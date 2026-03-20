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Damir Dzumhur, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miami

la scheda

Introduzione

Jannik Sinner farà il suo debutto a Miami nella serata italiana di sabato 21 marzo (orario da definire) contro Damir Dzumhur, 32 anni bosniaco, numero 76 del mondo ma un passato da Top-25. Una vita al limite, genio e sregolatezza tipica dei Balcani. Ecco chi è il prossimo avversario di Sinner nella corsa all'Open di Miami

Quello che devi sapere

Chi è Damir Dzumhur

  • Data di nascita: 20 maggio 1992
  • Luogo di nascita: Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina (allora Jugoslavia)
  • Altezza: 175 cm
  • Peso: 70 kg circa
  • Nazionalità: Bosniaca

FRANCE TENNIS
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Le caratteristiche fisiche e tecniche di Dzumuhr

  • Caratteristiche tecniche: destrimano fa della rapidità e della varietà di colpi i suoi punti di forza.
  • Stile di gioco: contrattaccante da fondo campo estremamente rapido.
  • Mobilità e Difesa: estremamente veloce, eccelle nel recupero di palle difficili e nella copertura del campo
  • Variazioni: utilizza frequentemente la palla corta e lo slice per spezzare il ritmo del gioco.
  • Il colpo migliore:  il rovescio lungolinea

FRANCE TENNIS
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Le statistiche in carriera

  • Ranking Attuale: 76º 
  • Best Ranking: 23º del mondo, raggiunto il 2 luglio 2018
  • Professionista dal 2011
  • Titoli ATP (Singolare): 2017 a San Pietroburgo, 2017 a Mosca, 2018 ad Antalya 
  • Vittorie/Sconfitte in carriera: 152 vittorie e 179 sconfitte.
  • Titoli Challenger: 19 titoli in totale
  • Migliori risultati negli Slam: 3°  turno in tutte le prove del Grande Slam 

AUSTRALIA TENNIS AUSTRALIAN OPEN GRAND SLAM
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Dzumuhr, nato sotto le bombe e un passato da attore

  • Prima di dedicarsi al tennis, Dzumuhr ha avuto anche una breve esperienza come attore, recitando nel film "Grbavica" (Il segreto di Esma), vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino nel 2006. Nel 2007 ha partecipato a un'altra pellicola, "Morderischer Frieden"
  • Nato nel 1992 a Sarajevo, in piena guerra dei Balcani, da bambino ha vissuto i drammi del conflitto in Bosnia
  • E nato in un ospedale vicino alla Zetra Olympic Hall, che fu distrutta ma che in seguito sarebbe diventata il luogo in cui iniziò a giocare a tennis

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"Nel 2022 ho rischiato di morire"

  • Il passato turbolento di Dzumhur comprende anche momenti di grande tensione vissuti nel 2022: "Ho avuto un’infiammazione al pancreas piuttosto grave e molto dolorosa dopo un match al Roland Garros - ha spiegato al sito claytenis.com -. Il medico che mi ha curato mi ha detto che ero fortunato a essere giovane e in forma, perché una persona più anziana o più debole avrebbe potuto facilmente morire a causa di quel tipo di infiammazione". 

AUSTRALIA TENNIS
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Le sfide lottate con Alcaraz sullo Chatrier e Cincinnati

  • Lo scorso anno Dzumhur ha avuto il privilegio di incontrare in ben due occasioni Carlos Alcaraz
  • Al Roland Garros, in un match di 3° turno, lo spagnolo si è imposto 6-1 6-3 4-6 6-4 dopo oltre tre ore di lotta
  • A Cincinnati il bosniaco ha fatto soffrire ancora una volta l'attuale n°1 del mondo, perdendo 6-1 2-6 6-3

 

USA TENNIS
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Il percorso di Dzumhur a Miami e i precedenti con Jannik

  • 1° turno: Dzumhur b. Buse 6-7, 7-6, 6-1
  • Tra Sinner Dzumhur non ci sono precedenti: quella di Miami sarà dunque una sfida inedita

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Sinner-Dzumhur sabato 21 marzo su Sky Sport e NOW

  • Il match tra Sinner e Dzumhur, valido per il 2° turno del Miami Open, è in programma sabato 21 marzo (orario da definire), in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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