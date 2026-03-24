Sinner ai quarti a Miami: Michelsen ko 2-0

Si allunga il record: 28 set di fila
Nonostante la fatica, Sinner non ha concesso un set neppure stasera e prosegue la sua striscia incredibile: 28 set consecutivi vinti ai Masters 1000, da Parigi lo scorso anno. Nessuno ci era mai riuscito finora
Sinner ancora ai quarti di finale a Miami. Battuto l'ostico americano Michelsen in due set, 7-5, 7-6. L'azzurro rischia tanto soprattutto nel secondo parziale: subisce il primo break nel torneo, lo riprende sul 5-3 con l'avversario in battuta per vincere il set e al tie-break scivola sotto 3-1. Si tira fuori dai guai con colpi stupendi e con una prova monumentale al servizio da 15 ace. Ora aspetta Tiafoe giovedì 26 marzo
Godetevi le immagini della complessa vittoria di Jannik, bravo a reagire nel secondo set sia sotto 5-2 che 3-1 al tie-break
Nonostante la fatica, Sinner non ha concesso un set neppure stasera e prosegue la sua striscia incredibile: 28 set consecutivi vinti ai Masters 1000, da Parigi lo scorso anno. Nessuno ci era mai riuscito finora
Per ascoltare le parole di Sinner con l'inviato Angelo Mangiante dopo il match e analizzare il match, seguite il post-partita in diretta subito su Sky Sport 24 con Dalila Setti, Laura Golarsa e Federico Ferrero
Le parole dell'azzurro alla fine del match in campo: "Oggi il servizio mi ha dato una grande mano, ma devo assolutamente migliorare da fondo se voglio fare strada nel torneo. La partita è stata molto diversa da quella di ieri, per questo sono contento di aver vinto. Ora un giorno libero importante per me"
Sinner mantiene viva la possibilità di riprendersi il primo posto nel ranking già a Montecarlo. Arrivando in semifinale a Miami, potrà superare Alcaraz nel primo torneo su terra rossa. Ecco tutti gli scenari possibili a seconda dei prossimi risultati
Secondo set difficilissimo per Jannik, sotto 5-2 e poi bravo a portare il match al tie-break. Iniziato con questa magia: si salva su due smash di Michelsen, lo riporta a fondocampo con un lob preciso e poi lo giustizia con un passante perfetto
L'azzurro ai quarti di finale a Miami: il numero due al mondo eccezionale nel secondo set a salvarsi sia sul 5-3 Michelsen che sul 3-1 sotto al tie-break
Michelsen manda il dritto in corridoio: Sinner è avanti 6-4 al tie-break con altro servizio a disposizione
Mini-break per l'azzurro con una super-risposta di dritto. Ora può chiudere i conti con due turni in battuta
Sinner sbaglia col dritto
Due ace consecutivi per Jannik, ora servizio a Michelsen
Ace prezioso per Sinner, il 14° del match: ora si cambia campo
Sinner si tira fuori da una situazione difficilissima con un grande rovescio lungolinea e si riprende un mini-break. Ora non deve sbagliare in battuta
Allunga l'americano al servizio
Due minibreak presi dall'americano, che stavolta accelera col dritto e non aspetta l'errore di Sinner
Stavolta Sinner sbaglia e restituisce di nuovo il mini-break a Michelsen
Lo scambio più bello del match si chiude con un passante delizioso di Jannik dopo una paurosa difesa sui colpi di Michelsen: è subito minibreak
Parte meglio Michelsen grazie a un altro errore di Sinner col rovescio. Ancora la prima lo aiuta a togliere le castagne dal fuoco (30-15). L'americano delizia comunque il pubblico iniziando a fare le flessioni dopo essere scivolato. Un suo recupero lungo porta poi il match al tie-break
Gioco che si apre con un rovescio in corridoio di Michelsen. Il successivo rovescio però è spedito in rete da Sinner, che si arrende anche al terzo ace nel match del numero 40 al mondo. Jannik impatta a quota 30 col dritto, soffre ancora la prima di Michelsen a causa della luce solare e poi sbaglia ad accelerare col rovescio. Ora servirà per portare il set al tie-break
Dopo la chance sprecata da Michelsen per chiudere il set al servizio, Sinner sente l'odore del sangue come gli squali: prime perfette ed ace finale per tenere l'americano a zero
Nel momento decisivo, Sinner emerge sempre. La luce del sole in campo fa steccare Michelsen, che si riscatta con una superba volée. Poi però spedisce sulla rete un rovescio e un dritto piuttosto semplici. Annulla la prima palla break col dritto, ma non la seconda grazie al contropiede di Sinner. Si riequilibra il secondo set
