Sinner-Lehecka all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita
Sinner incassa il primo set della finale contro Lehecka, vinto 6-4 in 46 minuti. Poi, però, la partita è stata interrotta per pioggia: si ripartirà non prima delle 00.30. La finale è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Nuovo orario: si riparte non prima delle 00.30
Nuovo aggiornamento da Miami: si riparte non prima delle 00.30. Bisognerà pazientare prima di rivedere Sinner in campo
Si riparte non prima delle 00.15
Questa è la situazione attuale a Miami: come riportato dalla grafica dell'Atp, la ripartenza è prevista non prima delle 00.15. Ancora mezz'ora di attesa
Entrambi i giocatori hanno fatto rientro negli spogliatoi. Lehecka prova a tenersi caldo sulla cyclette, approfittandone per un confronto con il team
Cosa dicono le previsioni
Secondo The Weather Channel, nelle prossime ore potrebbe esserci una finestra favorevole senza pioggie (tra le 19 e le 21 locali, cioè tra le 24 e le 2 italiane), poi però la situazione dovrebbe peggiorare nuovamente attorno alle 22 di Miami (le 3 in Italia)
Gioco interrotto per pioggia
Dura solo tre punti il secondo set: gioco interrotto per pioggia, con i giocatori che fanno rientro negli spogliatoi. Vedremo quanto durerà questa perturbazione. CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL METEO
Inizia il 2° set: Lehecka al servizio. Intanto il cielo si fa nero sopra Miami...
Sinner vince il 1° set: 6-4 in 46 minuti
Il primo set lo porta a casa Sinner! Jannik chiude 6-4 in 46 minuti, trovando un altro game a zero. È stato un parziale equilibrato, ben giocato da Lehecka che sta provando a verticalizzare per impensierire l'azzurro. Sinner, però, è stato solido e cinico e ha indirizzato il set tra il terzo e il quarto game. Prima il break piazzato (primo break subito da Lehecka nel corso del torneo) e poi la rimonta al servizio da 0-40 con tre palle break annullate (grazie a 5 punti diretti dal servizio)
9° game: Lehecka annulla due set point, Sinner avanti 5-4
Game fiume da 20 punti per Jiri Lehecka che resta aggrappato al set dopo aver cancellato due set point. Sinner ha conquistato e chance variando tanto la posizione in risposta, poi però non è riuscito a chiudere per merito dell'avversario. Dopo il cambio di campo, però, Sinner servirà per il set
Doppio: Errani/Paolini ko in finale
Sfuma il primo titolo del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno perso contro il duo composto da Taylor Townsend e Katerina Siniakova con il punteggio di 7-6, 6-1, al termine di una finale caratterizzata dall'interruzione per la pioggia. Dopo un primo set equilibrato, nel secondo parziale dominio totale da parte della ceca e dell'americana, che firmano così il Sunshine Double nel doppio.
Errani/Paolini ko nella finale del doppioVai al contenuto
8° game: Sinner tiene il servizio, 5-3 con Lehecka
Qualche piccola difficoltà iniziale dovuta al vento per Sinner, ma poi Jannik registra rapidamente il servizio. Jannik sta giocando molto bene da fondo, concedendo poco al ceco
Sugli spalti a Miami c'è anche Ronaldo! Il Fenomeno aveva già seguito diversi incontri all'Hard Rock Stadium nei giorni scorsi
7° game: Lehecka tiene il servizio, Sinner avanti 4-3
Sul 40-0 per Lehecka arriva un bel punto di Sinner che passa dalla difesa all'attacco e va a segno con il dritto vincente. Il ceco, però, chiude il game con un buon attacco a rete
6° game: Sinner tiene il servizio, 4-2 con Lehecka
Va rapido anche Sinner che sta ritrovando l'aiuto fondamentale del servizio. Game a zero per l'azzurro con altri tre punti diretti
5° game: Lehecka tiene il servizio, Sinner avanti 3-2
Lehecka prova a verticalizzare appena possibile. Tanti rischi e scambi rapidi per il ceco che tiene il servizio a zero senza grandi difficoltà
4° game: Sinner annulla tre palle break, 3-1 con Lehecka
È un game da fenomeno di Sinner che consolida il break recuperando da 0-40. Poche prime in campo fino a quel momento, poi ottiene cinque punti diretti con il servizio. Incredibile
3° game: break Sinner, 2-1 con Lehecka
Peso e profondità nei colpi per Sinner che strappa il servizio a Lehecka, al primo break subito nel torneo. Il ceco cancella due palle break da 15-40, poi però arriva una terza chance ai vantaggi, stavolta convertita da Jannik con il dritto lungo dell'avversario
2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Lehecka
Sinner due volte indietro di un quindici nel primo turno di battuta, ma da 15-30 mette in fila tre punti consecutivi, di cui due diretti con il servizio
1° game: Lehecka tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Lehecka inizia il match con un game a 30. Sinner recupera da 30-0 a 30-30, poi però il ceco mette un'ottima prima e chiude con l'errore di rovescio di Jannik
INIZIA IL MATCH! Lehecka al servizio
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento!
