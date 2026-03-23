SINNER-MOUTET LIVE A MEZZANOTTE SU SKY SPORT UNO

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Sinner-Moutet all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita

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Jannik Sinner torna in campo al Miami Open. Il numero due al mondo affronta il francese Moutet per un posto negli ottavi di finale. Il match, in programma non prima di mezzanotte (al termine di Sabalenka-Zheng), è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Sinner ha vinto 75 delle ultime 76 partite giocate contro tennisti fuori dalla top 20 su cemento. L'unico ko quello con Griekspoor a Shanghai, quando Jannik fu costretto al ritiro per via dei crampi.

Con la vittoria contro Dzumhur, Sinner è diventato il primo giocatore da quando esistono i Masters 1000 (1990) a vincere 12 partite consecutive a questo livello senza perdere un set.

Sinner ha un feeling speciale con il torneo della Florida: campione nel 2024, qui ha disputato tre finali (quella del 2021, contro Hurkacz, è stata la prima in carriera a livello Masters 1000). Un bilancio complessivo a Miami di 20 vittorie e 3 sconfitte.

Sinner viene dalla vittoria contro il bosniaco Dzumhur all'esordio al Masters 1000 di Miami. Doppio 6-3 per il numero due al mondo. Nel video gli highlights della sfida.

Tutto su Moutet

Corentin Moutet è l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Giocatore classe 1999, numero 33 al mondo e dai colpi inaspettati, oltre a un carattere decisamente particolare. Qui tutto quello che c'è da sapere sul tennista francese musicista (e che cita Baudelaire).

Chi è Moutet, l'avversario di Sinner a Miami

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I precedenti tra Sinner e Moutet

Tra Sinner e Moutet sarà la seconda sfida a livello Atp. L'unico precedente risale agli ottavi di finale del Roland Garros nel 2024, quando Jannik vinse una partita non facile in rimonta in quattro set per 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in due ore e 45 minuti.

  • 2024 - Roland Garros (ROF16): Sinner b. Moutet 2-6, 6-3, 6-2, 6-1
sinner moutet 2024

Il percorso di Moutet a Miami

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: Moutet b. Machac 6-0, 1-6, 6-4

Il percorso di Sinner a Miami

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: Sinner b. Dzumhur 6-3, 6-4

Dove vedere Sinner-Moutet

Il match tra Sinner e Moutet è in programma non prima della mezzanotte italiana e sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Al Masters 1000 di Miami è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta il francese Corentin Moutet per un posto negli ottavi di finale.

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