Michelsen ancora incisivo da fondo, così Sinner ricorre più volte alla palla corta per coglierlo di sorpresa. Il nono ace gli permette si salire 30-15, poi smorzata e altro ace per arrivare alla doppia cifra nella statistica
Momento del match del tutto favorevole all'americano. Prime a bersaglio, scambi comandati e Sinner tenuto di nuovo a zero dopo i primi game del match
Un ottimo Michelsen non solo tiene testa a Sinner negli scambi da fondo, ma arriva a comandarli e va avanti 0-40. Jannik non trova sostegno dalla prima e concede le prime palle break del match. Ritrova il servizio per annullare la prima e per provare a cancellare la seconda, ma una risposta potente dell'americano lo mette in difficoltà e lo induce a subire il primo break dell'intero torneo
Michelsen vola 30-0, ma Sinner aumenta la potenza dei colpi seguendo anche i consigli del suo box, che lo esorta a comandare di più lo scambio. Nel punto successivo però gli resta corto un lob e poi l'americano chiude i conti con una prima vincente
Dopo l'errore nel game precedente al servizio, Sinner si riscatta con le palle corte. Sul 30-15 ne tira fuori due che lasciano Michelsen immobile
Michelsen apre con un ace, ma uno straordinario lob di Sinner lo sorprende nel punto successivo e forse lo induce anche al doppio fallo. L'americano reagisce con un superbo rovescio lungolinea in recupero, una prima vincente e un dritto a sventaglio
Sinner prova a replicare la palla corta precedente di Michelsen, ma la sua si spegne tristemente sulla rete. Sul 15-30 Jannik si tira su con due ace e pareggia i conti. Impressionante finora la prova del numero due al mondo al servizio: 7 ace e solo 2 punti persi con la prima
Prima palla corta nel match, tentata da Michelsen sul 30-15. Colpisce il nastro e atterra dolcemente nella metà-campo di Sinner. L'americano chiude poi con un servizio vincente
Il secondo set riparte con Michelsen al servizio
L'azzurro tira fuori ace e schiaffo al volo dopo la parità a quota 15. Il quinto ace del match gli concede la vittoria del primo set in 46 minuti
Ora c'è partita nei giochi con Michelsen al servizio. Sinner fallisce di poco una risposta profonda, ma l'americano sta diventando più falloso e concede il 15-30 con seconda. L'azzurro domina lo scambio e si guadagna altre due palle break: converte la prima col passante che sorprende Michelsen a rete
Un gratuito di Michelsen, una risposta in rete e uno stupendo dritto valgono l'allungo di Sinner sul 40-0 nonostante non metta una prima in campo. Riesce a metterla alla fine e con un altro gratuito del rivale prolunga il set
Sinner vola subito 0-30, rischiando anche con un dritto potente di colpire l'avversario che si era fermato a rete, ormai rassegnato al punto dell'azzurro. Fortunatamente colpisce solo la sua racchetta. Michelsen sprofonda col doppio fallo, ma poi annulla le tre palle-break con due ottime prime e uno scambio prolungato in cui prende Sinner per sfinimento. Uno sbaglio col dritto offre una nuova chance a Jannik, annullata da un rovescio lungolinea dell'americano. Poi una prima e una volée notevole in contropiede per aggiudicarsi il game
Sinner inizia malissimo il gioco sbagliando di gran lunga un dritto semplice a campo aperto. Si riscatta con due prime e un ace: finora giochi molto veloci e in cui il servizio ha dettato legge, sia da una parte che dall'altra
Primo punto di Sinner in risposta grazie a una difficile volée sbagliata da Michelsen su un passante teso dell'azzurro. L'americano però non si agita e, pur con due sole prime a bersaglio, va ancora avanti in scioltezza e chiude i conti tornando di nuovo a rete
Sinner non riesce a chiudere il primo punto apparentemente semplice con uno schiaffo al volo e uno smash: Michelsen si difende alla grande e approfitta di un gratuito dell'azzurro. Nonostante ciò Jannik non si scompone e, supportato dalla prima, pareggia i conti lasciando solo il 15 iniziale all'avversario
Michelsen impeccabile al servizio e col dritto, con il quale cerca e trova gli angoli più complicati per Sinner. L'azzurro ancora a secco di punti con l'americano in battuta (striscia aperta di 12-0 per Michelsen)
Sinner inaugura il parziale con una gran volée, poi trova una prima vincente, un errore col dritto e una risposta in rete di Michelsen. Bravo l'azzurro a ottenere il massimo anche con la seconda
