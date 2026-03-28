Introduzione

Numero 22 al mondo, alla sua prima finale in un Masters 1000, amante delle auto e con il "Dna dello sportivo". Qui tutto quello che c'è da sapere su Jiri Lehecka, l'avversario che separa Jannik Sinner dalla vittoria del Miami Open. La finale è in programma domenica 29 marzo alle ore 21 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MIAMI OPEN: IL PROGRAMMA DI SABATO SU SKY