Sinner e Lehecka entrano in campo! La finale è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Come seguire le due finali di Miami su Sky Sport
- Sinner-Lehecka LIVE su Sky Sport Tennis
- Errani/Paolini-Townsend/Siniakova LIVE sul canale 254 di Sky
L'attesa di Sinner prima dell'ingresso in campo
Il giudice di sedia sarà l'irlandese Fergus Murphy
Lehecka e Sinner sono pronti: tra poco l'ingresso in campo!
Sinner, invece, si scalda indoor insieme ad Alejandro Resnicoff: quasi tutto pronto per la finale!
Lehecka è uscito dagli spogliatoi per ultimare il riscaldamento
Situazione meteo migliorata adesso a Miami: tra pochi minuti Sinner e Lehecka potrebbero entrare in campo per la finale
Sinner-Lehecka in campo non prima delle 22.15
C'è un nuovo aggiornamento sull'orario della finale: Sinner e Lehecka in campo non prima delle 22.15. A Miami ha smesso di piovere e sono iniziate le operazioni per asciugare il campo
Secondo le previsioni di The Weather Channel, le condizioni meteorologiche dovrebbero restare instabili fino alle 17.30 di Miami, le 23.30 italiane. Successivamente, è previsto un graduale miglioramento del tempo, con un’attenuazione dei fenomeni e possibili schiarite
L'intensità della pioggia è aumentata negli ultimi minuti, come dimostrano le immagini provenienti da Miami. Difficile vedere i giocatori in campo alle 21.45
Sinner-Lehecka non prima delle 21.45
Nuovo aggiornamento da Miami: Sinner e Lehecka entreranno in campo non prima delle 21.45. Intanto, però, ha ripreso a piovere con una certa intensità
Come è evoluto il gioco di Sinner e Lehecka? Laura Golarsa durante lo Studio Tennis su Sky Sport 24 risponde così: "La crescita di Sinner è stata la più rapida e la migliore di tutti i campionissimi. Ha bruciato tutte le tappe, anche con una continuità incredibile. Lehecka ha fatto il suo: l'infortunio l'ha rallentato. Al massimo delal sua condizione, però, non basta. Giocano abbastanza simili: Lehecka serve bene, ma Sinner sta rispondendo molto bene. Il servizio ti rende competitivo, la risposta fa la differenza"
Ricomincia a piovere: in campo non prima delle 21.30
Slitta ancora l'inizio della finale di Miami. Sull'Hard Rock Stadium ha ripreso a piovere: l'ingresso in campo adesso è fissato non prima delle 21.30 italiane. Stesso orario per la finale del doppio Errani/Paolini-Siniakova/Townsend che proseguirà sulla Grandstand
Nel corso dello Studio Tennis su Sky Sport 24, Paolo Bertolucci presenta così la finale tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka: "Tutti provano a essere aggressivi con Sinner, ma se l'avversario gioca lungo e profondo e sbaglia poco non puoi essere aggressivo perché ti ritrovi due metri fuori dal campo. Non credo che Lehecka abbia le qualità e le possibilità per comandare il gioco, essere aggressivo e tenere lontano Sinner. Lehecka serve bene, ma ha messo a segno 35 ace contro 60 di Sinner"
Jannik continua la fase di attivazione all'Hard Rock Stadium e lo fa con la palla ai piedi, palleggiando con il team al completo. Alle 21.15 è previsto l'ingresso in campo
Sinner e Lehecka si ritroveranno di fronte quasi un anno dopo l'ultima volta. Era il 31 maggio 2025, nel 3° turno del Roland Garros, e Jannik vinse con un perentorio 6-0, 6-1, 6-2. Tre precedenti, tutti vinti dal n. 2 al mondo che non ha mai perso set contro il tennista ceco.
