Il primo set lo porta a casa Sinner! Jannik chiude 6-4 in 46 minuti, trovando un altro game a zero. È stato un parziale equilibrato, ben giocato da Lehecka che sta provando a verticalizzare per impensierire l'azzurro. Sinner, però, è stato solido e cinico e ha indirizzato il set tra il terzo e il quarto game. Prima il break piazzato (primo break subito da Lehecka nel corso del torneo) e poi la rimonta al servizio da 0-40 con tre palle break annullate (grazie a 5 punti diretti dal servizio)