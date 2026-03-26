SINNER-TIAFOE LIVE ALLE 18 SU SKY SPORT UNO

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Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita

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Jannik Sinner a caccia della semifinale al Miami Open: l'avversario sul cemento dell'Hard Rock Stadium è lo statunitense Frances Tiafoe, n. 20 al mondo. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 18, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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Sinner arriva dalla sfida più complessa giocata in Florida, quella con lo statunitense Alex Michelsen regolato con il punteggio di 7-5, 7-6. Erano state più agevoli le precedenti sfide, contro Dzumhur e Moutet.

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Dzumhur 6-3, 6-3
  • 3° turno: vs Moutet 6-1, 6-4
  • Ottavi: vs Michelsen 7-5, 7-6

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Il match sarà in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

Jannik Sinner impegnato nei quarti di finale al Masters 1000 di Miami. L’azzurro scenderà in campo all’Hard Rock Stadium contro Frances Tiafoe, n. 19 del seeding.

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