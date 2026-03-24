Sinner ai quarti a Miami: Michelsen ko 2-0

L'opinione durante il pre-partita in onda su Sky Sport 24: "Non è facile rimanere sul pezzo così tante settimane di fila, prima c'è Indian Wells e poi Miami. Alla fine qualche big in fondo arriva sempre, ma in tanti sono caduti". Aggiunge Federico Ferrero: "Le condizioni non hanno facilitato le cose per i giocatori. C'è tanto caldo e i giovani sfruttano questa vetrina per emergere, pensiamo a quanta strada hanno fatto Landaluce e Jodar dalle qualificazioni"