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Atp Monte-Carlo, tutto quello che c'è da sapere sul torneo Masters 1000

Tennis

Introduzione

Inizia la stagione sulla terra rossa e, come da tradizione, il primo grande appuntamento è il Masters 1000 di Monte-Carlo. Un torneo importante per Jannik Sinner che nel Principato potrebbe scavalcare Carlos Alcaraz e tornare n. 1 al mondo. Lo spagnolo difende il titolo conquistato un anno fa contro Lorenzo Musetti, altro giocatore tra i più attesi a Monte-Carlo. Di seguito tutto quello che c'è da sapere: il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile

SINNER/BERGS, IL DOPPIO LIVE

Quello che devi sapere

Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1

  • A Monte-Carlo l'attenzione sarà ancora su di loro: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per l'azzurro, che si presenta dopo il Sunshine Double (Indian Wells e Miami), sarà un torneo importante nella corsa al n. 1 al mondo. In caso di successo nel Principato, infatti, Jannik scavalcherebbe Alcaraz in vetta alla classifica mondiale;
  • Per lo spagnolo, di contro, inizia una fase importantissima della stagione. Reduce dall'eliminazione a sorpresa con Korda a Miami, Alcaraz dovrà confermare quanto di b uono fatto un anno fa sulla terra rossa con i trionfi a Monte-Carlo, Roma e al Roland Garros

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Sinner torna n. 1 al mondo a Monte-Carlo se...

  • Vince il torneo
  • Perde la finale e Alcaraz non va oltre la semifinale
  • Esce in semifinale e Alcaraz non va oltre i quarti
  • Perde ai quarti e Alcaraz esce all'esordio (avrebbero gli stessi punti, ma Sinner ha più punti nelle ultime 52 settimane nei tornei mandatory)

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Gli italiani al via

  • Jannik SINNER (Testa di serie n. 2)
  • Lorenzo MUSETTI (Testa di serie n. 4)
  • Flavio COBOLLI (Testa di serie n. 10)
  • Luciano DARDERI (Testa di serie n. 15)
  • Matteo BERRETTINI (wild card)

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Il calendario del torneo

  • Domenica 5 aprile, dalle 11: Primo turno
  • Lunedì 6 aprile, dalle 11: Primo turno
  • Martedì 7 aprile, dalle 11: Primo e Secondo turno
  • Mercoledì 8 aprile, dalle 11: Secondo turno e ottavi di finale
  • Giovedì 9 aprile, dalle 11: Ottavi di finale
  • Venerdì 10 aprile, dalle 11: Quarti di finale
  • Sabato 11 aprile, dalle 13.30: Semifinali
  • Domenica 12 aprile: Finale doppio (ore 12) e finale singolare (ore 15)

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I punti in palio

  • Primo turno: 10 punti
  • Secondo turno: 50 punti
  • Ottavi di finale: 100 punti
  • Quarti di finale: 200 punti
  • Semifinale: 400 punti
  • Finalista: 650 punti 
  • Campione: 1.000 punti

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Il montepremi

Il montepremi del torneo è di 6.309.095 euro, con un piccolo aumento rispetto allo scorso anno. Di seguito i premi turno per turno

  • Primo turno: 25.220 euro
  • Secondo turno: 45.520 euro
  • Ottavi di finale: 84.890 euro
  • Quarti di finale: 158.700 euro
  • Semifinale: 290.960 euro
  • Finalista: 532.120 euro
  • Campione: 974.370 euro

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L'albo d'oro delle ultime edizioni

  • 2025: Carlos ALCARAZ (Esp)
  • 2024: Stefanos TSITSIPAS (Gre)
  • 2023: Andrey RUBLEV
  • 2022: Stefanos TSITSIPAS (Gre)
  • 2021: Stefanos TSITSIPAS (Gre)

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I record del torneo

  • Maggior numero di titoli (singolare): Rafael Nadal (11)
  • Maggior numero di titoli (doppio): Mike Bryan (6)
  • Campione più anziano: Fabio Fognini, 31 anni, nel 2019
  • Campione più giovane: Mats Wilander, 18 anni, nel 1983
  • Campioni con la classifica più alta: n. 1 Bjorn Borg nel 1979-80, Ivan Lendl nel 1988, Rafael Nadal nel 2009, 2011, 2018, Novak Djokovic nel 2013, 2015
  • Campione con la classifica più bassa: n. 49 Andrew Pattison nel 1974
  • Ultimo campione di casa: nessuno
  • Maggior numero di vittorie nei match: Rafael Nadal (73)

FRANCE TENNIS MONTE CARLO MASTERS
FRANCE TENNIS MONTE CARLO MASTERS
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Come seguire Monte-Carlo su Sky Sport e NOW

  • Il Masters 1000 di Monte-Carlo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile.
  • In occasione del primo Masters 1000 europeo della stagione, Sky Sport offrirà una copertura editoriale d’eccellenza. Dal Country Club del Principato si alterneranno al commento Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido, mentre dagli studi di Milano interverranno Laura Golarsa e Fabio Colangelo. Le telecronache saranno affidate a Elena Pero e Luca Boschetto, insieme a tutti gli altri nomi della squadra editoriale tennis. Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo saranno invece gli inviati a Monte‑Carlo per raccontare il torneo con interviste, aggiornamenti in diretta e gli approfondimenti di The Insider – Monte‑Carlo. Gli studi di presentazione e analisi saranno condotti da Eleonora Cottarelli, in onda su Sky Sport 24 da lunedì 6 a venerdì 10 aprile alle 21, sabato 11 alle 18.45 e domenica 12 nel doppio appuntamento alle 14 e alle 18. E quest’anno anche TV8 porterà in scena le fasi finali del Rolex Monte‑Carlo Masters: la migliore semifinale del torneo sarà infatti trasmessa in differita di un’ora sul canale in chiaro sabato 11; e domenica 12, alle 15, anche la finale del singolare sarà disponibile su TV8 in diretta, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
  • Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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