Sinner-Lehecka, i precedenti
- 2025 - Roland Garros (R32): Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2
- 2024 - Pechino (QF): Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6
- 2024 - Indian Wells (QF): Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3
Sinner-Lehecka in campo non prima delle 21.15
Come comunicato dagli organizzatori, Sinner e Lehecka entreranno in campo all'Hard Rock Stadium non prima delle 15.15 locali, le 21.15 in Italia
Il vincitore incasserà un assegno da 1,1 milioni di dollari. Al finalista, invece, premio da 612.340 dollari
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: Jakub MENSIK (Cze)
- 2024: Jannik SINNER (Ita)
- 2023: Daniil MEDVEDEV
- 2022: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2021: Hubert HURKACZ (Pol)
Sinner ha messo 60 ace nel torneo: si tratta del suo sesto miglior torneo di sempre per numero di ace piazzati. Davanti ci sono soltanto Slam (Aus Open e Wimbledon) con il record centrato quest'anno a Melbourne con 91 ace
Sinner ha un bilancio di 102 vittorie e 2 sconfitte contro giocatori fuori dalla top 20 dagli US Open 2023. Gli unici ko contro Bublik ad Halle lo scorso anno e contro Griekspoor a Shanghai (sconfitta arrivata per ritiro)
In caso di vittoria, Sinner diventerebbe il quinto giocatore all-time a vincere almeno tre Masters 1000 senza perdere set (davanti a lui solo Djokovic, Nadal, Federer e Murray)
Il profilo di Lehecka
Numero 22 al mondo, alla sua prima finale in un Masters 1000, amante delle auto e con il "Dna dello sportivo". Qui tutto quello che c'è da sapere su Jiri Lehecka
In finale contro Sinner senza mai perdere un servizio: tutto su LeheckaVai al contenuto
La rincorsa di Sinner al n. 1
Sinner è in finale al Master 1000 di Miami e può tornare numero 1 del ranking Atp nel prossimo torneo, a Monte-Carlo. Alcaraz adesso è a 1.540 punti e il distacco può ancora ridursi se Jannik dovesse vincere in Florida
Sinner può tornare numero 1 al mondo molto prestoVai al contenuto
Il ceco potrebbe diventare il quinto campione Masters 1000 a vincere il titolo senza mai subire un break durante tutto il torneo, seguendo Federer (Cincinnati 2012 e 2015), Zverev (Madrid 2018) e Djokovic (Shanghai 2018).
Lehecka cerca di diventare il settimo giocatore nato negli anni 2000 a vincere un titolo Masters 1000 e di ottenere la vittoria più importante della sua carriera (0-5 contro giocatori Top 2).
Lehecka diventerebbe il quinto campione ceco in un torneo ATP Masters 1000 nella storia della serie (dal 1990), insieme a Novacek (Amburgo 1991), P. Korda (Stoccarda 1997), Berdych (Parigi 2005) e Mensik (Miami 2025).
