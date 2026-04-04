Introduzione
Inizia la stagione sulla terra rossa e, come da tradizione, il primo grande appuntamento è il Masters 1000 di Monte-Carlo. Un torneo importante per Jannik Sinner che nel Principato potrebbe scavalcare Carlos Alcaraz e tornare n. 1 al mondo. Lo spagnolo difende il titolo conquistato un anno fa contro Lorenzo Musetti, altro giocatore tra i più attesi a Monte-Carlo. Di seguito tutto quello che c'è da sapere: il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile
Quello che devi sapere
Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1
- A Monte-Carlo l'attenzione sarà ancora su di loro: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per l'azzurro, che si presenta dopo il Sunshine Double (Indian Wells e Miami), sarà un torneo importante nella corsa al n. 1 al mondo. In caso di successo nel Principato, infatti, Jannik scavalcherebbe Alcaraz in vetta alla classifica mondiale;
- Per lo spagnolo, di contro, inizia una fase importantissima della stagione. Reduce dall'eliminazione a sorpresa con Korda a Miami, Alcaraz dovrà confermare quanto di b uono fatto un anno fa sulla terra rossa con i trionfi a Monte-Carlo, Roma e al Roland Garros
Sinner torna n. 1 al mondo a Monte-Carlo se...
- Vince il torneo
- Perde la finale e Alcaraz non va oltre la semifinale
- Esce in semifinale e Alcaraz non va oltre i quarti
- Perde ai quarti e Alcaraz esce all'esordio (avrebbero gli stessi punti, ma Sinner ha più punti nelle ultime 52 settimane nei tornei mandatory)
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Gli italiani al via
- Jannik SINNER (Testa di serie n. 2)
- Lorenzo MUSETTI (Testa di serie n. 4)
- Flavio COBOLLI (Testa di serie n. 10)
- Luciano DARDERI (Testa di serie n. 15)
- Matteo BERRETTINI (wild card)
Il calendario del torneo
- Domenica 5 aprile, dalle 11: Primo turno
- Lunedì 6 aprile, dalle 11: Primo turno
- Martedì 7 aprile, dalle 11: Primo e Secondo turno
- Mercoledì 8 aprile, dalle 11: Secondo turno e ottavi di finale
- Giovedì 9 aprile, dalle 11: Ottavi di finale
- Venerdì 10 aprile, dalle 11: Quarti di finale
- Sabato 11 aprile, dalle 13.30: Semifinali
- Domenica 12 aprile: Finale doppio (ore 12) e finale singolare (ore 15)
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I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Campione: 1.000 punti
Il montepremi
Il montepremi del torneo è di 6.309.095 euro, con un piccolo aumento rispetto allo scorso anno. Di seguito i premi turno per turno
- Primo turno: 25.220 euro
- Secondo turno: 45.520 euro
- Ottavi di finale: 84.890 euro
- Quarti di finale: 158.700 euro
- Semifinale: 290.960 euro
- Finalista: 532.120 euro
- Campione: 974.370 euro
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L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2024: Stefanos TSITSIPAS (Gre)
- 2023: Andrey RUBLEV
- 2022: Stefanos TSITSIPAS (Gre)
- 2021: Stefanos TSITSIPAS (Gre)
I record del torneo
- Maggior numero di titoli (singolare): Rafael Nadal (11)
- Maggior numero di titoli (doppio): Mike Bryan (6)
- Campione più anziano: Fabio Fognini, 31 anni, nel 2019
- Campione più giovane: Mats Wilander, 18 anni, nel 1983
- Campioni con la classifica più alta: n. 1 Bjorn Borg nel 1979-80, Ivan Lendl nel 1988, Rafael Nadal nel 2009, 2011, 2018, Novak Djokovic nel 2013, 2015
- Campione con la classifica più bassa: n. 49 Andrew Pattison nel 1974
- Ultimo campione di casa: nessuno
- Maggior numero di vittorie nei match: Rafael Nadal (73)
FRANCE TENNIS MONTE CARLO MASTERS
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Come seguire Monte-Carlo su Sky Sport e NOW
- Il Masters 1000 di Monte-Carlo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile.
- In occasione del primo Masters 1000 europeo della stagione, Sky Sport offrirà una copertura editoriale d’eccellenza. Dal Country Club del Principato si alterneranno al commento Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido, mentre dagli studi di Milano interverranno Laura Golarsa e Fabio Colangelo. Le telecronache saranno affidate a Elena Pero e Luca Boschetto, insieme a tutti gli altri nomi della squadra editoriale tennis. Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo saranno invece gli inviati a Monte‑Carlo per raccontare il torneo con interviste, aggiornamenti in diretta e gli approfondimenti di The Insider – Monte‑Carlo. Gli studi di presentazione e analisi saranno condotti da Eleonora Cottarelli, in onda su Sky Sport 24 da lunedì 6 a venerdì 10 aprile alle 21, sabato 11 alle 18.45 e domenica 12 nel doppio appuntamento alle 14 e alle 18. E quest’anno anche TV8 porterà in scena le fasi finali del Rolex Monte‑Carlo Masters: la migliore semifinale del torneo sarà infatti trasmessa in differita di un’ora sul canale in chiaro sabato 11; e domenica 12, alle 15, anche la finale del singolare sarà disponibile su TV8 in diretta, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
- Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
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