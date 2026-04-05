Sinner/Bergs al 2° turno: battuti Machac/Ruud

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Sinner/Bergs al 2° turno all'Atp Monte-Carlo: battuti Machac/Ruud

atp monte-carlo

Jannik Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno in doppio grazie alla vittoria per 6-4, 7-5 contro Tomas Machac e Casper Ruud. Grande intesa e un ottimo feeling per l'azzurro e il belga, al primo approccio con la terra battuta. Al 2° turno attendono i fratelli Tsitsipas o Andreozzi/Guinard

IL TABELLONE DI SINNER A MONTE-CARLO

Buona la prima per Jannik Sinner e Zizou Bergs. L'inedita coppia italo-belga vince all'esordio a Monte-Carlo contro Tomas Machac e Casper Ruud, battuti 6-4, 7-5 in un'ora e 24 minuti. Un primo approccio con la terra battuta per il n. 2 al mondo che ha disputato una buona partita insieme al tennista belga, mostrando grande intesa e un ottimo feeling.

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La cronaca della partita

La partenza per Sinner e Bergs è ottima. Jannik annulla una palla break nel suo primo turno di battuta, poi la coppia italo-belga piazza il colpo nel terzo game, strappando il servizio agli avversari. Sul 30-30 e con Machac al servizio, Jannik trova una splendida risposta di rovescio che vale la palla break, poi concretizzata grazie a un doppio fallo del ceco. Un break pesante, che Sinner e Bergs gestiscono fino in fondo con solidità al servizio e grande efficacia a rete. Il secondo set è meno lineare, caratterizzato da difficoltà al servizio per entrambe le coppie. Sinner e Bergs si trovano per due volte sotto di un break - entrambi concessi sul servizio del belga - ma in entrambe le occasioni riescono a reagire immediatamente, riportando il punteggio in equilibrio. Il set, e quindi la partita, si decide in volata: Machac e Ruud attraversano un momento di calo nell’undicesimo game, quando Sinner e Bergs piazzano un break a zero che vale l’accesso al secondo turno, dove affronteranno i fratelli Tsitsipas (Pavlos e Stefanos) oppure la coppia Andreozzi/Guinard.

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