Introduzione

Francese, numero 34 al mondo con un grande amore per la musica e per il pianoforte. Qui tutto quello che c'è da sapere su Ugo Humbert, l'avversario di Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo e che, proprio insieme a Jannik, è il tennista preferito di un Pallone d'Oro...

MONTE-CARLO, IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY