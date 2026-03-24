"Con Michelsen sarà una partita diversa, è migliorato tantissimo in tutti gli aspetti del gioco. Serve molto bene e forte". Così Jannik Sinner ha presentato la partita con Michelsen, sottolineando il gioco potente dello statunitense. I colpi di inizio gioco sono i migliori per il 21enne californiano che può contare su un ottimo servizio. Basti pensare che nelle prime tre partite a Miami ha piazzato 29 ace complessivi, di cui 12 contro Tabilo nella sfida di lunedì.