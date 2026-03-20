Introduzione

Jannik Sinner farà il suo debutto a Miami nella serata italiana di sabato 21 marzo (orario da definire) contro Damir Dzumhur, 32 anni bosniaco, numero 76 del mondo ma un passato da Top-25. Una vita al limite, genio e sregolatezza tipica dei Balcani. Ecco chi è il prossimo avversario di Sinner nella corsa all'Open di Miami