Michelsen pizzica la linea sia col servizio (ace) che con un gran rovescio lungolinea, poi chiude i conti. Ancora nessun punto per Sinner in risposta
Vola via veloce anche il secondo gioco, il primo con Sinner in battuta. Un rovescio in rete di Michelsen, una prima vincente e due ace
Gioco molto veloce. Michelsen parte con due prime e poi beneficia di due errori di Sinner, prima in risposta e poi col dritto
Il primo a servire sarà Michelsen
Sinner chiede l'abbassamento dell'illuminazione dei tabelloni a fondo campo: si provano le battute
Sorteggio effettuato, ora un po' di riscaldamento prima di iniziare
Tra pochi minuti Sinner-Michelsen. Nel frattempo è iniziato anche l'ottavo che contrappone Paul a Etcheverry. L'americano ha già conquistato un break ed è avanti 3-1
È diventato virale il video che vede Jannik Sinner giocare assieme alla figlia di Belinda Bencic. Un momento di tenerezza tra una partita e un allenamento. Bencic a mezzanotte affronterà Coco Gauff per i quarti di finale
Al secondo match point, Muchova elimina Mboko e centra la semifinale a Miami in due set, 7-5, 7-6. Scenderanno in campo tra poco Sinner e Michelsen
Sinner in campo dopo le due giocatrici. Muchova è avanti un set a zero, sta per iniziare il tie-break che può prolungare il match o sancire il successo della ceca
Interessante focus sul diverso modo che hanno i primi due giocatori al mondo nel rapportarsi alla vittoria e alla sconfitta: "Sinner è il primo a trasmettere tranquillità dopo le sconfitte, lo ha fatto anche a Doha. Alcaraz invece ha reazioni più plateali, come visto con Korda. Anche nelle vittorie sono diversi, Sinner si limita alla foto della cena al ristorante con lo staff, Alcaraz va a festeggiare in discoteca", spiega Mangiante durante il pre-partita
Paolo Bertolucci sulla difficoltà del doppio impegno consecutivo tra Indian Wells e Miami: "Difficilissimo vincere entrambi i tornei, ma i giocatori devono decidere cosa vogliono. Se chiedono prize-money più alti, è normale che i tornei si allunghino per avere entrate in più. Se invece preferiscono riposare e giocare solo una settimana, bisogna rinunciare a qualcosa"
Elena Pero ricorda il primo incontro tra Sinner e Michelsen al Masters 1000 di Cincinnati nel 2024: "Sinner annullò otto palle break, era un momento molto duro perché, come abbiamo saputo solo dopo, stava gestendo da solo e solo con poche persone fidate il caso Clostebol"
Nel frattempo si è concluso anche il terzo match in programma oggi per il tabellone maschile: il francese Fils ha eliminato in tre set il monegasco Vacherot (6-4, 6-7, 6-4) e ora ai quarti attende il vincente tra Etcheverry e Paul
Dopo la vittoria su Moutet, Sinner a Sky Sport ha parlato così del suo avversario, contro cui ha vinto i due precedenti nel 2024: "L'ho battuto ma molto tempo fa, lui nel frattempo ha migliorato tutti gli aspetti del suo gioco, soprattutto da fondo e nel servizio"
L'inviato a Miami di Sky Sport, commentando gli ultimi allenamenti in loco dell'azzurro: "Rispetto all'inizio della stagione c'è meno lavoro sulle variazioni e più focus sui punti di forza del giocatore, dritto, rovescio e servizio"
L'opinione durante il pre-partita in onda su Sky Sport 24: "Non è facile rimanere sul pezzo così tante settimane di fila, prima c'è Indian Wells e poi Miami. Alla fine qualche big in fondo arriva sempre, ma in tanti sono caduti". Aggiunge Federico Ferrero: "Le condizioni non hanno facilitato le cose per i giocatori. C'è tanto caldo e i giovani sfruttano questa vetrina per emergere, pensiamo a quanta strada hanno fatto Landaluce e Jodar dalle qualificazioni"
Inizia l'avvicinamento al match di Jannik Sinner con lo studio pre-match su Sky Sport 24. Vi faranno compagnia dalle 21 Dalila Setti, Federico Ferrero e Laura Golarsa, in collegamento Elena Pero e Paolo Bertolucci, poi commentatori del match. Per le ultime news da Miami l’inviato Angelo Mangiante
L'azzurro e Michelsen si affronteranno all'Hard Rock Stadium al termine della fine dell'attuale partita tra la giovane canadese classe 2006 e la ceca, 10 anni più esperta. In corso il secondo set, con il primo vinto 7-5 da Muchova
In collegamento a Sky Sport 24, Angelo Mangiante parla di Martin Landaluce, spagnolo 20enne che ha raggiunto i quarti di finale a Miami partendo dalle qualificazioni: "Mi parlarono benissimo di lui sia Cinà che Vasamì, giovani italiani suoi avversari. Un ragazzo che ha fatto una scelta coraggiosa, trasferendosi al college negli Stati Uniti e decidendo di finirlo prima di dedicarsi a tempo pieno al tennis"
