Introduzione

Inizia la stagione sulla terra rossa e, come da tradizione, il primo grande appuntamento è il Masters 1000 di Monte-Carlo. Un torneo importante per Jannik Sinner che nel Principato potrebbe scavalcare Carlos Alcaraz e tornare n. 1 al mondo. Lo spagnolo difende il titolo conquistato un anno fa contro Lorenzo Musetti, altro giocatore tra i più attesi a Monte-Carlo. Di seguito tutto quello che c'è da sapere: il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile

SINNER/BERGS, IL DOPPIO LIVE