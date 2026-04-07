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Sinner-Humbert all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita

live atp monte-carlo

Debutto stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner. Al Masters 1000 di Monte-Carlo, il numero due al mondo se la vede contro il francese Ugo Humbert (numero 34 del ranking Atp). Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

in evidenza

SINNER-HUMBERT LIVE ALLE 12.10 SU SKY SPORT UNO

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Sinner-Humbert su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Il calendario del torneo di Monte-Carlo

  • Martedì 7 aprile, dalle 11: Primo e Secondo turno
  • Mercoledì 8 aprile, dalle 11: Secondo turno e ottavi di finale
  • Giovedì 9 aprile, dalle 11: Ottavi di finale
  • Venerdì 10 aprile, dalle 11: Quarti di finale
  • Sabato 11 aprile, dalle 13.30: Semifinali
  • Domenica 12 aprile: Finale doppio (ore 12) e finale singolare (ore 15)

Sinner torna n. 1 al mondo a Monte-Carlo se...

A Monte-Carlo Sinner può tornare numero 1 al mondo. Queste le possibili combinazione:

  • Vince il torneo
  • Perde la finale e Alcaraz non va oltre la semifinale
  • Esce in semifinale e Alcaraz non va oltre i quarti
  • Perde ai quarti e Alcaraz esce all'esordio (avrebbero gli stessi punti, ma Sinner ha più punti nelle ultime 52 settimane nei tornei mandatory)

Sinner punta a essere il primo giocatore a registrare 20 vittorie in questa stagione (19-2).

È di 21-0 il bilancio di Jannik Sinner contro i tennisti mancini. L'ultima sconfitta risale contro Shelton al Masters 1000 di Shanghai nel 2023.

Sinner vanta un record di 25-0 contro i francesi da quando ha perso contro Rinderknech a Lione nel 2021.

Sinner ha un record di 34-0 al primo turno da quando ha perso contro Lajovic al Masters 1000 di Cincinnati del 2023, nel giorno del suo 22° compleanno.

Humbert cercherò la sua prima vittoria dell'anno contro un top 10 per raggiungere il terzo turno di Monte-Carlo per la seconda volta (2024).

Ugo Humbert viene dalla vittoria all'esordio contro il giovane connazionale Kouamé. Nel video gli highlights della sfida.

Con la sfida di oggi, Sinner punta a registrare la sua 18esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000 e a estendere la sua striscia record di 34 set consecutivi vinti a questo livello.

Ritiro per Bautista Agut contro Berrettini: Sinner sarà in campo alle 12.10 sul Centrale!

Jannik Sinner arriva in quel di Monte-Carlo dopo essere diventato il primo uomo nella storia a vincere il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) senza perdere un set.

Sul nostro liveblog per non perdersi nulla sull'incontro che si giocherà nel Principato.

Dove vedere Sinner-Humbert

Il match tra Sinner e Humbert è in programma come 2^ sfida dalle ore 11 (dopo Bautista Agut-Berrettini) e sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Già due gli italiani in campo in questa super giornata a Monte-Carlo. In corso i match di Berrettini su Sky Sport Uno (subito dopo di lui sul Centrale toccherà a Sinner) e di Darderi su Sky Sport Tennis. QUI I RISULTATI LIVE

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • LIVE: Bautista Agut (Spa) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire: Humbert (Fra) vs SINNER (Ita)
  • a seguire: Alcaraz (Spa) vs Baez (Arg)
  • a seguire: Monfils (Fra) vs Bublik (Kaz)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE: Hurkacz (Pol) vs DARDERI (Ita)
  • a seguire: Mensik (Cze) vs Maroszan (Hun)
  • a seguire: Popyrin (Aus) vs Ruud (Nor)
  • a seguire: Norrie (Gbr) vs De Minaur (Aus)

A Monte-Carlo è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta al secondo turno il francese Ugo Humbert.

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Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11

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