Il programma degli ottavi di finale a Miami ha finora riservato due risultati sorprendenti, le sconfitte dei padroni di casa Korda e Fritz contro Landaluce e Lehecka. Il primo, che aveva eliminato Alcaraz, ha perso con il giovane spagnolo classe 2006, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 2-6, 7-6, 6-4 sprecando anche un match-point. Anche Fritz è andato ko in tre set (6-4, 6-7, 6-2)
L'azzurro sarebbe dovuto scendere in campo tra poco, ma le partite precedenti si sono dilungate e hanno causato lo slittamento del suo match di circa 30 minuti
Con un bilancio di 102 vittorie e 29 sconfitte (77,9% di vittorie) Jannik Sinner è diventato il terzo giocatore per percentuale di successi in match Masters 1000 (minimo di 20 partite), alla pari di Roger Federer e dietro soltanto a Rafa Nadal e Novak Djokovic
Sinner ha presentato così la partita contro Michelsen: "Sarà una partita totalmente diversa dalle precedenti - ha spiegato l'azzurro a Sky Sport dopo la vittoria su Moutet - Abbiamo giocato due volte nel 2024, ma da quel momento lui è migliorato tantissimo in tutti gli aspetti di gioco"
Il vincente di questo match affronterà nei quarti di finale uno tra Terence Atmane e Frances Tiafoe, impegnati in serata sulla Grandstand
Ci sarà un avvicinamento al match di Jannik Sinner con studio pre-match su Sky Sport 24. Vi faranno compagnia Dalila Setti, Federico Ferrero e Laura Golarsa, in collegamento Elena Pero e Paolo Bertolucci, poi commentatori del match. Per le ultime news da Miami l’inviato Angelo Mangiante
Michelsen non ha mai battuto un top 5 in carriera: tre sconfitte (di cui due con Sinner) in altrettanti confronti. La migliore vittorie per classifica dello statunitense è quella ottenuta a Indian Wells due settimane fa con il n. 7 al mondo Taylor Fritz
Sinner ha una serie aperta di 26 vittorie consecutive contro giocatori statunitensi. L'ultimo ko con tennisti americani risale a Shanghai 2023, contro Ben Shelton
Dopo la vittoria a Indian Wells, Sinner può avvicinarsi ancora di più ad Alcaraz (eliminato al terzo turno da Korda) in testa al ranking Atp: ecco quanti punti recupererà Jannik a seconda dei suoi risultati in Florida. Se arriva almeno in semifinale, avrebbe aritmticamente la possibilità di tornare numero uno già da Monte-Carlo
Sinner e Michelsen torneranno a sfidarsi un anno e mezzo dopo volta. Era lo US Open 2024 e Jannik, al secondo turno, vinse il match concedendo appena sei game. Stesso esito anche nel primo confronto giocato nella stessa estate a Cincinnati, concluso con lo score di 6-4, 7-5
Michelsen insegue oggi il secondo quarto di finale in carriera a livello Masters 1000: un traguardo raggiunto soltanto una volta, a Toronto, dove perse da Karen Khachanov
Per Michelsen, n. 40 al mondo, è il secondo ottavo di finale consecutivo dopo Indian Wells. Anche in California vinse tre match, perdendo poi contro Daniil Medvedev in due set
Percorso più "tortuoso" per Alex Michelsen che arriva da due partite combattute, risolte entrambe al terzo set contro Cameron Norrie e Alejandro Tabilo. Lo statunitense è già rimasto in campo per 5 ore e 41 minuti
Sinner va a caccia dei quarti di finale a Miami per la quinta volta in altrettante partecipazioni. L'azzurro ha un record di 21 vittorie e 3 sconfitte sul cemento della Florida (87,5% di vittorie - la percentuale più alta di successi per l'azzurro in un singolo Masters 1000)
Nel match contro Moutet, Sinner ha scritto un nuovo record diventando il giocatore con più set vinti di fila in match Masters 1000. L'azzurro ha una serie aperta di 26 parziali vinti consecutivamente, aperta a Parigi lo scorso anno e proseguita a Indian Wells e Miami
Sinner ha iniziato il torneo di Miami senza difficoltà, battendo agevolmente sia Dzumhur che Moutet. Per l'azzurro serie aperta di otto vittorie consecutive
Il match, in programma dopo la sfida femminile Mboko-Muchova, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Buonasera a tutti. Dopo il successo nella notte italiana contro il francese Moutet, Jannik Sinner torna subito in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami: avversario l'americano Michelsen. Avviciniamoci insieme all'inizio del match, in programma non prima delle 21
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