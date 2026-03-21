Sinner-Dzumhur all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner debutta al Miami Open contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
6° game: Dzumhur annulla una palla break e tiene il servizio, Sinner avanti 4-2
Game equilibrato. Sul 30-30, con un rovescio lungolinea Sinner si procura una palla break. Dzumhur riesce ad annullarla, vince tre punti consecutivi e conferma la battuta.
5° game: Sinner tiene il servizio, 4-1 con Dzumhur
Sinner sbaglia con il dritto, poi si riscatta alla grande vincendo quattro punti consecutivi (tra cui una volée bellissima sul 15-15 che strappa anche l'applauso di Dzumhur). A quindici Jannik conferma il servizio.
4° game: Dzumhur tiene il servizio, Sinner avanti 3-1
Arriva il primo game vinto al servizio da parte di Dzumhur. Il bosniaco va dentro con un bellissimo passante di rovescio per il 30-0, poi con una palla corta sale 40-0. A zero Dzumhur conferma la battuta.
3° game: Sinner tiene il servizio, 3-0 con Dzumhur
Sinner commette il primo doppio fallo del match (0-15), poi approfitta dell'errore di rovescio di Dzumhur e si riscatta con due ace per salire 40-15. Con una prima vincente Jannik non sbaglia e conferma il break strappato in precedenza.
2° game: break di Sinner! 2-0 con Dzumhur
Due punti pazzeschi di Sinner: il primo è uno smash che gli vale lo 0-15, il secondo è un passante di dritto incrociato imprendibile per Dzumhur (0-30). Il bosniaco prova ad accendersi con la prima (15-30), poi a rete sbaglia un colpo facile di dritto. Arrivano così due palle break per Jannik, che sfrutta la prima per salire 2-0.
1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Dzumhur
Sinner si prende il primo punto il match spingendo dal lato del dritto (15-0). Dopo un bello scambio, Dzumhur è il primo a sbagliare con lo slice difensivo (30-0). Con una super seconda, Jannik sale 40-0 e a quindici tiene la battuta.
Inizia il match
1° SET AL VIA: Sinner al servizio.
Riscaldamento concluso, tra pochissimo si parte a Miami!
Dzumhur ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Il match inizierà dunque con Sinner al servizio.
Giocatori in campo!
Il primo a entrare è Dzumhur, poi il numero due al mondo Sinner. Tra poco si parte!
I record del torneo
- Giocatori con più titoli: Andre Agassi (6) e Novak Djokovic (5)
- Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019)
- Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022)
- Campione con il ranking più basso: Jakub Mensik (n. 54 al mondo nel 2025)
- Ultimo campione statunitense: John Isner (nel 2018)
- Giocatore con più match vinti: Andre Agassi (61)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Jakub MENSIK (Cze)
- 2024: Jannik SINNER (Ita)
- 2023: Daniil MEDVEDEV
- 2022: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2021: Hubert HURKACZ (Pol)
DONNE
- 2025: Aryna SABALENKA
- 2024: Danielle COLLINS (Usa)
- 2023: Petra KVITOVA (Cze)
- 2022: Iga SWIATEK (Pol)
- 2021: Ashleigh BARTY (Aus)
Come era andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Jakub Mensik (in finale contro Novak Djokovic 7-6, 7-6)
- Vincitore del torneo singolare femminile: Aryna Sabalenka (in finale contro Jessica Pegula 7-5, 6-2)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Arevalo/Pavic (in finale contro Cash/Glasspool 7-6, 6-3)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Andreeva/Snajder (in finale contro Bucsa/Kato 6-3, 6-7, 10-2)
Si ritira Jones, tra poco Sinner-Dzumhur
Si è ritirata Francesca Jones. A vincere il match è la testa di serie numero 5 Pegula per 6-1, 3-0. Tra poco, dunque, in campo Jannik Sinner che debutterà al Masters 1000 di Miami contro il bosniaco Dzumhur.
