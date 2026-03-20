Damir Dzumhur, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miamila scheda
Introduzione
Jannik Sinner farà il suo debutto a Miami nella serata italiana di sabato 21 marzo (orario da definire) contro Damir Dzumhur, 32 anni bosniaco, numero 76 del mondo ma un passato da Top-25. Una vita al limite, genio e sregolatezza tipica dei Balcani. Ecco chi è il prossimo avversario di Sinner nella corsa all'Open di Miami
Quello che devi sapere
Chi è Damir Dzumhur
- Data di nascita: 20 maggio 1992
- Luogo di nascita: Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina (allora Jugoslavia)
- Altezza: 175 cm
- Peso: 70 kg circa
- Nazionalità: Bosniaca
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Le caratteristiche fisiche e tecniche di Dzumuhr
- Caratteristiche tecniche: destrimano fa della rapidità e della varietà di colpi i suoi punti di forza.
- Stile di gioco: contrattaccante da fondo campo estremamente rapido.
- Mobilità e Difesa: estremamente veloce, eccelle nel recupero di palle difficili e nella copertura del campo
- Variazioni: utilizza frequentemente la palla corta e lo slice per spezzare il ritmo del gioco.
- Il colpo migliore: il rovescio lungolinea
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Le statistiche in carriera
- Ranking Attuale: 76º
- Best Ranking: 23º del mondo, raggiunto il 2 luglio 2018
- Professionista dal 2011
- Titoli ATP (Singolare): 2017 a San Pietroburgo, 2017 a Mosca, 2018 ad Antalya
- Vittorie/Sconfitte in carriera: 152 vittorie e 179 sconfitte.
- Titoli Challenger: 19 titoli in totale
- Migliori risultati negli Slam: 3° turno in tutte le prove del Grande Slam
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Dzumuhr, nato sotto le bombe e un passato da attore
- Prima di dedicarsi al tennis, Dzumuhr ha avuto anche una breve esperienza come attore, recitando nel film "Grbavica" (Il segreto di Esma), vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino nel 2006. Nel 2007 ha partecipato a un'altra pellicola, "Morderischer Frieden"
- Nato nel 1992 a Sarajevo, in piena guerra dei Balcani, da bambino ha vissuto i drammi del conflitto in Bosnia
- E nato in un ospedale vicino alla Zetra Olympic Hall, che fu distrutta ma che in seguito sarebbe diventata il luogo in cui iniziò a giocare a tennis
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"Nel 2022 ho rischiato di morire"
- Il passato turbolento di Dzumhur comprende anche momenti di grande tensione vissuti nel 2022: "Ho avuto un’infiammazione al pancreas piuttosto grave e molto dolorosa dopo un match al Roland Garros - ha spiegato al sito claytenis.com -. Il medico che mi ha curato mi ha detto che ero fortunato a essere giovane e in forma, perché una persona più anziana o più debole avrebbe potuto facilmente morire a causa di quel tipo di infiammazione".
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Le sfide lottate con Alcaraz sullo Chatrier e Cincinnati
- Lo scorso anno Dzumhur ha avuto il privilegio di incontrare in ben due occasioni Carlos Alcaraz
- Al Roland Garros, in un match di 3° turno, lo spagnolo si è imposto 6-1 6-3 4-6 6-4 dopo oltre tre ore di lotta
- A Cincinnati il bosniaco ha fatto soffrire ancora una volta l'attuale n°1 del mondo, perdendo 6-1 2-6 6-3
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Il percorso di Dzumhur a Miami e i precedenti con Jannik
- 1° turno: Dzumhur b. Buse 6-7, 7-6, 6-1
- Tra Sinner e Dzumhur non ci sono precedenti: quella di Miami sarà dunque una sfida inedita
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Sinner-Dzumhur sabato 21 marzo su Sky Sport e NOW
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