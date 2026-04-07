Sinner-Humbert all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita
Debutto stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner. Al Masters 1000 di Monte-Carlo, il numero due al mondo se la vede contro il francese Ugo Humbert (numero 34 del ranking Atp). Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
in evidenza
Il calendario del torneo di Monte-Carlo
- Martedì 7 aprile, dalle 11: Primo e Secondo turno
- Mercoledì 8 aprile, dalle 11: Secondo turno e ottavi di finale
- Giovedì 9 aprile, dalle 11: Ottavi di finale
- Venerdì 10 aprile, dalle 11: Quarti di finale
- Sabato 11 aprile, dalle 13.30: Semifinali
- Domenica 12 aprile: Finale doppio (ore 12) e finale singolare (ore 15)
Sinner torna n. 1 al mondo a Monte-Carlo se...
A Monte-Carlo Sinner può tornare numero 1 al mondo. Queste le possibili combinazione:
- Vince il torneo
- Perde la finale e Alcaraz non va oltre la semifinale
- Esce in semifinale e Alcaraz non va oltre i quarti
- Perde ai quarti e Alcaraz esce all'esordio (avrebbero gli stessi punti, ma Sinner ha più punti nelle ultime 52 settimane nei tornei mandatory)
Sinner punta a essere il primo giocatore a registrare 20 vittorie in questa stagione (19-2).
È di 21-0 il bilancio di Jannik Sinner contro i tennisti mancini. L'ultima sconfitta risale contro Shelton al Masters 1000 di Shanghai nel 2023.
Sinner vanta un record di 25-0 contro i francesi da quando ha perso contro Rinderknech a Lione nel 2021.
Sinner ha un record di 34-0 al primo turno da quando ha perso contro Lajovic al Masters 1000 di Cincinnati del 2023, nel giorno del suo 22° compleanno.
Humbert cercherò la sua prima vittoria dell'anno contro un top 10 per raggiungere il terzo turno di Monte-Carlo per la seconda volta (2024).
Ugo Humbert viene dalla vittoria all'esordio contro il giovane connazionale Kouamé. Nel video gli highlights della sfida.
Con la sfida di oggi, Sinner punta a registrare la sua 18esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000 e a estendere la sua striscia record di 34 set consecutivi vinti a questo livello.
Ritiro per Bautista Agut contro Berrettini: Sinner sarà in campo alle 12.10 sul Centrale!
Jannik Sinner arriva in quel di Monte-Carlo dopo essere diventato il primo uomo nella storia a vincere il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) senza perdere un set.
Sul nostro liveblog per non perdersi nulla sull'incontro che si giocherà nel Principato.
Già due gli italiani in campo in questa super giornata a Monte-Carlo. In corso i match di Berrettini su Sky Sport Uno (subito dopo di lui sul Centrale toccherà a Sinner) e di Darderi su Sky Sport Tennis. QUI I RISULTATI LIVE
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- LIVE: Bautista Agut (Spa) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire: Humbert (Fra) vs SINNER (Ita)
- a seguire: Alcaraz (Spa) vs Baez (Arg)
- a seguire: Monfils (Fra) vs Bublik (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: Hurkacz (Pol) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: Mensik (Cze) vs Maroszan (Hun)
- a seguire: Popyrin (Aus) vs Ruud (Nor)
- a seguire: Norrie (Gbr) vs De Minaur (Aus)
A Monte-Carlo è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta al secondo turno il francese Ugo Humbert.