Jiri Lehecka, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miamiatp miami
Introduzione
Numero 22 al mondo, alla sua prima finale in un Masters 1000, amante delle auto e con il "Dna dello sportivo". Qui tutto quello che c'è da sapere su Jiri Lehecka, l'avversario che separa Jannik Sinner dalla vittoria del Miami Open. La finale è in programma domenica 29 marzo alle ore 21 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Lehecka
- Jiri Lehecka è un tennista ceco, nato a Mladá Boleslav l'8 novembre 2001.
- Numero 22 al mondo, con il suo best che corrisponde alla 16^ posizione conquistata l'8 settembre del 2025, anche se con la finale a Miami è già certo di entrare per la prima volta in top 15 da lunedì (n. 14 in caso di sconfitta, n. 12 qualora vincesse il titolo).
- Vanta due titoli Atp (uno nel 2024, l'altro nel 2025) su quattro finali disputate.
In finale a Miami, un cerchio che si chiude
- Jiri Lehecka affronterà Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami. Per il tennista ceco, che ha battuto in semifinale nettamente il francese Fils, è quasi la chiusura di un cerchio aperto due anni fa, quando a Madrid - alla prima semifinale Masters 1000 - fu costretto al ritiro per un infortunio alla schiena nel match contro Auger-Aliassime sul punteggio di 3-3.
- Il percorso di Lehecka finora a Miami è stato incredibile: il ceco è infatti il primo tennista a raggiungere una finale Masters 1000 senza mai perdere il servizio 8 anni dopo Novak Djokovic a Shanghai 2018.
pubblicità
Gli inizi
- Lehecka ha imparato a giocare a tennis all'età di tre anni. L'obiettivo era quello di imitare sua sorella Veronica e, in un certo senso, anche i suoi genitori, che sono stati degli sportivi pur non giocando a tennis. La mamma, infatti, era conosciuta nell'atletica leggera, mentre il padre era un nuotatore.
- Passione per lo sport che portò Lehecka a praticare sin da subito sci, ciclismo e - seguendo il padre - nuoto. "Avere dei genitori che sono stati sportivi in casa decisamente aiuta perché sanno come funziona il corpo e come sostenerti di testa e fisico".
- Quando capì, spinto soprattutto dalla madre e dal nonno, che il tennis era ormai la sua strada, lasciò casa all'età di 15 anni per iniziare l'allenamento a Prostejov (una delle principali città 'tennistiche' della Repubblica Ceca).
Il Dna sportivo
- Lehecka, come abbiamo detto, iniziò a giocare a tennis all'età di 3 anni. Oltre al tennis, infatti, il ceco ama il ciclismo e lo sci: "Ho il Dna dello sportivo - ha spiegato -. Lo sport è la mia passione in ogni suo aspetto".
- Dna sportivo sì, ma anche tanto lavoro. In particolare, la crescita di Lehecka è legata al suo allenatore Michal Navratil e al suo mental coach Jan Muhlfeit (che per anni ha lavorato con Bill Gates ed è stato presidente di Microsoft Europe). "Mi hanno aiutato a essere positivo e dare sempre il 100%. Grazie a loro - ha affermato Lehecka - ho provato molte emozioni sul campo da tennis".
pubblicità
I due titoli Atp (e la finale persa con Alcaraz)
- La prima volta tra i professionisti di Lehecka fu nel giugno 2017. Tra gli juniores vinse il torneo di doppio a Wimbledon nel 2019. Esperienza che lo portò pian piano alla vittoria del suo primo titolo Atp nel 2024: ad Adelaide Lehecka sconfisse Jack Draper con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.
- Anche il 2025 iniziò alla grande, con la vittoria dell'Atp 250 di Brisbane. Lehecka battè Reilly Opelka, in una finale che durò solo 13 minuti per un problema alla schiena che costrinse l'americano al ritiro.
- Di finali Lehecka ne ha giocate altre due, e perse, tra cui una al Queen's nel 2025 contro Alcaraz (che invece riuscì a sconfiggere qualche mese prima a Doha).
Il rapporto con Berdych
- In Repubblica Ceca viene considerato l'erede di Tomas Berdych. Ma la particolarità è che in passato l'ex numero 4 al mondo ha ricoperto l'incarico di super-coach proprio di... Lehecka! "Sembrava destino che dovessimo lavorare insieme. Una cosa in particolare non dimenticherò mai: quando nel 2019 ci diede i biglietti per vedere il suo match contro Nadal agli Australian Open", ha raccontato l'avversario di Sinner.
- E pensare che, proprio su Lehecka, John McEnroe durante la finale degli Australian Open del 2023 (quando si parlava degli avversari sconfitti da Tsitsipas durante lo Slam australiano) si fece scappare un: "Lehecka chi?".
- Sul giovane ceco, invece, Berdych fu subito chiaro: "È molto giovane. Ma da quello che ho visto, ha davvero un ottimo modo di giocare. Quello che mi piace è la sua preparazione fisica. Penso che abbia un futuro brillante davanti a sé".
- La collaborazione tra i due si concluse dopo 18 mesi, quando Berdych venne annunciato come capitano della Repubblica Ceca in Coppa Davis.
pubblicità
La passione dei motori come… Sinner
- Oltre al tennis, c'è un'altra passione che accomuna sia Sinner che Lehecka, ovvero i motori. "Adoro le auto, tutto quello che ha quattro ruote e più di 500 cavalli fa per me", raccontò il ceco.
- E quando è in viaggio, gli piace stare insieme al suo team per passare il tempo. "Parliamo anche di cose non importante, ma stiamo insieme e mi piace".
Voleva essere Nadal per un giorno e poi...
- "Direi che mi piacerebbe essere Rafa per un giorno, quando gioca una partita sul campo Philippe Chatrier di Parigi. Certo, è un Grande Slam, quindi è un torneo fantastico da vincere. Sicuramente è uno dei sogni. Ma credo che lui sia uno di quei giocatori per cui sembra di non poter perdere lì", disse Lehecka.
- E proprio lui, nel 2024, fu l'ultimo a battere Rafael Nadal al Masters 1000 di Madrid per 7-5, 6-4.
pubblicità
I precedenti con Sinner
Quello di Miami sarà il quarto incontro Tra Sinner e Lehecka, con i precedenti che vedono avanti Jannik con tre vittorie a zero. L'ultimo match giocato tra i due è stato al Roland Garros nella passata stagione. E il risultato fu abbastanza chiaro: 6-0, 6-1, 6-2 Sinner.
- 2025 - Roland Garros (R32): Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2
- 2024 - Pechino (QF): Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6
- 2024 - Indian Wells (QF): Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3
Il post dopo la sconfitta contro Sinner al Roland Garros
- Dopo la sconfitta contro Sinner al Roland Garros, Jiri Lehecka pubblicò sui social un post simpatico in cui scrisse: "Questa foto (lui che esulta, ndr) riassume l'intera partita. Pensate che abbia vinto una partita o un set? No, no. Questa è la sensazione che si prova quando si vince un game contro Jannik Sinner al Roland Garros". In quella partita, infatti, Lehecka di game ne vinse solo tre (6-0, 6-1, 6-2).
pubblicità
E quell'allenamento a Roma lo scorso anno…
- Oltre ai tre precedenti, c'è anche un'altra piccola curiosità che vede protagonisti sia Sinner che Lehecka. Il ceco, infatti, è stato il primo giocatore ad allenarsi al Foro Italico insieme a Jannik dopo la fine dei tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol.
Dove vedere Sinner-Lehecka
pubblicità