Il montepremi del torneo
Il Masters 1000 di Miami mette in palio quest'anno 9,4 milioni di dollari. Al campione andrà un assegno da 1,1 milioni di dollari
- Primo turno: 24.335 $
- Secondo turno: 36.110 $
- Terzo turno: 61.865 $
- Ottavi di finale: 105.720 $
- Quarti di finale: 193.645 $
- Semifinali: 340.190 $
- Finalista: 612.340 $
- Campione: 1.151.380 $
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Campione: 1.000 punti
Il vincente di questo match tornerà in campo lunedì, nel match di terzo turno contro Corentin Moutet o Tomas Machac, impegnati nel secondo match di giornata sul Campo 7. IL TABELLONE
Sinner, l'allenamento a Miami alla vigilia dell'esordio
Sinner ha vinto 74 delle ultime 75 partite giocate contro tennisti fuori dalla top 20 su cemento. L'unico ko quello con Griekspoor a Shanghai, quando Jannik fu costretto al ritiro per via dei crampi
Dzumhur ha un bilancio di 3 vittorie e 15 sconfitte contro giocatori top 5. L'ultima vittoria risale a Shenzhen 2017, contro Sascha Zverev. Da quel momento ha perso 12 partite di fila contro primi cinque
Finora è stato un 2026 sottotono per Dzumhur che ha vinto soltanto 3 partite su 11 disputate. Oltre alla vittoria su Buse, ha battuto il canadese Draxl all'esordio agli Australian Open e lo spagnolo Martinez nel primo turno dell'Atp 500 di Rio de Janeiro
Dzumhur arriva dalla vittoria all'esordio sul peruviano Ignacio Buse, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1 in 2 ore e 38 minuti. Un risultato che ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila per il bosniaco
Chi è Damir Dzumhur
Una vita al limite, tra genio e sregolatezza: Damir Dzumhur affronterà per Jannik Sinner per la prima volta in carriera. Prima di dedicarsi al tennis, il bosniaco ha avuto anche una breve esperienza come attore. Nel 2022, invece, ha rischiato di morire per un'infiammazione al pancreas. Il profilo del prossimo rivale di Jannik
Ha fatto l'attore e ha rischiato di morire: chi è il prossimo rivale di SinnerVai al contenuto
Grazie al grande cammino a Indian Wells, Sinner ha raggiunto le 100 vittorie in carriera nei tornei Masters 1000. L'altoatesino ha superato Fabio Fognini, diventando l'azzurro con più successi in tornei di questa categoria
L'intervista prima del torneo
Il ritorno a Miami dopo due anni, il grande momento del tennis italiano ma soprattutto l'amicizia con Kimi Antonelli, che proprio a Miami tra un mese scenderà in pista nel GP che si corre proprio attorno allo stadio che in questi giorni ospiterà il torneo di tennis: l'intervista esclusiva al nostro numero 1
Sinner: 'Kimi un grande, l'Italia del tennis pure'Vai al contenuto
Sinner ha un feeling speciale con il torneo della Florida: campione nel 2024, qui ha disputato tre finali (quella del 2021, contro Hurkacz, è stata la prima in carriera a livello Masters 1000). Un bilancio complessivo a Miami di 19 vittorie e 3 sconfitte
Per Sinner sarà il primo match a Miami dopo due anni: l'ultima sfida disputata all'Hard Rock Stadium risale a domenica 31 marzo 2024, nella finale vinta contro Grigor Dimitrov
Sinner torna in campo sei giorni dopo la finale di Indian Wells, vinta in due set contro Daniil Medvedev. L'azzurro ha conquistato gli ultimi due Masters 1000 senza perdere set: una serie aperta di 22 parziali vinti consecutivi
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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Il match, in programma all'Hard Rock Stadium, sarà in diretta non prima delle 18 (al termine di Pegula-Jones) su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno del debutto a Miami per Jannik Sinner. L'azzurro sarà impegnato contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale.