con il Sunshine Double;
- In Florida continuerà anche la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno già vinto questo torneo: Jannik è reduce dal trionfo a Indian Wells, torneo dove invece Carlitos è stato eliminato in semifinale. Lo scorso anno a Miami lo spagnolo uscì a sorpresa subito nel secondo turno, per mano del belga Goffin;
- i due sono i candidati principali alla vittoria, ma non sono da escludere colpi di scena: l'anno scorso a vincere fu il ceco Jakub Mensik, grazie a un doppio 7-6, 7-6 ai danni di Djokovic. Entrambi saranno tra le teste di serie quest'anno, insieme a Sinner e ad altri italiani quali Musetti, Cobolli e Darderi, usciti non oltre il secondo turno a Indian Wells. Statunitensi che puntano sui 'padroni di casa' come Fritz e Shelton
Gli italiani al via
UOMINI
- Jannik SINNER (testa di serie numero 2)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 4)
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 13)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 17)
- Matteo BERRETTINI
- Matteo ARNALDI
DONNE
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 7)
- Elisabetta COCCIARETTO
Il torneo femminile
- Nel torneo femminile saranno due le azzurre al via: Jasmine Paolini, testa di serie numero 7 del tabellone e che arriva dall'eliminazione agli ottavi contro l'australiana Gibson al Wta 1000 di Indian Wells, ed Elisabetta Cocciaretto, al rientro dopo l'infortunio che l'ha costretta al forfait sul cemento californiano
- A guidare il seeding saranno ancora Aryna Sabalenka e Iga Swiatek che, qui, hanno vinto rispettivamente nel 2025 e nel 2022 (la bielorussa è potenziale avversaria ai quarti di Paolini). Un occhio anche a Elena Rybakina, protagonista di un ottimo torneo a Indian Wells, e alle statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff (anche se le condizioni di quest'ultima sono da valutare) mentre cerca riscatto Mirra Andreeva, dopo l'uscita di scena nel terzo turno all'ultimo Wta 1000.
Il calendario del torneo
- Mercoledì 18 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: primo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 19 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: primo turno (maschile), primo e secondo turno (femminile)
- Venerdì 20 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: primo e secondo turno (maschile), secondo turno (femminile)
- Sabato 21 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: secondo turno (maschile), secondo e terzo turno (femminile)
- Domenica 22 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: secondo e terzo turno (maschile), terzo turno (femminile)
- Lunedì 23 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: terzo turno (maschile), terzo turno e ottavi di finale (femminile)
- Martedì 24 marzo, dalle 00.00 e dalle 16.00: terzo turno e ottavi di finale (maschile), ottavi e quarti di finale (femminile)
- Mercoledì 25 marzo, dalle 00.00 e dalle 18.00: ottavi e quarti di finale (maschile), quarti di finale (femminile)
- Giovedì 26 marzo, dalle 00.00 e dalle 18.00: quarti di finale (maschile), quarti e semifinali (femminile)
- Venerdì 27 marzo, dalle 00.00 e dalle 18.00: quarti e semifinali (maschile), semifinali (femminile)
- Sabato 28 marzo, dalle 00.00: semifinali (maschile), finale femminile (non prima dalle 17.30)
- Domenica 29 marzo: finale maschile (non prima delle 21)
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Campione: 1.000 punti
Il montepremi del torneo
Il Masters 1000 di Miami mette in palio quest'anno 9,4 milioni di dollari. Al campione andrà un assegno da 1,1 milioni di dollari
- Primo turno: 24.335 $
- Secondo turno: 36.110 $
- Terzo turno: 61.865 $
- Ottavi di finale: 105.720 $
- Quarti di finale: 193.645 $
- Semifinali: 340.190 $
- Finalista: 612.340 $
- Campione: 1.151.380 $
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Jakub Mensik (in finale contro Novak Djokovic 7-6, 7-6)
- Vincitore del torneo singolare femminile: Aryna Sabalenka (in finale contro Jessica Pegula 7-5, 6-2)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Arevalo/Pavic (in finale contro Cash/Glasspool 7-6, 6-3)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Andreeva/Snajder (in finale contro Bucsa/Kato 6-3, 6-7, 10-2)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Jakub MENSIK (Cze)
- 2024: Jannik SINNER (Ita)
- 2023: Daniil MEDVEDEV
- 2022: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2021: Hubert HURKACZ (Pol)
DONNE
- 2025: Aryna SABALENKA
- 2024: Danielle COLLINS (Usa)
- 2023: Petra KVITOVA (Cze)
- 2022: Iga SWIATEK (Pol)
- 2021: Ashleigh BARTY (Aus)
I record del torneo
- Giocatori con più titoli: Andre Agassi (6) e Novak Djokovic (5)
- Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019)
- Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022)
- Campione con il ranking più basso: Jakub Mensik (n. 54 al mondo nel 2025)
- Ultimo campione statunitense: John Isner (nel 2018)
- Giocatore con più match vinti: Andre Agassi (61)
Come seguire il Masters 1000 Miami su Sky Sport e NOW
Il Masters 1000 di Miami sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo. News in tempo reale, interviste e rubriche saranno disponibili anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Nella sezione premium Sky Sport Insider, gli abbonati avranno a disposizione lo spazio di approfondimento: Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata interamente al tennis. Curata da Angelo Carotenuto, offrirà un’analisi puntuale di ciò che accade nel circuito: storie protagonisti, tendenze e chiavi di lettura per arrivare preparati ai tornei in calendario, con temi e anticipazioni. All’interno, a bellezza del tennis, dai colpi più spettacolari visti in giro per il mondo alle curiosità che rendono unico questo sport.