Alex Michelsen, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miamila scheda
Introduzione
Giocatore dal tennis potente ma anche con qualche limite caratteriale, Alex Michelsen ritroverà Jannik Sinner sul suo cammino un anno e mezzo dopo l'ultima volta. "Da allora è migliorato tantissimo in tutti gli aspetti del gioco" ha sottolineato l'azzurro che ha vinto i due precedenti. Tutto quello che c'è da sapere sul talento americano in attesa dell'ottavo di finale di Miami, in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
La passione per il tennis nata in famiglia
- Originario di Aliso Viejo, in California, Michelsen ha iniziato a giocare a tennis all'età di tre anni, colpendo rovesci in garage. Una passione per questo sport trasmessa dai propri genitori. Il padre, Erik, è un avvocato e ha giocato a tennis a livello universitario all'University of Redlands; la mamma, Sondra, ha giocato alla San Diego State University, dove ha ricevuto il prestigioso Arthur Ashe Award for Leadership and Sportsmanship nel 1989;
- Michelsen ha raccontato che sua mamma è stata la sua più grande fonte di ispirazione: “Mi ha insegnato a giocare e mi allenavo con lei quasi ogni giorno fino a quando avevo 15 o 16 anni. Il mio primo ricordo legato al tennis è quando avevo quattro anni: ha iniziato a piovere e io piangevo perché non potevo giocare.”
Dal college al professionismo
- Prima di arrivare al tennis, Michelsen ha giocato a baseball e a calcio (il suo atleta preferito è Lionel Messi). "Ho scelto il tennis perché lo trovo molto più divertente della maggior parte degli sport e soprattutto perché sono una persona molto competitiva" ha spiegato Michelsen;
- Michelsen si è messo in mostra già a livello juniores, vincendo il torneo di doppio a Wimbledon 2022. L'exploit nel 2023, l'anno in cui lo statunitense ha scelto di lasciare la carriera universitaria per dedicarsi totalmente al professionismo. È la stagione della prima finale Atp (a Newport, persa contro Mannarino), dell'ingresso in top 100 e della qualificazione alle Next Gen Atp Finals
Le qualità al servizio
"Con Michelsen sarà una partita diversa, è migliorato tantissimo in tutti gli aspetti del gioco. Serve molto bene e forte". Così Jannik Sinner ha presentato la partita con Michelsen, sottolineando il gioco potente dello statunitense. I colpi di inizio gioco sono i migliori per il 21enne californiano che può contare su un ottimo servizio. Basti pensare che nelle prime tre partite a Miami ha piazzato 29 ace complessivi, di cui 12 contro Tabilo nella sfida di lunedì.
La squalifica sfiorata a Winston-Salem con Sonego
Scorrendo la biografia di Michelsen sul sito ATP, lo statunitense ammette che il suo principale difetto è quello di essere “troppo competitivo”, un aspetto che talvolta si traduce in difficoltà nella gestione della rabbia nei momenti più complicati. Un episodio emblematico risale alla finale di Winston-Salem 2024, persa contro Lorenzo Sonego: dopo aver subito il secondo break nel primo set, preso dalla frustrazione, Michelsen scagliò una pallina verso la tribuna, colpendo involontariamente una tifosa. In quell’occasione, il tennista americano fu “graziato” dalla giudice di sedia, ricevendo soltanto un avvertimento. IL VIDEO DELL'EPISODIO
La ricca collezione di monete
Michelsen ha una grande passione fuori dal campo: il collezionismo di monete. Lo statunitense possiede una varia e ricca collezione: si parla di oltre 10.000 dollari in monete varie. Appassionato anche di fantascienza, il suo libro preferito è Harry Potter e il suo film preferito è Star Wars.
Sinner-Michelsen. i precedenti
Sinner e Michelsen torneranno a sfidarsi un anno e mezzo dopo volta. Era lo US Open 2024 e Jannik, al secondo turno, vinse il match concedendo appena sei game. Stesso esito anche nel primo confronto giocato nella stessa estate a Cincinnati, concluso con lo score di 6-4, 7-5
- 2024 - Cincinnati (R32): Sinner b. Michelsen 6-4, 7-5
- 2024 - US Open (R64): Sinner b. Michelsen 6-4, 6-0, 6-2
Dove vedere Sinner-Michelsen su Sky Sport e NOW
Il match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, ottavo di finale del Masters 1000 di Miami, è in programma martedì 24 marzo, non prima delle ore 21, all'Hard Rock Stadium. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW