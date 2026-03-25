Introduzione

Dopo Michelsen, Jannik Sinner si troverà di fronte un altro americano sulla strada della semifinale di Miami. L'azzurro sfiderà giovedì in quarti di finale Frances Tiafoe, numero 20 del ranking, giocatore istrionico e imprevedibile, con cui vanta una dolorosa sconfitta in un precedente che ha fatto storia a Vienna nel 2021. Tutto quello che c'è da sapere sul talento americano. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW