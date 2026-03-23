Introduzione

Sarà Corentin Moutet l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Giocatore classe 1999, numero 33 al mondo e dai colpi inaspettati, oltre a un carattere decisamente particolare. Qui tutto quello che c'è da sapere sul tennista francese musicista (e che cita Baudelaire). Il match è in diretta a mezzanotte tra lunedì e martedì su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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