C'è stato un nuovo repentino peggioramento nel meteo, con un nuovo acquazzone. La finale Sinner-Lehecka resta in programma alle 21, mentre quella del doppio femminile Errani/Paolini-Siniakova/Townsend proseguirà, alla riprese del gioco, su Sky Sport 254. QUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL METEO
Lehecka punta a vincere il titolo più importante della sua carriera per unirsi ai suoi connazionali Lendl (1986, 1989) e al vincitore dello scorso anno Mensik come unici campioni cechi nella storia del torneo.
Il percorso di Lehecka finora a Miami è stato incredibile: il ceco è infatti il primo tennista a raggiungere una finale Masters 1000 senza mai perdere il servizio 8 anni dopo Novak Djokovic a Shanghai 2018.
Per il tennista ceco, che ha battuto in semifinale nettamente il francese Fils, è quasi la chiusura di un cerchio aperto due anni fa, quando a Madrid - alla prima semifinale Masters 1000 - fu costretto al ritiro per un infortunio alla schiena nel match contro Auger-Aliassime sul punteggio di 3-3.
Il nuovo schedule: Errani/Paolini spostate sulla Grandstand
Complice il maltempo, cambia lo schedule delle finali di Miami. Quella del doppio tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend è stata spostata sulla Grandstand e riprenderà non prima delle 20.20. In questo modo è stato lasciato libero l'Hard Rock Stadium per consentire l'inizio di Sinner-Lehecka alle 21, meteo permettendo. QUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL METEO
Gli highlights di Lehecka-Fils
Il cammino di Lehecka
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Kouame 6-2, 7-5
- 3° turno: vs Quinn 6-3, 7-6
- Ottavi: vs Fritz 6-4, 6-7, 6-2
- Quarti: vs Landaluce 7-6, 7-5
- Semifinali: vs Fils 6-2, 6-2
In caso di successo oggi, Sinner si unirebbe a Djokovic e Nadal come gli unici giocatori ad aver vinto 3 o più tornei Masters 1000 consecutivi. Per l'azzurro sarebbe anche il 7° titolo in carriera in questa categoria.
Sinner e la caccia al Sunshine Double
Sinner vede all'orizzonte un grande traguardo: il Sunshine Double, la vittoria dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami nella stessa stagione. L'ultimo uomo a esserci riuscito è stato Roger Federer nel 2017
Sinner, missione Sunshine Double a Miami: chi ci è già riuscito?Vai al contenuto
Sinner ha una serie aperta di 16 vittorie consecutive a livello Masters 1000 senza alcun set perso. In totale 32 set vinti di fila in tornei di questo livello per l'azzurro, un record assoluto.
Sinner alla finale n. 35
Per Jannik si tratta della sua 35^ finale a livello Atp, ottavo giocatore della storia a raggiungere almeno 10 finali nei Masters 1000 su cemento.
Sinner fa 35: tutte le finali AtpVai al contenuto
Sinner: "Con Lehecka dovrò stare attento"
Gli highlights di Sinner-Zverev
Il ritardo per maltempo
La finale maschile tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka inizierà in ritardo per via della pioggia. Nelle ultime ore ci sono stati diversi rovesci su Miami e il gioco è attualmente fermo. Alla ripresa, si giocheranno in contemporanea Sinner-Lehecka (all'Hard Rock Stadium) e la finale del doppio di Errani/Paolini (sulla Grandstand). Nel nostro liveblog dedicato tutti gli aggiornamenti sul meteo con le previsioni delle prossime ore
Sinner-Lehecka, gli aggiornamenti sul meteoVai al contenuto
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Dzumhur 6-3, 6-3
- 3° turno: vs Moutet 6-1, 6-4
- Ottavi: vs Michelsen 7-5, 7-6
- Quarti: vs Tiafoe 6-2, 6-2
- Semifinali: vs Zverev 6-3, 7-6
Il programma su Sky Sport Tennis e NOW
- ore 20.30 - Studio Tennis
- non prima delle 21 - Lehecka (Cze) vs SINNER (Ita)
- a seguire - Studio Tennis
Appuntamento alle 21 all'Hard Rock Stadium, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
È il giorno della finale al Masters 1000 di Miami. Jannik Sinner in campo contro Jiri Lehecka.