Frances Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miamila scheda
Introduzione
Dopo Michelsen, Jannik Sinner si troverà di fronte un altro americano sulla strada della semifinale di Miami. L'azzurro sfiderà giovedì in quarti di finale Frances Tiafoe, numero 20 del ranking, giocatore istrionico e imprevedibile, con cui vanta una dolorosa sconfitta in un precedente che ha fatto storia a Vienna nel 2021. Tutto quello che c'è da sapere sul talento americano. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Frances Tiafoe
- Nome: Frances Tiafoe Jr.
- Data di nascita: 20 gennaio 1998
- Età: 28 anni
- Luogo di nascita: Hyattsville, Maryland, USA
- Nazionalità: Statunitense
- Residenza: Orlando, Florida, USA
Le caratteristiche fisiche e tecniche di Tiafoe
- Muscoli e atletismo: Tiafoe possiede una corporatura robusta e potente, è noto per la sua velocità che gli consente una copertura del campo eccezionale.
- Servizio e dritto: Il suo colpo più importante è il dritto. Attenzione anche alla battuta: può scagliare prime palle oltre i 225 km/h
- Carisma da performer: è uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, spesso utilizza l'energia del pubblico per esaltarsi, trasformando spesso i match in veri e propri momenti di intrattenimento
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Le statistiche in carriera
- Ranking Attuale: 20° (al 16 marzo 2026)
- Best Ranking: 10° (raggiunto il 19 giugno 2023)
- Professionista dal: 2015
- Titoli ATP: 3 (Delray Beach 2018, Houston 2023, Stoccarda 2023)
- Vittorie/Sconfitte in carriera: 250 vittorie – 220 sconfitte
- Migliori risultati negli Slam: US Open Semifinale (2022, 2024), Australian Open Quarti di finale (2019), Roland Garros Quarti di finale (2025), Wimbledon 4° turno
La passione per il basket, l'idolo Del Potro e le origini
- Frances, noto come "Big Foe", è cresciuto nel Maryland, dove il padre lavorava come custode nel Junior Tennis Champions Center.
- Figlio di immigrati della Sierra Leone, è diventato il più giovane vincitore dell'Orange Bowl a 15 anni e si è distinto per il suo impegno sociale, vincendo l'Arthur Ashe Humanitarian Award
- Tifoso sfegatato dei Washington Wizards (NBA), Washington Capitals (NHL) andWashington Commanders (NFL)
- Il suo idolo tennistico è Martin Del Potro, ma adora Bradley Beal, Kevin Durant e LeBron James
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Tiafoe, quel precedente con Sinner in semifinale a Vienna nel 2021
- C'è un precedente tra i due piuttosto controverso e risale a Vienna 2021, semifinale
- Jannik controlla agevolmente il primo set (6-3) e si porta in netto vantaggio nel secondo, conducendo per 5-2. In questa fase, Sinner serve per il match e sembra destinato a una facile vittoria. Ma...
- Sotto di un set e due break, Tiafoe inizia a interagire con il pubblico, scherzando tra i punti e caricando gli spettatori. Questo rompe il ritmo di Sinner; l'americano vince cinque game consecutivi, annullando palle break cruciali, e strappa il secondo set per 7-5
- Sulle ali dell'entusiasmo, Tiafoe domina la frazione decisiva. Sinner accusa il colpo psicologico e cede nettamente per 6-2
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Cosa disse Sinner: "Comportamento esagerato, forse devo cambiare io"
- In conferenza stampa, Sinner era stato chiaro: "Ha esagerato. Già fin dall'inizio, al cambio campo commentava il mio servizio. Io non ho risposto. Forse devo imparare a fronteggiare diversamente questi atteggiamenti. Di sicuro mi ha tirato addosso 3 volte, troppo"
- "Io non sono uno che ha reazioni eccessive, che spacca racchette. Le racchette sono il nostro strumento di lavoro, una volta che le rompi poi con cosa giochi? E poi non sarebbe rispettoso, perché ci sono persone che una racchetta non se la possono nemmeno permettere"
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Sinner-Tiafoe, i precedenti
- 2019 - Anversa (QF): Sinner b. Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3
- 2019 - Next Gen ATP Finals (gruppo): Sinner b. Tiafoe 3-4 (4), 4-2, 4-2, 4-2
- 2021 - Vienna (SF): Tiafoe b. Sinner 3-6, 7-5, 6-2
- 2023 - Vienna (QF): Sinner b. Tiafoe 6-3, 6-4
- 2024 - Cincinnati (F): Sinner b. Tiafoe 7-6, 6-2
Sinner-Tiafoe LIVE su Sky Sport e NOW
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